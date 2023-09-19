ماذا تفعلين إذا اكتشفتِ أن طفلك مدمن على الإباحية؟

مع الارتفاع الهائل في استخدام المواد الإباحية بين الأطفال، نتيجة سرعة الوصول إليها عبر فضاء الإنترنت الواسع، يواجه غالبية الآباء الحرج عند إثارة هذا الموضوع للمناقشة مع أطفالهم.
ومن أصعب الأشياء التي يمكن أن يكتشفها الآباء أن يعلموا أن أطفالهم يعانون من مشكلة المواد الإباحية.
ويتراوح الشعور وقتها بين الألم، والغضب، والإحباط، والإرهاق، والعجز، وقد تشعر أن هذا خطأك، وأنه كان يتعين عليك اتخاذ طرق تربية مختلفة مع طفلك، لتفادي الوصول إلى ذلك.
الإدمان على الإباحية في مرحلة المراهقةوفقًا للدراسات، يبدأ الإدمان على المواد الإباحية في مرحلة المراهقة، لكن فإن معظم الآباء لا يدركون ذلك مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة.
وعلى الرغم من صعوبة الأمر، إلا أن هناك بعض الخطوات، التي يمكن للوالدين اتخاذها لمساعدة أطفالهم على التغلب على إدمان المواد الإباحية.
وينصح الخبراء بأنه من الأفضل دائمًا مساعدة الأطفال على التغلب على إدمان المواد الإباحية مبكرًا قبل أن يؤدي ذلك إلى العديد من المشاكل غير المرغوب فيها في المستقبل.
أهم الطرق لدعم الطفلوفيما يلي أهم الطرق لدعم الطفل الذي يعاني من المواد الإباحية من جانب الأمهات، وفق ما أورد موقع (اضغط هنا):
- إظهار الحب للطفل، وهذا لا يعني التغاضي عن الاختيارات الخاطئة أو الاستخفاف بها، ولكن من المهم أن يشعر طفلك بأنك تحبه بصدق... مهما كان الأمر!
- شجعي طفلك على التواصل مع أفراد العائلة أو الأصدقاء الموثوقين الذين يمكن أن يكونوا مسؤولين أمامهم أو يشعرون بالراحة في التحدث معهم، مثل الأجداد والأشقاء المقربين.
- اذهبا في رحلة معًا واصنعا ذكريات سعيدة، ولا تجعلي كل محادثاتك معه حول إدمانه أو حالته. تعرفي عليه وعلى كل الأشياء الأخرى التي يهتم بها.
- أشيري إلى نقاط القوة لدى طفلك عندما تتاح لك الفرصة وساعديه على رؤية مواهبه وإمكانياته. لا تحددي الحكم عليه من خلال إدمانه على الإباحية، فلا أحد يريد أن يُحكم عليه بسبب أسوأ مشاكله.
- عبري في الوقت المناسب له، عن مدى الضرر الذي يسببه إدمان طفلك لك، وقج يساعد ذلك على إعادة ضبط سلوكه.
- تواصلي مع عائلتك وأصدقائك ومجتمعك وساعدي في التثقيف حول مخاطر المواد الإباحية.
- انشري الخير الذي سينجذب إليه طفلك، وعلميه خدمة الآخرين. مما يخلق التعاطف في نفسه. - عندما يكون لدى أطفالنا مشاعر تجاه الآخرين، فإنهم أقل عرضة للانخراط في سلوكيات مثل الإباحية.