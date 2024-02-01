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لصحة الطفل.. الخضراوات والأسماك تقي من أمراض الأمعاء

طعام الرضع1
تغذية الطفل
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كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة غوتنبرغ بالسويد أن الأطفال الصغار الذين يتناولون نظاماً غذائياً عالي الجودة لديهم خطر أقل بنسبة 25% للإصابة بمرض التهاب الأمعاء في وقت لاحق من الحياة.اضافة اعلان

النظام الغذائي للأطفال


وأشار الباحثون إلى أن الاختيارات الغذائية بين عمر 12 شهراً و3 سنوات قد تكون حاسمة في الوقاية من هذه الحالة المنهكة.
وأوضحت الدكتورة آني جو المشرفة على البحث، أن تناول كميات أكبر من الخضار والفواكه والأسماك، وانخفاض تناول اللحوم والحلويات والوجبات الخفيفة والمشروبات انعكس إيجابياً".

أهمية تناول الأطعمة الصحية


وعلى وجه التحديد، ارتبط تناول كميات كبيرة من الأسماك في عمر عام واحد بانخفاض خطر الإصابة بشكل عام بأمراض التهاب الأمعاء، وعلى وجه الخصوص انخفاض خطر الإصابة بالتهاب القولون التقرحي بنسبة 54%.
من ناحية أخرى، ارتبط استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر بزيادة المخاطر بنسبة 42%، بحسب "بريتش مديكال جورنال" .

أهم نتائج الدراسة


الدراسة شارك فيها 21700 طفل ولدوا بين 1997 و1999، وأبلغ آباؤهم عن بيانات التغذية بين عمر سنة و3 سنوات، ثم خضعوا للفحص في سن 17 عاماً.
واقترحت نتائج الدراسة، إمكانية توصية الأطباء بنظام غذائي وقائي للرضع، خاصة مع وجود ارتفاعى عالمي في حالات الإصابة بمرض التهاب الأمعاء، بما في ذلك مرض كرون والتهاب القولون التقرحي.



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