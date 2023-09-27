للآباء والأمهات.. يجب تجنب 4 أشياء أثناء تربية الطفل

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يؤكد المعالج الإكلينيكي في العيادات الحكومية وعضو جمعية علم النفس البريطانية أسامة الجامع، علي أن هناك بعض النقاط لبناء طفل خالٍ من المشكلات النفسية وهى مأخوذة من عدة باحثين متخصصين. اضافة اعلان





أولًا: التهديد بالهجر





ثانيًا: تجاهل الاعتراف بمشاعر الطفل





ثالثًا: احذر ردود الفعل الحادة





رابعا: الوالدية المعاكسة





أطفالك بخير ويشقون طريقهم



تقول الدكتورة النفسية آلان سروف، من جامعة مينسوتا، إن تهديد الطفل وترديد جملة: "سأذهب وأتركك"، له تأثير سلبي للغاية.هذه الجملة تضرب عنصر الأمان الذي هو أحد ركائز استقرار مرحلة الطفولة، ويصنع شخصية قلقة تخاف أن تُترك في أي لحظة، فتبذر بذور الخوف بداخلها.الطفل يخبرك أنه خائف من الذهاب للمدرسة، بدلًا من تركه يعترف بما يشعر به تخبره أن الأقوياء لا يخافون.عند خوف الطفل عليك أن تخبره أنك تعلم أنه خائف وأنك في صفّه، لكن بمجرد الذهاب للمدرسة سيزول هذا الخوف وتلعب مع أصدقائك، وتعلمه أن يصبر قليلًا.الطفل قد يخالف أوامرك، يخطئ، يتعدى حدودًا رسمتها له، لكن هذا لا يعني ردة فعل حادة منك، والتي قد تكون أسوأ من خطئه.بعض ردود أفعال الآباء والأمهات قد تُحدِث آثارًا مدمرة أكثر من خطأ الطفل نفسه، قد تجرح الطفل، وتهينه، وترعبه، وتضعف ثقته بنفسه.يتحدث روبرت ليهي وآخرون عن أن الآباء والأمهات الذين يُشرِكون أطفالهم في مشاكلهم، يتسببون في شعور الأطفال بالقلق.لا ينبغي للطفل أن يستمع إلى مشكلات والديه، لأنه سيشعر أنه يتحمل مسئولية ذلك، سيشعر بالخوف، والذنب، ويبدأ يراعي وهو قلق.ربما لستَ بارعًا وواعيًا في التربية، لكن على الأقل أطفالك بخير وسيشقّون طريقهم بأنفسهم، ما دمت تجنبت أفعالًا قد تدمر شخصيتهم.