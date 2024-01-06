لأولياء الأمور.. 7 حلول لقضاء وقت الإجازة في أمور مفيدة للأبناء

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وجه تجمع الرياض الصحي الأول نصائح مفيدة لقضاء وقت الإجازة في أمور وممارسات وسلوكيات تعود بالنفع والفائدة على الأبناء.





7 حلول لقضاء وقت الإجازة اضافة اعلان



مدة إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني



التقويم الدراسي للعام 1445ھ



- تشجيع الطفل على ممارسة هواية الرسم والتلوين-اللعب بالرمل- حل الألغاز الصغيرة والتركيبات البسيطة والمكعبات- التعرف على الألوان والأرقام والحيوانات وغيرها- ممارسة الرياضة واكتساب خبرات جديدة- قضاء بعض الوقت في تعلم لغة جديدة- قراءة القصص المناسبة لأعمارهم وتشجيعهم على كتابة القصص القصيرةوتبلغ مدة إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، 10 أيام، ابتداءً من 22/ 6/ 1445ه، الموافق 4/1/2024م، إلى 2/ 7/ 1445ه، الموافق 14/1/2024م.ومن المقرر أن يحصل الطلاب على إجازة نهاية أسبوع مطولة، بتاريخ 16/7/ 1445م، الموافق 28/1/2024م.وتبدأ إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني، بتاريخ 12/8/1445 ه الموافق 22/2/2024م، وتبدأ معها أيضًا إجازة يوم التأسيس الوطني، وتستمر الإجازة لمدة 10 أيام.ويتضمن الفصل الدراسي الثاني 12 أسبوعًا دراسيًاوتبلغ عدد الأيام الدراسية 57 يومًايشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.