للآباء والأمهات.. كيف تتعامل مع ابنتك المراهقة؟

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تبقى سنوات المراهقة هي الأهم في حياة أي شاب أو فتاة، وكذلك الأمر بالنسبة للآباء والأمهات، نظرًا لما يطرأ فيها من تغيرات في شخصية الطفل بعد البلوغ. اضافة اعلان





طريقة التعامل مع ابنتك البالغة من العمر 14 عامًا



4 نصائح للتعامل مع الفتيات في عمر 14 عامًا



توقف عن رفع صوتك وابدأ بالاستماع



تعزيز الذكاء العاطفي



التوقف عن العقاب



إعطاء الأولوية للعلاقة



وقدم موقع medicinenet.com، مجموعة من النصائح فيما يتعلق بالتعامل مع ابنتك البالغة من العمر 14 عامًا.وتتضمن النصائح، ضرورة منحها المساحة واحترام خصوصيتها. في كثير من الأحيان، يحتاج المراهق إلى الوقت والمساحة للاستقرار والتأقلم مع هرموناته وتغيراته الجسمانية والعواطف.يمكنك التواصل مع ابنتك من خلال إظهار الاهتمام بما تهتم به، مثل تناول الغداء معًا، وتصفح المواقع الإلكترونية التي تعجبها، ومشاهد برنامج تلفزيوني معًا، ومشاركتها نفس الاهتمامات والهوايات التي تفضلها.اسألها عن رأيها في أحدث القضايا اليومية، وأي موضوع تشعر بالراحة عند التحدث عنه.ابحث عن نشاط يمكنكما القيام به معًا، مثل ممارسة المشي معًا، أو الخروج للتنزه معًا، تحدث معها عما قد يشغل تفكيرها في هذه السن، وتوعيتها بالمخاطر والأضرار للعمل على تفاديها.حدثها عن التغذية السليمة وعواقب اتباع نظام غذائي شديد أو الشراهة عند تناول الطعام.في عمر 14 سنة، قد تتمتع الفتيات بالصفات التالية:يستطعن التعرف على نقاط القوة والتحديات الشخصيةيشعرن بالحرج من قبل الأسرة وأولياء الأموريسعين جاهدات ليكون لهن شخصيتهن المستقلةيحرصن على قبولهن من قبل أقرانهن وأن يكون لديهن أصدقاءقد يتسمن بالأنانية، أو الاندفاع، أو تقلب المزاجفيما يلي بعض النصائح التي قد يحتاج أحد الوالدين إلى تطويرها للتعامل مع الفتيات في عمر 14 عامًا.خاصة عندما تشتعل الأعصاب وتشعر بالانزعاج. إذا استمعت وحاولت رؤية الأشياء من وجهة نظر طفلك، فإنك ستبقي جسرًا من التفاهم يستمر لبقية حياتك.للقيام بذلك، تحتاج إلى تنظيم مشاعرك، لأن الأطفال يفقدون الاحترام لآبائهم عندما ينخرطون في نوبات غضب.الأطفال ذوو المشاعر العاطفية المرتفعة يتخذون خيارات أفضل لأنهم لا يندفعون إلى إثبات أنفسهم لأقرانهم أو عواطفهم التي لا يستطيعون التحكم فيها.لتربية طفل ذكي عاطفيًا، ابدأ بتوفير الأمان العاطفي والراحة والتعاطف.تعليم الأطفال التعبير عن احتياجاتهم ومشاعرهم دون مهاجمة الآخرين.وأخيرًا، اسمح لها بالتعبير عن كل مشاعرها، حتى عندما تحد من سلوكها.لا تحتاج دائمًا إلى معاقبة طفلك لتلقينه درسًا. ما عليك سوى وضع الحدود الضرورية (مما يعني الاعتراف بوجهة نظر طفلك).يمكن للعقاب أن يؤدي إلى تآكل العلاقة بين الوالدين والطفل، وبالتالي تفقد ابنتك الرغبة في التعامل معك، كما أنه يجعلها أكثر عرضة للكذب عليك.لا يستطيع الأطفال التعبير عن ذلك، لكنهم يريدون أن يعرفوا أنك تحبهم، وتؤمن بهم، وتجد فيهم قيمة تجعل الاهتمام بهم يجعلك سعيدًا.عندما نعطيهم رسالة باستمرار مفادها أن الأشياء الأخرى (الهواتف، العمل، إخوتهم) أكثر أهمية، فإنهم لا يطورون السعادة الداخلية التي لا تتزعزع والتي تسمح لهم باتخاذ خيارات جيدة في الحياة.عندما يشعر الأطفال بالانفصال، فإنهم يتصرفون بطريقة غير لائقة. لذلك، فإن تقوية وتلطيف تعاملاتك مع ابنتك ينمي التعاون، كما يطور العلاقة بشكل أفضل.وأهم شيء يمكنك القيام به لمساعدة ابنتك على النجاح هو جعلها مرتاحة من خلال قبول عيوبها وإعلامها بالطريقة التي تفهمها.قد يكون المراهقون الصغار قادرين على التفكير مثل البالغين، لكنهم ما زالوا لا يتمتعون بالخبرة الحياتية اللازمة للتصرف مثل البالغين. ونتيجة لذلك، قد يكون سلوكهم غير متوافق مع تفكيرهم.يستغرق المراهقون الصغار وأولياء أمورهم وقتًا للتكيف مع كل هذه التغييرات. ومع ذلك، فإنها تسمح للفتاة الصغيرة برؤية ما يمكن أن تكون عليه في المستقبل ووضع خطط لتصبح ذلك الشخص.