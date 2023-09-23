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للآباء فقط.. روشتة بسيطة تضمن لأبنائك التفوق الدراسي

مذاكرة طفل
مذاكرة الآباء للأطفال تضمن تفوقهم الدراسي
أ أ
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أظهرت دراسة جديدة، أن الآباء الذين ينخرطون في أنشطة ممتعة وتفاعلية مع أبنائهم يساهمون في تفوقهم الدراسي. 
ووفقًا للنتائج التي استندت إلى ما يقرب من 5 آلاف أسرة، فإن القراءة وممارسة الألعاب والرسم ساعدت الأطفال في تحسين أدائهم الدراسي. اضافة اعلان
وعلى الرغم من أن الأمهات يمكنهن أيضًا تعزيز مهارات أطفالهن الدراسية، إلا أن تأثيرهن بشكل عام أكبر على السلوكيات العاطفية والاجتماعية للأطفال الصغار. 

تأثير فريد للآباء

وقال الباحثون في جامعة ليدز ببريطانيا، إن الآباء يمكن أن يكون لهم "تأثير فريد" على نمو أطفالهم، لكنهم غالبا ما يشعرون بأنهم أقل قدرة على القيام بذلك بسبب متطلبات وظيفتهم. 
وقام فريق الباحثين بتحليل عينة مكونة من 4 آلاف و966 أسرة ذات أبوين في إنجلترا، من دراسة الألفية (MCS)، التي جمعت معلومات عن الأطفال الذين ولدوا بين عامي 2000 و 2002 عندما كبروا. 
وتم قياس مشاركة كل من الوالدين مع طفلهما بنفس الطريقة عندما كان الأطفال في سن الخامسة والسابعة. 

تفاصيل الدراسة

وسأل الباحثون، الوالدين عن عدد المرات التي شاركا فيها في أنشطة مختلفة مع الطفل، مثل الغناء والرسم والقراءة وسرد القصص واللعب بالألعاب أو الألعاب واصطحابهم إلى ملعب في الخارج. 
استجاب الآباء للأسئلة على مقياس مكون من ست نقاط من "لا على الإطلاق" (1) إلى "كل يوم" (6) وقام الباحثون بجمع النتائج ومقارنتها. 
بشكل عام، وجد فريق البحث، أن مشاركة الأب في مرحلة ما قبل المدرسة (عندما يبلغ الطفل ثلاث سنوات) ساعدت على زيادة أدائه في المدرسة عندما يبلغ الخامسة من عمره، في مجالات مثل الرياضيات ومعرفة القراءة والكتابة والمهارات الحركية. 
كما ساعدت مشاركة الآباء في سن الخامسة في تحسين النتائج في تقييمات المرحلة الرئيسية للأطفال في سن السابعة. 
وكان التأثير الإيجابي لمشاركة الأب بغض النظر عن جنس الطفل وعرقه وعمره في العام الدراسي ودخل الأسرة، وفقًا للنتائج. 

مشاركة الأمهات تسهم في انخفاض مشاكل السلوك لدى الأبناء

وفي الوقت نفسه، كان لمشاركة الأمهات ارتباط قوي بشكل خاص بانخفاض مشاكل السلوك لدى الأطفال وتحسين السلوك الاجتماعي - مثل المهارات الاجتماعية الجيدة والقدرة على المشاركة بسهولة. 
وبالنسبة للآباء العاملين المشغولين، يمكن أن يكون لـ 10 دقائق فقط يوميًا فوائد تعليمية، وفقًا للفريق، ولكن أكثر من ذلك يعد مثاليًا. 
ويوصي الباحثون الآباء بتخصيص أكبر قدر ممكن من الوقت للمشاركة في الأنشطة التفاعلية مع أطفالهم. ويعترفون بأن الآباء من المحتمل أن يعوقهم متطلبات العمل، لكن هذا يرجع جزئيًا إلى "التوقعات المجتمعية" التي عفا عليها الزمن.  

درجات دراسية أفضل 

وقالت الدكتورة هيلين نورمان، الزميلة في كلية إدارة الأعمال بجامعة ليدز، التي قادت الدراسة: "لا تزال الأمهات يميلن إلى تولي دور مقدم الرعاية الأساسي، وبالتالي يميلن إلى القيام بمعظم رعاية الأطفال. ولكن إذا شارك الآباء بنشاط في رعاية الأطفال أيضًا، فإن ذلك يزيد بشكل كبير من احتمال حصول الأطفال على درجات أفضل في المدرسة الابتدائية". 
وتابعت، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل": "ولهذا السبب فإن تشجيع ودعم الآباء على مشاركة رعاية الأطفال مع الأم، منذ مرحلة مبكرة من حياة الطفل، أمر بالغ الأهمية".
النتائج لا ترجع فقط إلى حقيقة أن "رأسين أفضل من رأس واحد" عندما يتعلق الأمر بتربية الطفل، لكنها تشير إلى أن "الآباء يجلبون شيئًا مختلفًا" لنمو الطفل، حيث يميلون إلى التفاعل مع أطفالهم بطرق مختلفة عن الأمهات.
على سبيل المثال، من المرجح أن ينخرط الآباء في قدر أكبر من المشاركة والنشاط البدني، مما يساعد على تطوير سلوك المخاطرة وحل المشكلات لدى الأطفال.

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