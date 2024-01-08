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صحيفة تواصل الالكترونية

مخاطر محتملة على الأبناء أثناء الإجازة .. و7 طرق لتعزيز تواصلك معهم

الإجازة المطولة
الإجازة
أ أ
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قال الأخصائي النفسي والمدير التنفيذي لمجموعة "أصدقاء تعزيز الصحة النفسية"، فيصل العجيان، إن إجازة منتصف العام الدراسي ”الإجازة المطولة“ فرصة ذهبية للأسر لتعزيز الروابط الأسرية وبناء جسور الثقة بين الآباء والأبناء.اضافة اعلان

وبحسب "اليوم"، نصح بعدم قطع الدراسة تمامًا خلال فترة الإجازة المطلولة، حيث يمكن للأطفال والشباب الاستمرار في القراءة والممارسة البسيطة لبعض المفاهيم الأساسية في المواد الدراسية

مخاطر محتملة أثناء فترة الإجازة:


وأضاف: "ينبغي للوالدين أن يكونا على دراية ببعض المخاطر التي قد تواجه أبناءهم خلال فترة الإجازة المدرسية، من أبرز تلك المخاطر هو زيادة استخدام الأطفال للتكنولوجيا والأجهزة الإلكترونية، والتي يمكن أن تؤثر على نمط حياتهم الصحي والاجتماعي".

كيفية تعزيز التواصل مع الأبناء:


هناك العديد من الطرق التي يمكن للوالدين من خلالها تعزيز التواصل الفعال مع أبنائهم خلال فترة الإجازة المدرسية، وهي:

1- يمكن للوالدين تعزيز التواصل الفعّال مع أبنائهما خلال فترة الإجازة المدرسية من خلال القيام بالأمور التالية:
2- إيجاد وقت للحديث والمناقشة مع أبنائهم بشكل منتظم.
3- الاستماع باهتمام إلى ما يقوله أبناؤهم دون مقاطعتهم أو الحكم عليهم.
4- طرح الأسئلة المفتوحة لتحفيز أبنائهم على التعبير عن أنفسهم.
5- التعبير عن المشاعر والأفكار بشكل واضح وصريح. احترام آراء أبنائهم وأفكارهم.
6- من المهم أيضًا تشجيع الأبناء على تحقيق أهدافهم الشخصية وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.
7- ويمكن للوالدين تقديم الدعم والمساندة في تحقيق أحلامهم وتطوير مهاراتهم.

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