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لماذا تشعر الأمهات بالوحدة وكيفية التغلب عليها؟

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إنجاب الأطفال قد يخلق شعورًا بالوحدة لدى بعض النساء
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من المفاهيم الخاطئة، أن الأمهات مشغولات للغاية لدرجة أنه ليس لديهن الوقت للشعور بالوحدة، لكن دراسة حديثة في بريطانيا أظهرت أن 90% من الأمهات يشعرن بالوحدة منذ إنجاب الأطفال.اضافة اعلان
بالإضافة إلى ذلك، قالت 54% منهن إنهن شعرن بأنهن "بدو أصدقاء" بعد الولادة، وقالت 80% منهن إنهن يرغبن في المزيد من "الأصدقاء الأمهات" واعترفت ثلاث من كل خمس بإخفاء مشاعرهن.
وهذا يمكن أن يجعل الأم تشعر بالعزلة، حتى عندما تكون محاطة بالآخرين.
وقالت آنا ماثور، المعالجة النفسية: "من المهم أن ندرك أن الوحدة والبقاء وحيدين شيئان مختلفان تمامًا. يمكن أن تكون محاطًا بأشخاص آخرين، أو تجلس بجوار أحد أفراد العائلة أو الشريك، ولكنك لا تشعر بالدعم الحقيقي". 
وأضافت، وفقًا لصحيفة "ذا صن": "في الواقع، الشخص الأكثر ثرثرة وانشغالًا في الغرفة قد يكون وحيدًا للغاية".

لماذا تشعر الأمهات بالوحدة؟

يمكن للأمهات أن يشعرن بالوحدة في جميع مراحل رحلة الأبوة والأمومة، لأنه عندما تصبح الزوجة أمًا للمرة الأولى، فقد تجد أن هذا عالم بعيد جدًا عن الحياة المثالية التي رسمتها لنفسها.

إذن كيف تتغلبين على الوحدة؟



هدم الجدران 


أول وأهم علاج للوحدة هو هدم الجدران، عندما يسألك شخص ما عن حالك، اذهبي إلى أبعد من ذلك: "أنا بخير" عندما تستطيعين ذلك.
لا نحتاج إلى أن نجعل أنفسنا ضعفاء عاطفيًا مع الجميع - اختاري اثنين أو ثلاثة صديقات يتسمن بالطيبة وتقديم الدعم، وإذا مررت بأوقات عصيبة تحدثي إليهن.

الاستماع إلى البودكاست

من المثير للدهشة كيف يمكن للاستماع إلى صوت شخص غريب أن يساعد في محاربة الوحدة.
وجدت دراسة أجرتها جامعة كوينزلاند أن البودكاست يمكن أن يلبي بعض احتياجاتنا النفسية الأساسية، بما في ذلك التواصل الاجتماعي.
وهناك الكثير من ملفات البودكاست الخاصة بالأبوة والأمومة التي يمكن التواصل معها.

قولي لا


تجنب قبول كل دعوة اجتماعية، إذا قمت باختيار الأحداث التي ترغب في حضورها بعناية، يمكنك أن تشعري بالنشاط والاستعداد للتواصل الاجتماعي.
ربما تحتاجين إلى مزيد من الوقت لنفسك، لكن تجنبي الانسحاب.
تنصح المعالجة النفسية: "اسأل نفسك إذا كنت تبحثين عن العزلة للتزود بالوقود وإعادة ضبط النفس، أو لأنك تخشين تحميل شخص ما عبئًا أو أن يساء فهمك".

استضيفي صديقاتك بالمنزل

في بعض الأحيان يكون لديك صديقات للالتقاء بهن، لكن فكرة مغادرة المنزل تشغل بالك، ربما لا تملكين سيارة أو أن أطفالك يتبعون جداول قيلولة مختلفة.
لذا، يمكن أن تدعي صديقاتك إلى منزلك، للحصول على تواصل اجتماعي مجاني بأقل قدر من المتاعب.

مارسي هواياتك المفضلة 


إذ أصبح لديك المزيد من الوقت بسبب تواجد الأطفال في المدرسة أو لأي سبب آخر؟، فقد حان الوقت الآن للتفكير فيما كنت تفعلينه قبل أن تصبحي أمًا، ومارسي هواية تجلب لك السعادة.

الخروج من المنزل

الوحدة يمكن أن تجعلك تشعرين بأنه ليس لديك سبب لمغادرة المنزل. تقول المعالجة النفسية، "إن روتين الأمومة يمكن أن يجعل التواصل الاجتماعي مقيدًا، كما أن انخفاض مستويات الطاقة يمكن أن يعني أنك على الأرجح ستختارين الأريكة".
ولكن بالبقاء في المنزل، تستمر دورة الوحدة، لذا تنصح بإنشاء روتين للاستيقاظ وارتداء الملابس والخروج من المنزل كل يوم، يمكن أن يكون في نزهة بسيطة حول الحديقة.

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