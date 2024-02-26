الإثنين، 16 شعبان 1445 ، 26 فبراير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

مستشارة في الطفولة المبكرة: إشعار الطفل بالذنب يجعله عرضة للهشاشة النفسية

الخجل عند الأطفال
التعامل مع الطفل يتطلب حذرًَا بالغًا
أ أ
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دعت عبير العلي، مدربة ومستشارة في الطفولة المبكرة، الأمهات إلى توخي الحذر عند التعامل مع أطفالهن عندما يرتكبن خطًأ ما. اضافة اعلان
وقالت في مداخلة مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية": "الأطفال في هذه المرحلة حساسون جدًا، وتكون حالتهم النفسية متقبلة لأي سلوك يصدر من الأم أو الأب". 

قرب الأم من الطفل

وأضافت: "ولذلك يجب على الآباء، وبخاصة الأم أن تكون قريبة جدًا من الأطفال، وأن تكون حذرة في طريقة تعاملها مع الطفل". 
وأشارت إلى أنه على الأم أن تكون حذرة في تعاملها مع الطفل؛ لأنه عندما تحدثه عن أي سلوك غير مرغوب يؤدي إلى تدني الذات، وانعدام الثقة في نفسه، ويجعله عرضة للهشاشة النفسية.
وشددت المدربة والمستشارة في الطفولة المبكرة على أهمية أن يكون لدى الأم خلفية أو دراسة عن حالة الطفل في هذه المرحلة.

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