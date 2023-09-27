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صحيفة تواصل الالكترونية

للآباء والأمهات.. يجب تجنب 4 أشياء أثناء تربية الطفل

تربية الاطفال
تربية الأطفال
أ أ
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يؤكد المعالج الإكلينيكي في العيادات الحكومية وعضو جمعية علم النفس البريطانية أسامة الجامع، علي أن هناك بعض النقاط لبناء طفل خالٍ من المشكلات النفسية وهى مأخوذة من عدة باحثين متخصصين.اضافة اعلان


أولًا: التهديد بالهجر

تقول الدكتورة النفسية آلان سروف، من جامعة مينسوتا، إن تهديد الطفل وترديد جملة: "سأذهب وأتركك"، له تأثير سلبي للغاية.
هذه الجملة تضرب عنصر الأمان الذي هو أحد ركائز استقرار مرحلة الطفولة، ويصنع شخصية قلقة تخاف أن تُترك في أي لحظة، فتبذر بذور الخوف بداخلها.


ثانيًا: تجاهل الاعتراف بمشاعر الطفل

الطفل يخبرك أنه خائف من الذهاب للمدرسة، بدلًا من تركه يعترف بما يشعر به تخبره أن الأقوياء لا يخافون.
عند خوف الطفل عليك أن تخبره أنك تعلم أنه خائف وأنك في صفّه، لكن بمجرد الذهاب للمدرسة سيزول هذا الخوف وتلعب مع أصدقائك، وتعلمه أن يصبر قليلًا.


ثالثًا: احذر ردود الفعل الحادة

الطفل قد يخالف أوامرك، يخطئ، يتعدى حدودًا رسمتها له، لكن هذا لا يعني ردة فعل حادة منك، والتي قد تكون أسوأ من خطئه.
بعض ردود أفعال الآباء والأمهات قد تُحدِث آثارًا مدمرة أكثر من خطأ الطفل نفسه، قد تجرح الطفل، وتهينه، وترعبه، وتضعف ثقته بنفسه.


رابعا: الوالدية المعاكسة

يتحدث روبرت ليهي وآخرون عن أن الآباء والأمهات الذين يُشرِكون أطفالهم في مشاكلهم، يتسببون في شعور الأطفال بالقلق.
لا ينبغي للطفل أن يستمع إلى مشكلات والديه، لأنه سيشعر أنه يتحمل مسئولية ذلك، سيشعر بالخوف، والذنب، ويبدأ يراعي وهو قلق.


أطفالك بخير ويشقون طريقهم

ربما لستَ بارعًا وواعيًا في التربية، لكن على الأقل أطفالك بخير وسيشقّون طريقهم بأنفسهم، ما دمت تجنبت أفعالًا قد تدمر شخصيتهم.

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