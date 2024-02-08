لا تنخدع بالسلوك الطبيعي.. 5 أعراض لإصابة الطفل بكسر في العظام

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تنتشر كسور العظام عند الأطفال، لكن ليس من السهل دائمًا اكتشافها، وبخاصة إذا تصرف الطفل بشكل طبيعي دون أن يُظهر تأثره.

وحذرت نيكي جوركوتز، مؤسسة الإسعافات الأولية للأطفال، "تايني هارتس اديوكشن"، الآباء من الانخداع بالسلوك "الطبيعي".





علامات كسر العظام



الأعراض الخمسة لإصابة الطفل بكسر في العظام



ماذا تفعل إذا كنت تشك في كسر طفلك؟



وكشفت في مقطع فيديو عبر تطبيق "إنستجرام" كيف يمكن أن تكون علامات كسر العظام "دقيقة للغاية".قالت: "كسور العظام شائعة عند الصغار لأن عظامهم أكثر هشاشة من عظام البالغين. في بعض الأحيان قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كان طفلك الصغير قد تعرض لكسر ما".وأضافت: "يمكنهم التصرف بشكل طبيعي حتى مع وجود كسر في العظام، وقد لا تكون لديهم قدرات التواصل لإخبارك بعد"، بحسب صحيفة "ذا صن".وبينت خبيرة الإسعافات، أن عدم رغبة الأطفال في التحرك أو استخدام أطرافهم المصابة يمكن أن يكون علامة على وجود كسر في العظام.وقالت إن العلامات تشمل العرج أو عدم استخدام إحدى رجليه.وأشارت إلى أن إمساك الطفل بالذراع في وضع محدد، والحفاظ على الطرف ثابتًا، والبكاء عند استخدام الطرف، وعدم وضع ثقل على الطرف المصاب، كلها علامات على الإصابة.ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية ببريطانيا، تشمل العلامات الأكثر شيوعًا للكسر الألم والتورم والتشوه، ولكن قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كان العظم مكسورًا إذا لم يكن خارج موضعه المعتاد.- العرج (عدم استخدام إحدى رجليه).- عقد الذراع في وضع محدد.- إبقاء الطرف ثابتًا.- البكاء عند استخدام الطرف.- عدم تحميل الوزن على الطرف المصاب.إذا كنت تشك في تعرضك أنت أو طفلك لكسر، يجب عليك الحصول على المساعدة الطبية في أقرب وقت ممكن.اذهب إلى المستشفى، وسيقوم الأطباء بإجراء أشعة سينية لتحديد ما إذا كان العظم مكسورًا، ثم سيقومون بمحاذاة العظم في مكانه بشكل صحيح حتى يتمكن من الشفاء.وقد تكون هناك حاجة إلى جبيرة لإبقائها في الموضع الصحيح، وقد يؤدي عدم تلقي العلاج إلى عدوى خطيرة أو مشاكل طويلة الأمد في المفاصل أو تشوه، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.