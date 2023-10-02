لهذه الأسباب.. الزواج في سن مبكرة أفضل

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أولى الإسلام أهمية كبيرة للزواج في سن مبكرة، تحقيقًا للعفة بين الشباب والفتيات، فكلما كان الزواج مبكرًا كلما قلت الانحرافات السلوكية والأخلاقية داخل المجتمعات. اضافة اعلان

قال الله تعالى: "وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ" (النور:32).

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وِجَاءٌ".





الزواج في مرحلة الشباب المبكر



فوائد الزواج المبكر





-إنجاب الأطفال في وقت مبكر



- فهم الحياة



-الطاقة اللازمة لتربية الأطفال

-شريك موثوق به للإلهام والمشورة والمساعدة



-تواجه الجانب الآخر من الحياة



-أكثر مسؤولية ومساءلة



والزواج المبكر ليس المقصود به زواج الأطفال، بل الزواج في مرحلة الشباب المبكر، وهناك العديد من الفوائد المرتبطة به، مما يجعل من المستحب التبكير به.كبشر، لدينا ساعتنا البيولوجية، وهي تدق دون توقف. يشرح كتاب "العد التنازلي" لشانا سوان وستيسي كولينو ذلك بعبارات واضحة مع البراهين العلمية.إذ يجب على الشخص البالغ أن يفكر في الزواج المبكر، وأن يختار شخصًا يشاركه حياته.وفيما يلي بعض فوائد الزواج المبكر، وفق ما أورد موقع dazzlinginsights.com.تزايدت مشاكل الخصوبة في الآونة الأخيرة. وبشكل عام، تتراجع الخصوبة لدى الرجال والنساء مع تقدم العمر.لكن بالنسبة للراغبين في إنجاب الأطفال وتربية الأسرة، فإن الفرص تكون أعلى في العشرينات من عمرهم.هذا لا يعني أنه لا يمكنك إنجاب أطفال في الأربعينيات وما فوق، لكن الفرص تصبح أقل من الناحية الطبية.من الأفضل الإنجاب وتربية الأطفال عندما تكون جميع العوامل البيولوجية في صالحك.تساعد التجارب التي تكتسبها من الزواج على توسيع فهمك لكيفية سير الحياة. ويؤثر هذا على حياتك المهنية بشكل إيجابي ويحسن عن غير قصد علاقتك مع الأشخاص والعائلات أيضًا.العائلة هي كل شيء، فنحن ننتمي إلى عائلة، ونربي أخرى. لذا، فإن الزواج يمنحك الفرصة للحصول لى معرفة جيدة بالحياة. فالزواج المبكر يمنحك الفرصة لفهم الحياة مبكرًا.يتطلب الأمر الكثير من الطاقة لتربية الأطفال. لذلك، من الأفضل أن تنجب قبل أن تتراجع طاقتك، وحتى تستطيع أن تتحرك معهم.في الأربعينيات وما فوق، سيكون أبناؤك عادة في سن الشباب أو المراهقة، وهذه فائدة عظيمة للزواج المبكر.عندما يكون لديك أطفال في وقت مبكر، فإنك ستكبر معهم، خاصة عندما يصلون إلى سنوات المراهقة. ولا يمكنهم أن يتلاعبوا بك بسهولة، عندما تكون قادرًا على فهم كل تحركاتهم.إحدى الفوائد العظيمة للزواج المبكر هي حصولك على شريك موثوق به للحصول على الإلهام والمشورة والمساعدة.ستتطلب بعض مشكلات الحياة أن تحصل على مشورة من أشخاص آخرين. في هذه الحالة، زوجك سوف يقدم لك هذا العون. لهذا فإنه من الرائع أن تبدأ تجربة الزواج في وقت مبكر من الحياة. لذا، اختر بحكمة من ستقضي معه بقية حياتك لأن ذلك مهم جدًا.منذ الطفولة وحتى المراهقة والبلوغ، تعيش وحيدًا. لكن يمكنك تجربة الجانب الآخر من الحياة – الحياة الزوجية. والقيام بذلك في وقت مبكر.يكون الزواج رائعًا عندما تكون أنت وزوجك مهتمين ببعضكما البعض، وتتشاركان أمور الحياة الأخرى.يجب أن تكون مسؤولاً وخاضعًا للمساءلة قبل الزواج. والزواج يعزز هذا الجانب منك.تصبح مسؤولاً أمام زوجتك وأطفالك، وهذا يؤثر بشكل مباشر على نوع القرارات التي تتخذها في كل مرة.وعش هذا الجانب من شخصيتك من خلال الزواج المبكر يمكن أن يحسن شخصيتك. المساءلة والمسؤولية هي الصفات التي ستستمتع بها أنت وزوجتك.ولايفترض أن تمر بهذه الحياة دون أن يكون هناك شخص يشبهك. الحياة مليئة بالصعود والهبوط، وكلما كان لديك شخص ما لتشاركه هذه اللحظات مبكرًا، كلما كان ذلك أفضل.عندما ترى الأزواج كبار السن ما زالوا يعملون على تحسين زواجهم، حاول أن تتعلم الدرس درسين منهم.عندما تتحدث معهم، ستكتسب نظرة ثاقبة حول كيف يجب أن تكون الحياة الزوجية.