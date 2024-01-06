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لأولياء الأمور.. 7 حلول لقضاء وقت الإجازة في أمور مفيدة للأبناء

وقت فراغ الطفل
قضاء وقت فراغ الطفل في الإجازة
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وجه تجمع الرياض الصحي الأول نصائح مفيدة لقضاء وقت الإجازة في أمور وممارسات وسلوكيات تعود بالنفع والفائدة على الأبناء.

7 حلول لقضاء وقت الإجازةاضافة اعلان


- تشجيع الطفل على ممارسة هواية الرسم والتلوين
-اللعب بالرمل
- حل الألغاز الصغيرة والتركيبات البسيطة والمكعبات
- التعرف على الألوان والأرقام والحيوانات وغيرها
- ممارسة الرياضة واكتساب خبرات جديدة
- قضاء بعض الوقت في تعلم لغة جديدة
- قراءة القصص المناسبة لأعمارهم وتشجيعهم على كتابة القصص القصيرة

مدة إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني


وتبلغ مدة إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، 10 أيام، ابتداءً من 22/ 6/ 1445ه، الموافق 4/1/2024م، إلى 2/ 7/ 1445ه، الموافق 14/1/2024م.
ومن المقرر أن يحصل الطلاب على إجازة نهاية أسبوع مطولة، بتاريخ 16/7/ 1445م، الموافق 28/1/2024م.
وتبدأ إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني، بتاريخ 12/8/1445 ه الموافق 22/2/2024م، وتبدأ معها أيضًا إجازة يوم التأسيس الوطني، وتستمر الإجازة لمدة 10 أيام.
ويتضمن الفصل الدراسي الثاني 12 أسبوعًا دراسيًا  
وتبلغ عدد الأيام الدراسية 57 يومًا

التقويم الدراسي للعام 1445ھ

يشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

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