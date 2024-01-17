مختص: التأمين على ذوي التوحد لا بد أن يزيد عن 50 ألف ريال سنويا

أ أ



قال حسين الشمراني استشاري طب التطور النمائي والسلوك، إن ذوي التوحد يحتاجون أكثر من علاج وبالتالي تكلفة التأمين لابد أن تتخطى الــ50 ألف في السنة.





تكلفة التأمين على الأطفال ذوي التوحد:



اضافة اعلان

وأضاف في لقاء ببرنامج "الشارع السعودي" على قناة السعودية: "بعض الأطفال تكلفتهم تفوق 100 ألف ريال ولابد أن يكون هناك مجال أكبر بحيث يأخذ الطفل كل احتياجاته".وتابع: "بعض الأسر ليس لديها تأمين صحي وبالتالي تكون التكلفة عليهم أكبر".

قرارات مهمة لاكتشاف التوحد في سن مبكر:





د.حسين الشمراني استشاري طب التطور النمائي والسلوك#قناة_السعودية pic.twitter.com/P0nsZKncIu لا زلنا نطمح أن يغطي التأمين الطبي علاج أطفال التوحد بشكل أكبر, وهناك بعض الحالات لا تغطيها الشركات.د.حسين الشمراني استشاري طب التطور النمائي والسلوك #الشارع_السعودي January 17, 2024

في وقت سابق، كشف المجلس الصحي السعودي عن العديد من القرارات التي لها بالغ الأثر على القطاع والنظام الصحي وتلبي الاحتياجات الصحية للمستفيدين، وتحقق العديد من الإنجازات الوطنية.ومن بين هذه القرارات "قرار السياسة الوطنية للمسح الوطني لاضطراب طيف التوحد، الذي يأتي لتنظيم وتشريع الخدمات المقدمة لذوي اضطرابات النمو والسلوك في المملكة، وذلك بالتنسيق مع القطاعات الصحية والجهات ذوات العلاقة".وقال المدير العام للمركز الوطني لاضطرابات النمو الشامل الدكتور أحمد بن محمد أبوعباة، إن هذه السياسة الوطنية تعمل على تنفيذ إجراءات منظمة لاكتشاف اضطراب طيف التوحد في مراكز الرعاية الصحية الأولية في مرحلة مبكرة، وإحالتها إلى العيادات المتخصصة لتأكيد التشخيص وتقديم الدعم الطبي.وأكد أن القرار يلزم القطاعات الصحية التي تقدم خدمات رعاية صحية أولية أو طب أسرة ومجتمع في المملكة، حيث يتم تسجيل جميع الحالات المشخصة بطيف التوحد في السجل الوطني لاضطرابات طيف التوحد التابع للمجلس الصحي السعودي، وذلك حسب التدرج في تطبيق هذه السياسة الوطنية.إجراء خدمات الكشف المبكر (screening) لاضطراب طيف التوحد عند عمر 16 - 30 شهراًوأشار إلى أن من مخرجات السياسة التي يعمل عليها المجلس الصحي السعودي؛ إجراء خدمات الكشف المبكر (screening) لاضطراب طيف التوحد عند عمر 16 - 30 شهراً؛ باستخدام Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised: M-CHAT- R.وأضاف أنه يتم أيضا إجراء التقييم الإكلينيكي المكثف والشامل حسب الدليل الوطني للإجراءات الإكلينيكية لتشخيص اضطراب طيف التوحد.يذكر أن السياسة الوطنية للمسح الوطني لاضطراب طيف التوحد تهدف إلى اكتشاف وتشخيص الحالات في سن مبكرة، وتسجيل جميع الحالات المؤكدة في السجل الوطني لاضطرابات طيف التوحد التابع للمجلس الصحي السعودي.