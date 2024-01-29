الإثنين، 17 رجب 1445 ، 29 يناير 2024

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كيف تكتشف مواهب طفلك مبكرًا في 5 خطوات؟

حب التعلم لدى الطفل
الأطفال يمتلكون مواهب مختلفة
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"الجميع عبقري. ولكن إذا حكمت على السمكة من خلال قدرتها على تسلق الشجرة، فإنها ستعيش طوال حياتها معتقدة أنها غبية"، هذه مقولة شهيرة تُنسب عادة إلى ألبرت أينشتاين. اضافة اعلان
ومن المنطقي أن يكون لدى الأطفال مواهبهم وميولهم الخاصة، بعضها يعزى إلى الطبيعة والبعض الآخر إلى التنشئة.
كآباء، قد لا يكون لنا علاقة بالمواهب الفطرية، لكن يمكننا بالتأكيد تعزيز ما هو موجود والمساعدة في بناء ما لم يتحقق بعد. 

اقتراحات للمساعدة على اكتشاف مواهب طفلك

وقدم موقع (kiddy123.com)، بعض الاقتراحات للمساعدة على اكتشاف مواهب طفلك مبكرًا:

1.راقب طفلك

من الصعب اتخاذ قرارات جيدة إذا كنت لا تعرف ما هي ميول طفلك الطبيعية أو مشاكله. 
يمكنك القيام بذلك من خلال مراقبة ما يقوله طفلك ويفعله بعناية طوال اليوم. 
في أماكن مختلفة، حاول أن ترى ما يختار طفلك أن يفعله، وراقب أيضًا كيف يتصرف في المواقف. 
نظرًا لأنك ربما لا تكون دائمًا مع طفلك (على سبيل المثال عندما يكون في المدرسة)، يمكنك مناقشة سلوكياته واهتماماته مع معلميه.
قد تلاحظ شيئًا جديدًا يمكن اكتشافه بشكل أكبر. حاول تدوين الاهتمامات والمواهب الطبيعية التي تلاحظها لدى طفلك.

2.اسأل طفلك عما يرغب في تعلمه

على الرغم من أن الأطفال لديهم الكثير ليعرفوه ويتعلموه، إلا أن الأطفال الأكبر سنًا وفي مرحلة ما قبل المدرسة قد ينجذبون بالفعل إلى موضوعات معينة، مثل العلوم الطبيعية. 
يمكن للأشقاء الذين نشأوا في المنزل نفسه أن يتمتعوا بشخصيات وهوايات متنوعة للغاية. تحدث إلى طفلك واسأله عما يريد أن يتعلمه.

3.استكشف دروس إثراء الأطفال في منطقتك

ابحث عبر الإنترنت، أو قم بجولة في الحي الذي تقيم فيه، أو اطلب من الآباء والمعلمين الآخرين معرفة المزيد عن خيارات إثراء الطفل في منطقتك. 
قد تكتشف موضوعًا جديدًا أو مجال مهارة لم تفكر فيه من قبل! بمجرد تضييق نطاق خياراتك، اقضِ بعض الوقت في البحث عن المناهج الدراسية. قد يكون من المفيد ترتيب زيارات إلى المدرسة، حتى تتمكن من رؤية طبيعة الفصول الدراسية أثناء العمل.

4.دع طفلك يجرب أشياء جديدة

إذا لم يتعرض طفلك لأنشطة مختلفة، فقد لا يعرف أبدًا ما إذا كان يرغب في هذه الأنشطة أم لا. 
في بعض الأحيان، قد تكون تجربة أشياء جديدة مخيفة لكل من الوالدين والطفل، ولكن يمكنه دائمًا القيام بذلك في بيئة آمنة وخاضعة للرقابة. 
ومع ذلك، حاول توزيع الأنشطة على الأطفال الصغار حيث يمكن أن تطغى عليهم بسهولة.

5.امنحه الوقت للتفكير 

يمكن أن يكون الأطفال سريعين في تحديد ما يفعلونه وما لا يحبونه بناءً على ردود فعلهم غير المحسوبة تجاه التجارب الجديدة. 
ففي نهاية المطاف، ما زالوا يطورون التنظيم العاطفي لديهم. إذا كان طفلك يتفاعل بطريقة قاسية مع نشاط جديد، حاول التحدث معه حول تجربته بشكل جيد (ربما لبضعة أيام أو أسابيع أخرى). 
قد يمنحه هذا بعض الوقت للاستقرار على الرأي. ومع ذلك، إذا كان طفلك لازال يرفض، حاول ألا تجبره؛ لأن ذلك قد يسبب كراهية شديدة تجاه هذا الموضوع. دعه يطلب بشكل طبيعي المشاركة إذا ظهرت لديه الرغبة في المستقبل.

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