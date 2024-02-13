للآباء والأمهات.. كيف تتعامل مع غيرة أبنائك من قدوم طفل جديد؟

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يعاني العديد من الأطفال من مشاعر الغيرة عند قدوم أخ أو أخت لهم إلى الحياة، وقد يظهر ذلك على سبيل المثال، مثل نوبات الغضب أو رفض استخدام "القصرية" على الرغم من نجاحهم في تدريبهم على استخدام الحمام بمفردهم.





غيرة الأبناء من قدوم مولود جديد



نصائح للتعامل مع مشاعر الغيرة عند الأبناء



لكن الخبراء يطمئنون بأن هذا كله أمر طبيعي تمامًا، وهو طريقتهم في التعبير عن مشاعر الإحباط والارتباك بشأن دورهم في الحياة ومكانتهم في الأسرة، وفقًا لموقع familylives.org.uk.فمن الطبيعي تمامًا أن يتفاعل الأشقاء الأكبر سنًا بهذه الطريقة مع قدوم طفل جديد.ويجب ألا يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال على علاقتهم المستقبلية، خاصة إذا تم التعامل معهم بطريقة منفتحة من قبل والديهم، وسيؤدي ذلك إلى تلاشي مشاعر الغيرة مع مرور الوقت.وحتى لو بدا الطفل قادرًا على القيام بالعديد من الأشياء بنفسه وبدون متابعة من الوالدين، فإنه لا زال بحاجة إلى حبك واهتمامك كما كان من قبل - ربما الآن أكثر من أي وقت مضى.وهذه الأنواع من السلوكيات منتشرة بشكل خاص عند الأطفال الصغار، الذين ما زالوا معتادين على أن يحظوا بالاهتمام الكامل من جانب الآباء، ولم يكونوا منذ فترة طويلة يرضعون رضاعة طبيعية أو من الزجاجة أو ينامون في حضن الوالدين.إذا لم تكن قد أنجبت طفلك بعد، جهزي طفلك لقدوم الطفل الجديد، على سبيل المثال من خلال الاطلاع على كتاب للأطفال حول هذا الموضوع.ألقِ نظرة على صور الأطفال القديمة، حتى يتذكروا أنهم حصلوا أيضًا على نفس الاهتمام والرعاية التي يتلقاها الطفل الجديد.حاولي قضاء بعض الوقت بمفردك مع طفلك الأكبر سنًا بشكل منتظم، حتى لا يشعر بأنه بحاجة إلى التنافس على جذب انتباهك.اسمحي لطفلك الأكبر سنًا بأن يكون جزءًا نشطًا من حياة الطفل، من خلال السماح له بالمساعدة في رعاية أخيه/ أخته الرضيع مثل المساعدة في تغيير الحفاض، أو القراءة له.شجع أبناءك على حل خلافاتهم بأنفسهم عندما يكبرون.عند التعامل مع طفل صغير، حاول أن تجعله يكتشف الحلول الخاصة به بدلاً من الاستسلام لمطالبه طوال الوقت - إذا كان يزعجك أثناء محاولتك إطعام الطفل، فاطلبي منه اللعب حيث يستطيع الطفل اللعب.لا تعترض طريقهم - مما يجعلهم يشعرون أنهم يستطيعون القيام بأشياء لايستطيع الطفل القيام بها، مما يذكرهم بأنهم يمتلكون مميزات أكبر!لا تقم بإجراء أي تغييرات كبيرة على روتين طفلك عندما قدوم مولود جديد، مثل ترتيبات نومه؛ حاولي القيام بذلك قبل شهرين من الولادة أو بعد أشهر قليلة من الولادة.لا تعقدي مقارنات بين أطفالك مثل: "أتمنى أن تأكلي كل طعامك كما تفعل أختك الصغيرة". قد يترك هذا الأمر أثرًا سلبيًا على الطفل. قل ما تريده منهم، مثل، "حاول تناول المزيد من الطعام، ثم يمكنك الذهاب ومشاهدة التلفزيون".لا تعاقبهم على التراجع أو التصرف "بشكل طفولي" – عليك أن تعلم أن هذه مجرد طريقة طبيعية بالنسبة لهم للتعامل مع المشاعر التي لا يفهمونها، مثل الغيرة.لا تعتقد أن التنافس بين الأشقاء يعني أن أطفالك لن يتمتعوا بعلاقة جيدة في وقت لاحق - فبمجرد أن يتغلبوا على الغيرة الأولية، لا يوجد سبب يمنعهم من تعلم كيفية العيش مع أخيهم الجديداتخاذ نهج إيجابيحاول ألا تعاقب طفلك الأكبر سنًا، لأن ذلك قد يؤدي إلى شعوره بالاستياء تجاه الطفل المولود.على الرغم من أنه يجب عليك أن تفهمهم بوضوح بأنه غير مسموح لهم بإيذاء الطفل، لكن عليك أن تعلمهم بأنهم لا يقصدون أن يكونوا أشقياء ويجب أن يخبروك بما يشعرون به، بدلاً من إلقاء اللوم على أخيهم أو أختهم.من خلال الصبر والتفهم، سيبدأ طفلك في الشعور بالأمان مرة أخرى، وسيدرك أنه مع قدوم عضو جديد في العائلة، فإنه لن يتخلى عن مكانه أو يحصل على حب أقل من.سيساعدهم ذلك على قبول الطفل والبدء في رؤية أنه أيضًا جزء من حياتهم، من خلال دورهم كأخ أو أخت أكبر.وإذا كان الأصدقاء والعائلة يشترون هدايا للطفل الجديد، فقد يكون من الأفضل الحصول على بعض الهدايا لتقديمها للطفل الأكبر أيضًا حتى لايشعر بالإهمال.علاوة على إعداد صندوق صغير مليء بالأشياء والأنشطة الترفيهية والكتب والألعاب الخاصة به.