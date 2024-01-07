للأمهات.. أسباب تأخر البلوغ عند الفتيات وطرق العلاج

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تعاني بعض الفتيات من تأخر البلوغ لأسباب مختلفة، الأمر الذي قد يصيب الأمهات بالحيرة ويدفعهن للبحث عن طرق علاجية للمشكلة. اضافة اعلان

تدخل الفتاة مرحلة البلوغ عندما تبدأ الغدة النخامية في إنتاج هرمونين، الهرمون الملوتن (LH) والهرمون المنبه للجريب (FSH)، مما يؤدي إلى تضخم المبيضين والبدء في إنتاج هرمون الاستروجين.

وتبدأ طفرة البلوغ بعد وقت قصير من بدء نمو الثديين، حيث تبدأ الدورة الشهرية الأولى بعد حوالي 2-3 سنوات من ذلك. وتعد الفتاة التي تأخر نمو ثدييها بحلول سن 13 عامًا متأخرة في البلوغ.





سبب تأخر البلوغ عند الفتيات



كيف يتم تشخيص تأخر البلوغ عند الفتيات؟



كيف يتم علاج تأخر البلوغ عند الفتيات؟



بعض الفتيات اللاتي يعانين من تأخر البلوغ يعانين من تأخر البلوغ، وفي كثير من الأحيان، يرجع ذلك لأسباب وراثية، لذلك من المرجح أن يحدث إذا بدأت الأم دورتها الشهرية بعد سن 14 عامًا (المتوسط حوالي 12 ½) أو إذا كان الأب قد تأخر في البلوغ، وفقًا لموقع (healthychildren.org).انخفاض الدهون في الجسم هو سبب رئيس لتأخر البلوغ عند الفتيات، وبخاصة لدى عند الفتيات الرياضيات، وبخاصة لاعبات الجمباز وراقصات الباليه والسباحة.علاوة على الفتيات المصابات بفقدان الشهية العصبي، اللاتي يتبعن نظامًا غذائيًا شديدًا، خشية من أن يصبحن سمينات جدًا حتى عندما يكونن نحيفات بشكل غير طبيعي.كما أن الفتيات اللواتي يعاني من الأمراض المزمنة غالبًا ما تنخفض لديهن نسبة الدهون في الجسم.قد تعاني بعض الفتيات اللاتي يعانين من تأخر البلوغ من مشاكل في المبيضين. إما أنهما لا يتطوران بشكل صحيح أو يتعرضان للتلف. ويشار إلى هذا الأمر باسم "قصور المبيض الأولي".السبب الرئيس الموجود عند الولادة هو "متلازمة تيرنر"، حيث يكون كل أو جزء من الكروموسومات X مفقودًا.ومعظم الفتيات المصابات بهذه المتلازمة قصيرات للغاية بالنسبة لأعمارهن، وقد يكون لديهن بعض السمات الجسدية المميزة، مثل حزام الرقبة، أو الحنك المرتفع المقوس، أو انحناء في الأذرع عند تمديدها.وفي معظم الحالات، يتم تشخيص متلازمة تيرنر قبل سن 13 عامًا بسبب قصر القامة. السبب الرئيسي المكتسب لقصور المبيض هو تلف المبيضين نتيجة للإشعاع، عادة لعلاج سرطان الدم أو أنواع معينة أخرى من السرطان.في بعض الأحيان، قد تتضرر المبايض لدى الفتيات بسبب جهاز المناعة في الجسم. وأخيرًا، تفشل بعض الفتيات في بدء البلوغ بسبب نقص هرمونات الغدة النخامية LH وFSH، والتي تسمى أيضًا موجهات الغدد التناسلية.يمكن أن يحدث هذا عند وجود قصور آخر في الغدة النخامية أيضًا، بما في ذلك هرمون النمو.سيطلب طبيب الغدد الصماء اختبارات الدم لقياس مستويات LH وFSH والإستراديول،وفي بعض الحالات، اختبارات أخرى. تشير المستويات العالية جدًا من LH وFSH إلى أن المبيضين لا يعملان بشكل صحيح، وأن الغدة النخامية تحاول تحفيزهما على العمل بجدية أكبر.وإذا كان سبب قصور المبيض غير واضح، فسيتم إجراء دراسة الكروموسوم أو النمط النووي لمعرفة ما إذا كانت كل أو بعض الخلايا تفتقد كل أو جزء من كروموسوم X.وإذا كانت مستويات LH وFSH والإستراديول منخفضة، فقد تكون المشكلة إما انخفاض الدهون في الجسم (في حالة وجود أحد عوامل الخطر المذكورة أعلاه) أو نقص دائم في LH وFSH.قد يتم طلب اختبارات أخرى في حالة الاشتباه في نقص هرمونات الغدة النخامية المتعددة، وفي بعض الأحيان، قد يكون من الأفضل إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ.وغالبًا ما يتم إجراء أشعة سينية لليدين لمعرفة عمر العظام، والتي عادةً ما تتأخر لمدة عامين أو أكثر، مما يعني أنه لا يزال هناك وقت إضافي للنمو.بالنسبة للفتيات اللاتي يعانين من تأخر البلوغ، سيبدأ نمو الثدي في النهاية من تلقاء نفسه. ويُستخدم أحيانًا إعطاء هرمون الاستروجين لمدة 4-6 أشهر للمساعدة في تسريع العملية.بالنسبة للفتيات اللاتي يعانين من تأخر البلوغ وانخفاض الدهون في الجسم: في بعض الأحيان، يساعد تناول المزيد من الطعام واكتساب الوزن على بدء البلوغ.وبالنسبة للفتيات اللاتي يعانين من قصور المبيض الأولي أو النقص الدائم في هرمون الغدد التناسلية: هناك حاجة إلى استبدال هرمون الاستروجين على المدى الطويل، ويمكن إعطاؤه إما على شكل قرص يومي من استراديول أو لصقة يتم وضعها على الجلد مرتين في الأسبوع.يبدأ الأطباء عادةً بجرعة منخفضة وغالبًا ما يزيدون الجرعة كل 6 أشهر تقريبًا.بعد 12 إلى 18 شهرًا، من المعتاد البدء بهرمون ثانٍ يسمى البروجستين (على سبيل المثال، بروفيرا) والذي سيؤدي، بعد بضعة أشهر، إلى حدوث دورة شهرية، عادة خلال يوم أو يومين من إيقاف البروجستين.