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لهذا السبب يضم الرضيع يديه.. متى يكون مؤشر خطر؟

نوم الرضيع
رضيع - أرشيفية
أ أ
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ربما تتساءلين عن سبب قبض طفلك على يديه كثيرًا، فضلاً عن كونه رد فعل طبيعي، فإنه يمكن أن يكون أيضًا مؤشرًا على شيء آخر.اضافة اعلان

تعامل الطفل مع الحياة الجديدة


إنه عالم كبير ومخيف بالنسبة للطفل، مليء بالمشاهد والأصوات والروائح والمشاعر الجديدة. عندما يتكيف مع الحياة الخارجية، ستبدأ وضعيته في الاسترخاء ببطء.
ولكن قد يستمر بعض الأطفال حديثي الولادة في القيام بسلوكيات تستمر لفترة أطول قليلاً، مثل:
المص: يساعد على معرفة كيفية الرضاعة أو تناول الزجاجة بعد الولادة بشكل غريزي.
الإمساك: إذا لمست راحة يد طفلك، فسوف يمسك بإصبعك تلقائيًا.
الدهشة: إذا تفاجأ طفلك بشيء ما، فقد يتوتر على الفور، ويرمي ذراعيه وساقيه، ويميل رأسه إلى الخلف. 
في البداية، لا يستطيع طفلك التحكم في ردود الفعل هذه وسيتفاعل بشكل غريزي. لكن شيئَا فشيئًا، ستصبح هذه السلوكيات أقل فأقل مع ظهور المزيد من الاستجابات الخاضعة للرقابة. 
كما يعمل جسم الطفل بشكل مستقل لأول مرة بعد الاعتماد على الأم أثناء تواجده في الرحم. 
ولهذا السبب، سينام كثيرًا في الأسابيع الأولى حيث يبدأ في تنظيم عمل الجسم بشكل مستقل. وفي النهاية، سيظل مستيقظًا لفترات أطول خلال النهار، وفقًا لموقع "ويب إم دي" الطبي.

لماذا يقبض الطفل يديه؟


قبل أن يتعلم طفلك الكلام، يتواصل معك باستخدام لغة جسده. والقبضة المضمومة هي إحدى الطرق التي يخبرك بها طفلك بأنه جائع. 
وستلاحظ الأم أن قبضتي طفلك ستصبحان مشدودتين مع اقترابه من حالة الجوع.
وعندما يرضع الطفل أو يأخذ زجاجة الرضاعة، سيتخلص من قبضة يديه ببطء ويصبح أكثر استرخاءً حتى يشبع.

أسباب أخرى لقبض الطفل يديه 


إذا كان الطفل يبقي قبضتيه مشدودتين بإحكام طوال الوقت، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بالشلل الدماغي. 
في هذه الحالة، يتضرر جزء من الدماغ الذي يتحكم في الوظيفة الحركية، مما يؤثر على قدرة الطفل على تحريك جسمه، بما في ذلك التحكم في العضلات، والوضعية، والتنسيق، وردود الفعل، والتوازن.
تشمل العلامات الأخرى للشلل الدماغي ما يلي:
الضعف
ضعف السيطرة على العضلات
ردود الفعل البطيئة
تصلب الساقين والذراعين

كيف تشجعين طفلك على استرخاء يديه؟

‌قد يقوم بعض الأطفال بقبض يديهم لفترة أطول من غيرهم. إذا حدث ذلك، فهناك بعض الطرق التي يمكن من خلالها مساعدته على تخفيف قبضته والاسترخاء:

تدليك يديه

اضغطي على راحة طفلك باستخدام إبهامك ودلكي بلطف في دوائر من المركز إلى الخارج. من خلال التحرك ببطء إلى الخارج، يمكنك تشجيعه على فتح أصابعه بنفسه دون استخدام القوة.  

استخدام اللمس

بمجرد فتح يد طفلك، قدمي له أحاسيس جديدة للمس. من خلال إظهار كيف يشعر بالأشياء على يديه، يمكنك "إيقاظ" أعصابه وعضلاته. 
يمكنك استخدام السجاد والألعاب الناعمة والأشياء ذات الأنسجة المختلفة. يمكنك أيضًا تجربة شيء دافئ أو بارد، لكن ليس ساخنًا أو باردًا جدًا.

قومي بالضغط


إذا كان طفلك مستلقيًا على بطنه أو جالسًا، ضعي يديه أمامه وشجعيه على وضع الوزن عليه. يمكنك أيضًا وضعه على يديه وركبتيه لمعرفة ما إذا كان بإمكانه التوازن في هذا الوضع. 

تعليم الاستيعاب


إذا قدمت ألعابًا مغرية لطفلك، فقد يفتح يده ليأخذ اللعبة. حاولي اختيار ألعاب ذات أحجام مختلفة حتى يتعلم طفلك ضبط قبضته ليمسك كل لعبة، مما يساعد على تمديد وتقوية عضلات اليدين.

لعبة العطاء والأخذ

يمكنك بعد ذلك أن تطلبي من طفلك أن يعد اللعبة إليك. إذا لم يترك يديه، حركي معصميه بلطف إلى الخلف لتشجيعه على فتح يديه. استخدمي أمرًا بسيطًا مثل "أعطني ______" وسرعان ما سيفهم طفلك اللعبة. 

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