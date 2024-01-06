لأولياء الأمور.. 7 حلول لقضاء وقت الإجازة في أمور مفيدة للأبناء

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وجه تجمع الرياض الصحي الأول نصائح مفيدة لقضاء وقت الإجازة في أمور وممارسات وسلوكيات تعود بالنفع والفائدة على الأبناء.
7 حلول لقضاء وقت الإجازة
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- تشجيع الطفل على ممارسة هواية الرسم والتلوين
-اللعب بالرمل
- حل الألغاز الصغيرة والتركيبات البسيطة والمكعبات
- التعرف على الألوان والأرقام والحيوانات وغيرها
- ممارسة الرياضة واكتساب خبرات جديدة
- قضاء بعض الوقت في تعلم لغة جديدة
- قراءة القصص المناسبة لأعمارهم وتشجيعهم على كتابة القصص القصيرة
مدة إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
وتبلغ مدة إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، 10 أيام، ابتداءً من 22/ 6/ 1445ه، الموافق 4/1/2024م، إلى 2/ 7/ 1445ه، الموافق 14/1/2024م.
ومن المقرر أن يحصل الطلاب على إجازة نهاية أسبوع مطولة، بتاريخ 16/7/ 1445م، الموافق 28/1/2024م.
وتبدأ إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني، بتاريخ 12/8/1445 ه الموافق 22/2/2024م، وتبدأ معها أيضًا إجازة يوم التأسيس الوطني، وتستمر الإجازة لمدة 10 أيام.
ويتضمن الفصل الدراسي الثاني 12 أسبوعًا دراسيًا
وتبلغ عدد الأيام الدراسية 57 يومًا