للآباء.. 5 نصائح لمساعدة الأبناء على دخول الاختبارات

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فيما يستعد الطلاب لخوض اختبارات نهاية الفصل الدراسي في غضون أيام، يقدم الخبراء حزمة من النصائح للآباء والأمهات لمساعدة أبنائهم على التجهز لها، للحصول على النتائج والدرجات المأمولة.

وتشكل الاختبارات ضغوطًا مفرطة على الطلاب، لذلك من المهم إدراك التأثير العاطفي الذي قد تسببه لهم، وأنه على الآباء أن يسعوا جاهدين لخلق بيئة داعمة لأبنائهم.

وفيما يلي خمس نصائح لمساعدة طفلك على الاستعداد لموسم الامتحانات، وفق ما أورد موقع todaysparent.com:





الاستعداد مبكرًا



بيئة مذاكرة خالية من التشتيت



روتين للمذاكرة



تقسيم المواد الدراسية



التواصل مع المعلمين



غالبًا ما يؤدي حشو الدماغ بالمعلومات في اللحظة الأخيرة إلى زيادة احتمال نسيان التفاصيل المهمة.لذا، يتعين على الوالدين تشجيع الطفل على البدء في التحضير للامتحانات في وقت مبكر. والإعداد المبكر هو أسلوب دراسة مجرب وحقيقي يؤدي إلى فهم طويل الأمد لأن الطالب يكون قادرًا على تطوير فهم أعمق للمادة.بالإضافة إلى توفير المزيد من الوقت لاستيعاب المعلومات المهمة، فإن بدء المذاكرة مبكرًا سيمنح ابنك الفرصة لطلب في الإدارة الفعالة للوقت، والمذاكرة في فترات زمنية أقصر وبكميات أقل من المعلومات.بدء التحضير للامتحان مبكرًا يجعل عملية المذاكرة أقل إرهاقًا ويغرس مستوى أعلى من الثقة في الطفل عند دخول الامتحانات.الطلاب الذين يذاكرون في بيئة خالية من التشتت قادرون على أن يكونوا أكثر إنتاجية ويتفاعلون بشكل أعمق مع المادة.ويُنصح بإزالة أي عوامل تشتيت الانتباه، مثل الألعاب والتلفزيون والأجهزة الإلكترونية الأخرى.فكل طفل يستوعب المعلومات بشكل مختلف عن الآخر، لذلك من الأفضل العمل على تهيئة الأجواء لعملية المذاكرة، وإبعاد الطالب عن أية عوامل للضوضاء تؤثر على تركيزه ودرجة انتباهه.إن إيجاد منطقة يستطيع طفلك التركيز فيها بشكل أفضل أثناء المذاكرة سيؤدي إلى تحسين الاحتفاظ بالمعلومات ونتائج مذاكرة أفضل.ساعد طفلك على إنشاء جدول باستخدام أقلام ملونة. يتيح له ذلك تخصيص الوقت بصريًا للمذاكرة. وحتى الوقت في الهواء الطلق سيؤدي ذلك إلى تهيئته للاستعداد والتحفيز. وتعتبر فترات الراحة من العناصر المهمة في روتين طفلك، خاصة خلال فترات التحضير للامتحان.وإذا لاحظت أن طفلك يظهر عليه علامات الإحباط، مثل التململ أو لغة الجسد المتوترة، فقد يكون الوقت مناسبًا للحصول على استراحة قصيرة مدتها خمس دقائق لاستعادة تركيزه وتحفيزه.يمكن أن يؤدي الاتساق في اتباع روتين منظم جيدًا إلى تعزيز الإنتاجية وتقليل التوتر والمساهمة في تجربة تعليمية أكثر توازناً وإشباعًا تعود بالنفع عليهم.يعد تنظيم وقت المذاكرة مع طفلك طريقة تعاونية وفعالة. الهدف هو تقليل رهبة وقت المذاكرة ومساعدته على التركيز واستيعاب المعلومات عن طريق فصلها إلى أجزاء قابلة للهضم.ويفضل العمل على تقسيم المواد الدراسية إلى أقسام يمكن التحكم فيها. وتصمم منهج يناسب أسلوب طفلك، سواء كان بصريًا أو سمعيًا أو يقرأ أو يكتب أو حركيًا.من خلال العمل معًا لتقسيم المواد الدراسية، ستدعم طفلك، مما يعزز الشعور بالثقة بالنفس ومهارات التعلم المستقلة، ومساعدته على تحقيق النجاح.يعد التواصل القوي مع المعلمين بشكل فعال جانبًا حاسمًا لضمان نجاح طفلك خلال موسم الامتحانات.ويوفر ذلك من البداية رؤى حول تقدم طفلك الدراسي، وأي مجالات مثيرة للاهتمام وموضوعات محددة قد يحتاج إلى التركيز عليها أثناء المذاكرة.بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمعلمين تقديم التوجيه أو التوصية بأشياء مفيدة للطالب بناءً على ملاحظاتهم في الفصل الدراسي.