الثلاثاء، 04 ربيع الأول 1445 ، 19 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

تعرفي على أهم الخطوات..

ماذا تفعلين إذا اكتشفتِ أن طفلك مدمن على الإباحية؟

الأطفال أمام الشاشات
من المهم التدخل مبكرًا لعلاج الطفل
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

مع الارتفاع الهائل في استخدام المواد الإباحية بين الأطفال، نتيجة سرعة الوصول إليها عبر فضاء الإنترنت الواسع، يواجه غالبية الآباء الحرج عند إثارة هذا الموضوع للمناقشة مع أطفالهم. اضافة اعلان
ومن أصعب الأشياء التي يمكن أن يكتشفها الآباء أن يعلموا أن أطفالهم يعانون من مشكلة المواد الإباحية.
ويتراوح الشعور وقتها بين الألم، والغضب، والإحباط، والإرهاق، والعجز، وقد تشعر أن هذا خطأك، وأنه كان يتعين عليك اتخاذ طرق تربية مختلفة مع طفلك، لتفادي الوصول إلى ذلك.

الإدمان على الإباحية في مرحلة المراهقة

وفقًا للدراسات، يبدأ الإدمان على المواد الإباحية في مرحلة المراهقة، لكن فإن معظم الآباء لا يدركون ذلك مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة. 
وعلى الرغم من صعوبة الأمر، إلا أن هناك بعض الخطوات، التي يمكن للوالدين اتخاذها لمساعدة أطفالهم على التغلب على إدمان المواد الإباحية. 
وينصح الخبراء بأنه من الأفضل دائمًا مساعدة الأطفال على التغلب على إدمان المواد الإباحية مبكرًا قبل أن يؤدي ذلك إلى العديد من المشاكل غير المرغوب فيها في المستقبل.

أهم الطرق لدعم الطفل

وفيما يلي أهم الطرق لدعم الطفل الذي يعاني من المواد الإباحية من جانب الأمهات، وفق ما أورد موقع (اضغط هنا):
- إظهار الحب للطفل، وهذا لا يعني التغاضي عن الاختيارات الخاطئة أو الاستخفاف بها، ولكن من المهم أن يشعر طفلك بأنك تحبه بصدق... مهما كان الأمر!
- شجعي طفلك على التواصل مع أفراد العائلة أو الأصدقاء الموثوقين الذين يمكن أن يكونوا مسؤولين أمامهم أو يشعرون بالراحة في التحدث معهم، مثل الأجداد والأشقاء المقربين.
- اذهبا في رحلة معًا واصنعا ذكريات سعيدة، ولا تجعلي كل محادثاتك معه حول إدمانه أو حالته. تعرفي عليه وعلى كل الأشياء الأخرى التي يهتم بها. 
- أشيري إلى نقاط القوة لدى طفلك عندما تتاح لك الفرصة وساعديه على رؤية مواهبه وإمكانياته. لا تحددي الحكم عليه من خلال إدمانه على الإباحية، فلا أحد يريد أن يُحكم عليه بسبب أسوأ مشاكله.
- عبري في الوقت المناسب له، عن مدى الضرر الذي يسببه إدمان طفلك لك، وقج يساعد ذلك على إعادة ضبط سلوكه.
- تواصلي مع عائلتك وأصدقائك ومجتمعك وساعدي في التثقيف حول مخاطر المواد الإباحية. 
- انشري الخير الذي سينجذب إليه طفلك، وعلميه خدمة الآخرين. مما يخلق التعاطف في نفسه. - عندما يكون لدى أطفالنا مشاعر تجاه الآخرين، فإنهم أقل عرضة للانخراط في سلوكيات مثل الإباحية. 

اقرأ أيضا

الأطفال أمام الشاشات
4:03 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

خبير: نمو الطفل يرتبط بهذا الأمر من جانب الأسرة والمقربين

عقاب الأطفال
10:02 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

كيف تساعد طفلك على تجاوز المواقف المحرجة بنجاح؟

فوائد الختان - طفل رضيع
11:38 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

خطوة بخطوة.. كيف تدربين طفلك على استعمال المرحاض؟

التنمر
8:19 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

استشاري نفسي يحذر الوالدين من سلوك خاطئ يدمر نفسية الطفل

اقرأ أيضا

دراسة تكشف حقيقة تأثير الجلوس أمام الشاشة على نمو الأطفال

وفاة والدة الزميل سلطان الزريقي والصلاة عليها عصر اليوم

أعراض الاضطرابات السلوكية لدى الأطفال وكيفية علاجها

استشاري تخاطب وصعوبات التعلم: 6 نصائح لتعليم القراءة لذوي اضطراب التوحد

"الصحة": 10% من الطلاب الذين يتركون المدرسة يفعلون ذلك بسبب التنمر

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الطفل 1:23 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

ما هو السن الأنسب لاقتناء الأطفال للهاتف؟

طفل يذاكر دروسه 10:08 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

6 نصائح مهمة لتعزيز مهارات التعبير لدى الأطفال

الفواكه 9:59 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

تقي من أمراض مميتة.. فوائد فواكه الخريف للأطفال

وسائل التواصل 8:45 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

خبراء: محتوى بعض المشاهير خارج عن النص.. ويسبب هذه الأضرار على الأطفال

اقرأ أيضا

بكاء الطفل 2
12:14 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

7 أسباب تجعل طفلكِ يبكي.. كيف تتعاملين معها؟

الطفل الانطوائي
11:51 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

كيف تغرسين الرحمة في قلب طفلك؟

طفل يذاكر دروسه
3:13 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

كيف تكتشف وجود مشاكل عقلية لدى طفلك؟

الطفل الانطوائي
12:49 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

9 نصائح لمساعدة الطفل الانطوائي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

F6VFDdgW0AA3LJd
11:18 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

إنذار أحمر لـ 10 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار على مكة وهذه المناطق

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
11:07 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

ننشر ضوابط واشتراطات أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات

الأطفال أمام الشاشات
11:03 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

ماذا تفعلين إذا اكتشفتِ أن طفلك مدمن على الإباحية؟

6 4
10:16 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

مغادرة الطائرة الإغاثية الرابعة إلى ليبيا لمساعدة المتضررين من الفيضانات

برنامج "تمهير
10:02 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

بشرى من "الموارد" للمستفيدين من برنامج "تمهير"

وظائف فرص شاغرة
9:57 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

بشرى للباحثين عن عمل.. وظائف شاغرة في 75 جهة حكومية وشركة كبرى