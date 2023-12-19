للآباء والأمهات.. 14 طريقة ذكية تزرع الحب بين الإخوة في المنزل

غالبًا ما تحدث صراعات بين الإخوة الصغار في المنزل، لكن السيطرة عليها من جانب الآباء، والتعامل معها بشيء من الحكمة يمكن أن يضع حدًا لها، بل ويحولها إلى حب متبادل بين الأشقاء، وهو ما يتطلب منهم أن يكونوا على دراية بتلك الوسائل التي تساعدهم على تحقيق ذلك.
وفيما يلي مجموعة من أبرز الطرق التي تساعدك على تربية أطفالك على حب بعضهم البعض، وفقًا لموقع marriage.com للأبوة والأمومة.
1. ابدأ مبكرًا
حتى لو كان لديك أطفال مراهقون، لم يفت الأوان بعد. لكن إذا كان لديك طفل رضيع أو طفل صغير أو طفل أصغر سنًا، فأنت محظوظ جدًا، لأنه لديك فرصة ممتازة للبدء مبكرًا لزرع الحب بين الإخوة.
علمهم أهمية الانسجام مع إخوتهم ومعاملة بعضهم البعض بشكل جيد. علاوة على ذلك، فإن الأطفال عبارة عن أوراق بيضاء، وهم يقلدون كل تصرفات من حولهم. لذلك، يمكنك أن تجعل من نفسك قدوة لأطفالك ليقلدوك.
2. منع تطور السلوكيات السيئة لدى الأطفاللا تدعهم لديهم سلوكيات سيئة تؤثر على بعضهم البعض. ولا تدع العنف ينمو بين أبنائك. لا تدعهم يتقاتلون أو يفعلون أشياء غير لطيفة لبعضهم البعض. إذا فعلوا مثل هذه الأشياء، عاقبهم وعلمهم كيفية التصرف بشكل مناسب.
3. تعليم الأطفال أهمية عاطفة الأخوة
يجب على الآباء تذكيرهم دائمًا بوجودهم، وأن مشاركتهم كعائلة واحدة نعمة. يمكن أيضًا إنشاء مذكرات للاحتفاظ بصورهم منذ مرحلة طفولتهم، وتوثيق اللحظات القريبة، مثل اللعب معًا. عندما يرجع الأطفال إلى هذه الصور، سيحبون بعضهم البعض أكثر.
يمكن للوالدين أيضًا طرح أسئلة على أبنائهم حول تفكيرهم في بعضهم البعض. على سبيل المثال: "ماذا تحب أن تلعب مع أختك/أخيك؟ ماذا تريد أن تفعل لأختك / أخيك؟ … ".
4. قم بعمل جدول لتقييم المواقفهناك أنشطة حب لمرحلة ما قبل المدرسة لتنمية المواقف الصحيحة لدى الأطفال منذ الصغر.
وستكون هذه الفكرة بلا شك وسيلة ممتازة لمساعدة الأطفال على التعرف على سلوكياتهم وكلماتهم.
وينبغي أن يعمل الأهل مع أطفالهم على وضع تقييم للاتجاهات، والذي، حسب المستويات الصحيحة والمتوسطة وغير المناسبة، سيساعد الأطفال على تقييم تصرفاتهم تجاه إخوتهم لمدة يوم أو أسبوع.
ويمكن أن يقدم الآباء مكافآت للأبناء مقابل السلوك الجيد.
5. علمهم كيف يتواضعون لبعضهم البعضتعليم الأطفال كيفية أن يتحلوا بالتواضع تجاه بعضهم البعض هو أيضًا طريقة ممتازة لتحفيز الحب المتبادل لديهم.
يجب على الآباء دائمًا تشجيع الأطفال على طرح أسئلة حول العدالة. على سبيل المثال: "كيف تكون عادلاً؟". ودع الطفل يجيب على السؤال.
بدلاً من الصراخ وإجبار الأطفال على التوقف عن اللعب عندما يتشاجرون، يجب على الآباء السماح لهم بإيجاد الحل الأفضل لكليهما.
6. أحب أطفالك على قدم المساواةإن إظهار الحب لأطفالك هو إحدى الطرق لتعليمهم كيفية الحب. أظهر لهم أن الحب لن يجعلهم يشعرون بالغيرة، بل الحب سيلهمهم ليكونوا قادرين على البقاء معًا. إذا شعروا بالحب، فسوف يظهرون الحب للآخرين.
7. علمهم الصبرالصبر فضيلة، ليس من السهل امتلاكها، بل يتطلب الأمر ضبط النفس والفهم. خاصة بالنسبة للأشقاء الأكبر سنًا، قد يكون الصبر أقل، من خلال تعليم الصبر، سيكون لدى الأطفال المزيد من التفهم والتسامح تجاه إخوتهم.
8. الاستمتاع باللعب معًاعندما يقضي الأطفال وقتًا في اللعب معًا، ستتطور المشاعر تجاه أفراد أسرهم وتقربهم من بعضهم البعض كعائلة واحدة كبيرة وسعيدة.
تشعر العائلات بالسعادة عندما يقضي أفراد عطلات نهاية الأسبوع معًا. ويجب على الآباء أيضًا قضاء وقت ممتع مع أطفالهم في يوم الإجازة، مما سيخلق ذكريات أجمل للأطفال، وكذا لجمع أفراد الأسرة معًا.
9. دع الأطفال يواجهون بعضهم البعضإنها ليست فقط لعبة تجعل جو عائلتك أكثر إثارة ومتعة، لكنها أيضًا وسيلة للأطفال للتعرف على وجوه بعضهم البعض. إذا فهم الطفل المزيد والمزيد من المشاعر، فسوف يكون أكثر تعاطفًا ويعرف كيفية الاستجابة لمشاعر أخيه عندما يكونان معًا يوميًا.
تساعد هذه الفكرة الأطفال على فهم إخوتهم بشكل أكبر وتجنب احتمالية المشاحنات.
10. دع أطفالك يشعرون بالألفة مع بعضهم البعض
يمكن للوالدين إنشاء زاوية لأطفالهم للعب معًا أو السماح لهم بالنوم معًا لمعرفة كيف سيتشاركون غرفة النوم. وهي أيضًا طريقة لمساعدة الأطفال على المشاركة وحب بعضهم البعض بشكل أكبر، وتجنب الشجار في الحياة.
11. دع الأطفال يرتبون الأشياء بأنفسهمساعد طفلك على تطوير مهارات حل مشكلة الاستقرار وكيفية العمل ضمن مجموعة لاتخاذ القرارات الأكثر فاعلية معًا.
بدلاً من استخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون لاختيار قنواتك المفضلة، علم أطفالك كيفية الاستجابة لطلبات بعضهم البعض مثل التناوب في مشاهدة تلك القنوات.
12. لا تتردد في مدح أطفالكيجب على الآباء ألا يقتصروا على مجاملاتهم لأطفالهم، بل نبههم إلى الأخطاء واطلب منهم التوقف. لكن لا تنس أن تمدحهم عندما يدركون أنهم مطيعون.
حب الأخوة يجلب العديد من الفوائد للأطفال. في المستقبل، سيعرف الأطفال كيفية تعديل علاقاتهم مع أقرانهم، ومعرفة كيفية حل النزاعات بطريقة صحيحة، ومعرفة كيفية ضبط العواطف بشكل أفضل، والأهم من ذلك، الشعور بالسعادة دائمًا.
13. دع الأطفال يلعبون معًاتعتبر الدراما المسرحية إحدى الطرق الصحيحة لمساعدة الأطفال على ممارسة المهارات الاجتماعية وبناء الصداقات.
يحتاج الأطفال إلى الانتباه إلى تصرفات بعضهم البعض، والجمع بين أفكار الناس. وقد يساعدهم ذلك على الاستمتاع باللعب معًا وتجنب حدوث شجار في حياتهم.
14. علمهم احترام المساحة الشخصية وممتلكات بعضهم البعضالحدود الشخصية أمر بالغ الأهمية لكثير من الناس، لأنه عندما يتم تجاوز القيود، فإنه غالبا ما ينشأ الصراع.
يجب عليك تعليم أطفالك أنه في بعض الأحيان يحتاج الأشخاص إلى البقاء بمفردهم. وإذا أرادوا استعارة لعبة أو أي ممتلكات أخرى، فيجب عليهم طلب الإذن. ولا ينبغي لهم أن يأخذوا من الآخرين، ويفترضوا أن كل شيء سيكون على ما يرام.
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