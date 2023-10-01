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صحيفة تواصل الالكترونية

لهذا السبب.. احذر تجاهل تناول العشاء مع أبنائك يوميًا

سمنة الطفل
تناول الأطفال طعام العشاء بعيدًا عن الآباء يؤثر على سلوكهم
أ أ
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حذرت دراسة الآباء من الآثار السلبية لعدم تناول العشاء مع أبنائهم، من أن ذلك قد ينعكس على سلوك أطفالهم.
ودرس الباحثون حالة أكثر من 1400 من الأزواج لديهم أطفال يبلغون من العمر عامين، وقاموا باحتساب عدد وجبات العشاء التي يتناولها الأطفال في الأسبوع مع أمهم وأبيهم.اضافة اعلان
ثم، عندما كان الطفل في الرابعة أو الخامسة من عمره، طرحوا أسئلة على الوالدين حول سلوكهم، مثل نوبات الغضب والمشاركة.

أكثر سوءًا في سن أكبر

وكان الأطفال الصغار الذين تناولوا العشاء بشكل أقل مع والدهم أكثر سوءًا في سن أكبر، حتى لو تناولوا العشاء مع والدتهم كل يوم، مما يشير إلى أنه من الأفضل حضور كلا الوالدين، وفق صحيفة "ديلي ميل".
وقال سيهيون جو، الذي قاد الدراسة من جامعة إلينوي أوربانا شامبين: "خلال الوجبات العائلية، يتعلم الأطفال من مشاهدة البالغين وهم يتشاركون الطعام، ويتفاعلون مع بعضهم البعض، ويجرون محادثات ويتواصلون بالعين".
وأضاف: "إنها تجربة يومية فريدة قد تساعدهم على تعلم كيفية التواصل والتصرف. تشير هذه النتائج إلى أن وجود الأسرة بأكملها حول الطاولة أمر مهم، لأن الآباء يجلبون صفات مهمة وفريدة من نوعها، وكذلك الأمهات".

آثار تناول العشاء بعيدًا عن الآباء

ووجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة "علم نفس الأسرة"، أن الأطفال الذين تناولوا العشاء بشكل أقل مع أمهاتهم في سن الثانية - ربما يتناولون الطعام مع فرد آخر من العائلة أو جليسة أطفال بدلاً من ذلك - كانوا أيضًا أكثر سوءًا في سن أكبر.
وارتبط يوم واحد فقط في الأسبوع يغيب فيه الأب أو الأم عن مائدة العشاء بشكل كبير بسلوك أسوأ في مرحلة الطفولة.
وتبين أن الآباء غير الراضين عن عملهم ووضعهم المالي يتناولون العشاء مع أسرهم بشكل أقل، بغض النظر عما إذا كانوا يعملون لساعات طويلة، مما يشير إلى أنهم قد يفتقرون إلى الطاقة أو الدافع للعودة إلى المنزل لتناول العشاء مع أطفالهم.

تعويض الأم غياب الآب

وفي حال كان الآباء غير راضين عن العمل، كانت الأمهات في كثير من الأحيان يتناولن العشاء مع أطفالهن. ويظهر ذلك أنهن يحاولن التعويض غياب الآباء على مائدة العشاء.
لكن النتائج تشير إلى أنه حتى عندما تكون الأمهات على مائدة العشاء، فإن الأطفال يتأثرون بغياب والدهم. وبغض النظر عن عدد المرات التي تتناول فيها الأمهات وجبات العشاء مع أطفالهن الصغار، فإن سلوك الطفل يصبح أسوأ إذا تناول والده العشاء معهم بشكل أقل.
ووجدت الدراسة أيضًا أن الأمهات غير الراضيات عن وظائفهن ووضعهن المالي كان لديهن أطفال أكثر سوءًا في التصرف، ربما لأنهن كن أكثر تعبًا وأقل تفاعلًا عاطفيًا مع أبنائهن.
ولكن، على عكس الآباء، لم تكن الأمهات أقل احتمالاً لتواجدهن لتناول العشاء مع أطفالهن إذا كن غير راضات عن عملهن.

أهمية تواجد الوالدين في أوقات الوجبات

وتأكدت الأهمية لتواجد الوالدين في أوقات الوجبات حتى بعد أن أخذ الباحثون في الاعتبار مشاركة الأمهات والآباء في حياة أطفالهم بشكل عام، على سبيل المثال في وقت النوم ووقت الاستحمام.
ويقول مؤلفو الدراسة: "من الممكن أن يكون لدى الآباء القادرين على الحفاظ على روتين وقت تناول الطعام العائلي على الرغم من الإجهاد المرتبط بالعمل، حدود أفضل بين العمل والأسرة وقدرة أكبر على تنظيم الإجهاد".

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