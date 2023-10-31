للآباء والأمهات.. 12 نصيحة للتربية السوية لـ "الطفل الوحيد"

أ أ



قد يرزق بعض الآباء والأمهات بطفل واحد، وهو ما يفرض أسلوبًا مختلفًا في تربيته من أجل تجنب إفساده بالتدليل الزائد، أو المبالغة الزائدة في معاملته. اضافة اعلان

وتختلف الأسرة الصغيرة بشكل كبير عن الأسرة الكبيرة، وبالتالي، تواجه مجموعة مختلفة تمامًا من التحديات والمكافآت.

وفيما يلي أهم النصائح لتربية طفل وحيد، وفق ما أورد موقع (parents.com):





تدريس المهارات الاجتماعية



أولاً: المهارات الاجتماعية.



1. تشجيع التفاعل مع الآخرين



2. كن قدوة



3. التشجيع على الضحك



تعزيز الاستقلالية



4. تقاسم بعض المسؤولية



5. طفل كمالي



6. ضع حدودًا واضحة



تحديد التوقعات للطفل الوحيد



7. كن واقعيًا



8. لا تطلب الكمال



9. منحه الحرية



إفساد الطفل الوحيد



10. احتفظ بالهدايا تحت المراقبة



11. لا تبالغ في تدليل طفلك الوحيد



12. لا تسع إلى تحقيق السعادة الدائمة لطفلك



قد يحتاج الطفل الوحيد إلى المزيد من الفرص لممارسة المهارات الاجتماعية مقارنة بالطفل الذي ينشأ في أسرة فيها أكثر من أخ. وفيما يلي بعض الطرق لتشجيع ودعم تنمية المهارات الاجتماعية لطفلك الوحيد.لتجنب الشعور بالوحدة، يكوّن بعض الأطفال الوحيدين لها أصدقاء خياليين أو لهم روابط مع أشياء غير حية، مثل الدمى أو الحيوانات المحنطة.ليس من المهم مقدار الاهتمام الذي توليه له؛ في بعض الأحيان، يحتاج فقط إلى شخص ما في نفس عمره ليرتبط به.لهذا السبب، عند إنجاب طفل وحيد، يجب ترتيب الأنشطة الاجتماعية في كثير من الأحيان، بدءًا من عمر 18 شهرًا تقريبًا، كما يقول جيه لين تانر، أستاذ مساعد في طب الأطفال بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو.قم بجدولة مواعيد اللعب في المنزل (حيث يمكن للطفل أن يتعلم مهارات مثل مشاركة الألعاب واهتمام البالغين) وفي منزل أحد الأصدقاء (حيث سيتعلم اتباع قيادة أقرانه).الطفل الذي ينشـأ وحيدًا لا يختبر العلاقات القاسية بين الأخوة، ولكن ما يسمى بـ "التنافس بين الأشقاء" يمكن أن يساعد الأطفال في الواقع على الانسجام مع أقرانهم، كما توضح ميري والاس، بيرث أوردر بلوز".وأضافت أن أشياء مثل خسارة اللعبة، وانتظار الدور، والانضمام إلى مجموعة قد تكون صعبة بالنسبة للطفل الوحيد.لذا فإن مساعدته على النجاح في المواقف الاجتماعية، يتطلب من الوالدين الآتي:أظهر القدوة في كيفية المشاركة وإبراز الاهتمام للآخرين.قم بمكافأة طفك عندما يراعي الآخرين، وتعامل مع لعواقب عندما لايفعن ذلك.قدم الكثير من الفرص لطفلك الوحيد ليتسنى له تقليد ما سيتعلمه في علاقات الأخوة.وفقا للدكتور كيفن ليمان، مؤلف كتاب "ترتيب المواليد: لماذا أنت على ما أنت عليه"، إن الأطفال وحدهم هم الذين يمكن أن يكونوا منطقيين وأكاديميين وذوي تفكير مستقيم لدرجة أنهم قد يصبحون جديين بشكل مفرط ويفشلون في رؤية الفكاهة في الأشياء. (بالطبع، هذا مجرد تعميم، وحتى بين الأطفال الوحيدين، يمكن أن تكون الشخصيات مختلفة).على الرغم من عدم وجود طريقة محددة "لتعليم" شخص ما أن يتمتع بروح الدعابة، لكن عليك أن تكون قدوة جيدة لطفلك: تجنب أن تكون منضبطًا تمتلك قبضة حديدية، وابتسم واضحك مع طفلك، والذي يمكن أن يحذو حذوك.قد يبدو أن الطفل الوحيد سوف يكبر بشكل طبيعي وهو يتمتع بالاستقلالية تمامًا، ولكن في بعض الحالات، يمكن أن يكون العكس صحيحًا نتيجة لكل الاهتمام الإضافي من الوالدين. هناك بعض الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعد في تعزيز الاستقلال الصحي مع نمو طفلك.إن تربية طفل وحيد يمكن أن تعزز العلاقة الوثيقة بين الوالدين والطفل. ومع ذلك، فإن بعض الأطفال الوحيدين يعتمدون بشكل كبير على والديهم للحصول على الدعم المعنوي والمساعدة في الواجبات المنزلية والترفيه، ويمكن للوالدين تعزيز هذا الاعتماد دون قصد.لمساعدة طفلك على أن يصبح أكثر استقلالية، كلفنه بعض المسؤوليات مثل الأعمال المنزلية، كما يوضح والاس.الطفل الوحيد، مثله مثل الطفل الذي لديه إخوة، يحتاج إلى أن يتعلم كيف يشغل نفسه ويستمتع.يميل الأطفال الوحيدون إلى الكمال، لذلك إذا حاولت "إعادة" كل شيء صغير يفعله طفلك، مثل إعادة تربيب السرير أو إعادة تنظيف الرف الذي تم تنظيفه للتو، فإنك ستعمل على تعزيز عادات الكمال التي قد تكون لديه.وينصح كتب الدكتور ليمان، "لا تكن "محسنًا" لكل ما يقوله أو يفعله طفلك البكر أو طفلك الوحيد".يشير والاس إلى أن الأطفال الذين يقضون الكثير من الوقت حول الأشخاص البالغين هم وحدهم الذين يشعرون بأنهم كبار مثلهم، مما قد يدفعهم إلى الاعتقاد بأنه يجب أن يكون لهم رأي متساوٍ وقوة متساوية.وفي حين أن العديد من آباء الأطفال الوحيدين يمنحون أطفالهم رأيًا في بعض الأمور العائلية، لكن هناك العديد من القرارات التي يجب أن يتخذها الوالدان وحدهما.ويؤكد الخبراء أيضًا على ضرورة أن يستمتع الآباء ببعض الوقت دون أطفالهم.إدراك مدى تأثير ديناميكيات الأسرة المختلفة على نمو طفلك وتطوره يمكن أن يساعد في وضعه على الطريق الأفضل للمضي قدمًا.نظرًا لأن بعض الأطفال الوحيدين يمكن أن يكونوا ناضجين لفظيًا ومتفوقين في سن مبكرة، فمن الصعب أحيانًا معرفة السلوك المناسب لعمرهم. من الصعب أيضًا معرفة متى تضغط بشدة ومتى لا تضغط.في سن 7 أو 8 سنوات، قد يبدو بعض الأطفال الوحيدين وكأنهم بالغون صغار، وغالبًا ما يعتبرون الأطفال الآخرين غير ناضجين. ومع ذلك، كآباء، يجب أن تحاولوا الالتزام بالتوقعات الواقعية لطفلكم وتعزيز تلك التوقعات معهم.غالبًا ما يرغب الأطفال وحدهم في إرضاء والديهم، ولأنهم يتفاعلون مع البالغين، فإنهم يلتزمون بمعاييرهم، كما يقول كارل إي. بيكهارت، مؤلف كتاب "مفاتيح تربية الطفل الوحيد". وقد يؤدي هذا إلى قيام طفلك في تعلم مهارة أكبر من سنه.لكن عليك أن تخبره بأن هناك أشياء أخرى في الحياة غير العمل، وأنك لن تكون أقل فخرًا بما ينجزه.الأطفال وحدهم "يحتاجون إلى الوقت والمساحة مع الحرية لفعل ما يريدون"، كما كتب كليف إيزاكسون وكريس راديش في كتابهما " تأثير ترتيب الميلاد"، قد يحتاج بعض الآباء إلى التصالح مع حقيقة أن طفلهم لن يشاركهم آمالهم وأحلامهم على الأرجح.لا تفرض على طفلك الوحيد أجندتك الخاصة. وبدلاً من ذلك، دعه يستكشف مصالحه الخاصة دون تدخل.قد يكون الأطفال الوحيدون أكثر عرضة لخطر "الفساد" مقارنة بالعائلات التي لديها عدد أكبر من الأطفال.و فيما يلي بعض النصائح حول كيفية تحقيق أقصى استفادة من بنية عائلتك، دون المبالغة في ذلك.عندما يتم الإغداق بالهدايا والمكافآت على الطفل الوحيد، تكون رسالته: "أنا دائمًا أحصل على ما أريد".لكن بيكهارت يشير إلى أن الوقت لم يفت بعد للحد من الإفراط في تقديم الهدايا. ومن المرجح أن تتبع ذلك احتجاجات عاطفية، لكن اتخاذ هذا الموقف سيكون مفيدًا على المدى الطويل.وفي النهاية، ليست الهدايا هي الشيء المهم؛ وإنما الوقت الذي تقضيه مع الطفل هو الأكثر أهمية.أثناء تربية طفل وحيد، قد يكون من السهل الاعتياد على تلبية جميع احتياجاته، على خلاف عندما يكون هناك أكثر من أخ، حيث يتعين "الانتظار في الطابور" لتلبية احتياجاتهم.ويقول الدكتور تانر إن تعلم كيفية الانتظار هو درس حيوي. لمنع الأطفال من تطوير هذا الأمر بداخلهم: "أنا أحصل على ما أريد عندما أريده"، يجب على الآباء وضع حدود، وتأخير الإشباع، والالتزام بالقواعد المنزلية، وغرس الانضباط من خلال المبادئ التوجيهية والتوقعات.قد يبدو الأمر غير بديهي، لكن الهدف من ضمان سعادة طفلك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ليس في الواقع هو المفتاح لتربية طفل سعيد.إذا كنت شغوفًا بطفلك الوحيد وأرضيت كل رغباته، فإنك سوف تندم على القيام بذلك على المدى الطويل، كما يقول بيكهارت.ومن تداعيات هذا الهدف أن الطفل الذي يريد دائمًا أن يحصل على كل شيء بشروطه الخاصة. يطور عقلية: "إما أن تكون هذه طريقتي أو لا توجد طريقة على الإطلاق".وكما لاحظ الخبراء وأولياء الأمور، فإن الاهتمام الكامل الذي يتلقاه الطفل الوحيد من والديه يمكن أن يكون قوة إيجابية أو سلبية.ولكن إذا تجنبت بعض المخاطر الشائعة وقدمت له حبك غير المشروط، فسوف يزدهر بلا شك. في الواقع، ويقول العديد من آباء الأطفال الوحيدين أن علاقتهم بطفلهم تشبه الصداقة الرائعة. ويشيرون إلى ألأن أفضل ما في الأمر هو أنها علاقة تدوم مدى الحياة!