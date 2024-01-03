للأمهات.. ما الوقت المناسب بين إنجاب طفل وآخر؟

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تُفضّل بعض النساء، الإنجاب في وقت متقارب اعتقادًا منهن أن ذلك سيساعد في عملية التربية بشكل أفضل، فضلاً عن الذهاب إلى المدرسة في توقيت متزامن. اضافة اعلان

لكن هذا السيناريو قد يكون مرهقًا بالنسبة للأمهات الأخريات، اللاتي يرغبن في رعاية طفل واحد





الفاصل الزمني المناسب بين مرات الحمل



ما مخاطر الحمل على فترات متقاربة جدًّا؟



ارتفاع مخاطر الإصابة بالتوحد



مخاطر الفترات المتباعدة جدًّا بين مرات الحمل؟



ما أفضل فاصل زمني بين حالات الحمل؟



الانتظار لمدة 18 شهرًا على الأقل



ولا توجد إجابة صحيحة أو خاطئة فيما يتعلق بالفاصل الزمني المناسب بين مرات الحمل.ويختلف الأمر من أسرة لأخرى، لذا أنت فقط من تستطيع أن تقرر متى يحين الوقت المناسب.وفقًا لموقع "مايو كينك" الطبي، فإن الأبحاث تشير إلى أن حدوث حمل خلال ستة أشهر بعد الإنجاب في ولادة ناجحة يرتبط بزيادة خطر التعرض لما يلي:الولادة المبكرةانفصال المشيمة عن الجدار الداخلي للرحم قبل الولادة (انفكاك المشيمة) إما بشكل كامل أو جزئيانخفاض الوزن عند الولادةالاضطرابات الخلقيةفصام الشخصيةفقر الدم لدى الأمإضافة إلى ذلك، تشير إحدى الدراسات الحديثة إلى أن الحمل على فترات زمنية متقاربة يمكن أن يقترن بارتفاع مخاطر الإصابة بالتوحد لدى الطفل الثاني. وترتفع المخاطر إلى أقصى حد في الحمل الذي يفصل بينه وبين حمل آخر فترة زمنية أقل من 12 شهرًا.قد لا تتيح فترات الحمل المتقاربة وقتًا كافيًا لتعافي الأم من آثار الحمل الأول قبل اتخاذ قرار الحمل مرة أخرى.فعلى سبيل المثال، قد يؤدي الحمل والرضاعة الطبيعية إلى استنزاف مخزون العناصر المغذية لدى المرأة، وبالأخص الفولات.وإذا أصبحتِ حاملاً قبل تعويض هذا المخزون، فقد يؤثر الحمل على صحتها أو على صحة الطفل.وقد يكون لالتهاب الجهاز التناسلي، الذي يحدث أثناء فترة الحمل دون أن يلتئم التئامًا كاملاً قبل حدوث الحمل التالي، دور مؤثر كذلك.تشير بعض الأبحاث أيضًا إلى أن طول الفترات الفاصلة بين مرات الحمل تنطوي على بعض المخاوف للأمهات والأطفال، مثل ارتفاع احتمالية الإصابة بمقدمات تسمم الحمل لدى النساء اللاتي ليس لديهن تاريخ من الإصابة بهذه الحالة.وما زال السبب وراء المشكلات الصحية الناتجة عن طول الفترات الفاصلة بين مرات الحمل غير معلوم بشكل واضح. من الممكن أن يؤدي الحمل إلى تحسين قدرة الرحم على تعزيز نمو الجنين ودعمه، ولكن بمرور الوقت تتلاشى هذه التغيرات الجسدية المفيدة.لتقليل احتمالية التعرض لمضاعفات الحمل وغيرها من المشكلات الصحية، تقترح الأبحاث الانتظار بعد الولادة الناجحة لمدة من 18 إلى 24 شهرًا لكن دون أن تزيد المدة عن خمس سنوات. وللطمأنينة إزاء مخاوف العقم، قد يكون على السيدات اللاتي تجاوزت أعمارهم 35 عامًا التفكير في الانتظار لمدة 12 شهرًا قبل الحمل مرة أخرى.ولكن هذه المخاطر والتوصيات لا تنطبق على الأزواج والزوجات الذين تعرضوا للإجهاض التلقائي. إذا كنتِ بصحة جيدة وشعرتي بأنكِ جاهزة، فلا داعي لتأجيل الحمل بعد الإجهاض التلقائي.اختيار موعد إنجاب طفل آخر هو قرار شخصي. عند التخطيط للحمل القادم، قد تضعين في عين الاعتبار أنتِ وشريككِ عوامل مختلفة بالإضافة إلى المخاطر والفوائد الصحية. استخدمي وسيلة موثوقة لمنع الحمل إلى حين اتخاذك القرار بشأن إنجاب طفل آخر.وتقترح الكلية الأمريكية لأمراض النساء والتوليدـ الانتظار لمدة 18 شهرًا على الأقل بين وقت الولادة والحمل مرة أخرى.وحتى لو كانت المرأة ترضع رضاعة طبيعية، فإن ذلك يتطلب تناول سعرات حرارية أكثر مما تناولته أثناء الحمل.إذا كنتِ حاملاً وترضعين طفلك، فسوف تحتاجين إلى التأكد من تناول ما يكفي من الأطعمة الصحية وشرب الكثير من الماء للعناية بك وبالمولود الجديد والحمل.