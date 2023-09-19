ماذا تفعلين إذا اكتشفتِ أن طفلك مدمن على الإباحية؟

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مع الارتفاع الهائل في استخدام المواد الإباحية بين الأطفال، نتيجة سرعة الوصول إليها عبر فضاء الإنترنت الواسع، يواجه غالبية الآباء الحرج عند إثارة هذا الموضوع للمناقشة مع أطفالهم. اضافة اعلان

ومن أصعب الأشياء التي يمكن أن يكتشفها الآباء أن يعلموا أن أطفالهم يعانون من مشكلة المواد الإباحية.

ويتراوح الشعور وقتها بين الألم، والغضب، والإحباط، والإرهاق، والعجز، وقد تشعر أن هذا خطأك، وأنه كان يتعين عليك اتخاذ طرق تربية مختلفة مع طفلك، لتفادي الوصول إلى ذلك.





الإدمان على الإباحية في مرحلة المراهقة



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