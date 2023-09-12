كيف تغرسين الرحمة في قلب طفلك؟

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الرحمة من الصفات الإنسانية الطيبة التي يتحلى بها أصحاب القلوب الرحيمة، هي المحرك لهم لإظهار مشاعر الحنو والتعاطف تجاه الآخرين، حيث يفيضون عليهم حبًا، ويظهرون كل ود تجاههم. اضافة اعلان

وفي وسط عالم أصبحت تهيمن عليه النظرة المادية، أصبح لزامًا على الآباء والأمهات أن يعلموا أطفالهم كيف يكونون رحماء ومهتمين بالآخرين.

وإذا أردنا تربية أطفال يتسمون بالرحمة، فمن الضروري أولاً أن نمارسها بأنفسنا، وستكون الخطوة التالية هي دمجها في حياتنا اليومية. لأن تدريس القيم بشكل منفصل نادرًا ما يكون له نفس التأثير.

وقلل كل شيء، من المهم أن نبدأ مبكرًا في نقل هذه القيم، من خلال دمجها في قصص ما قبل النوم التي ترويها لطفلك، أو الألعاب، أو الأنشطة التي تشرك طفلك فيها أثناء وقت اللعب.

في حين أن هذه الخطوات والأساليب المختلفة لتعليم التعاطف ستساعد طفلك بالتأكيد على أن يتشربها، إلا أنك تحتاج أيضًا إلى السماح له بمعرفة ما يشكل التعاطف، وهذا ما يستلزم الرحمة، وفق موقع (اضغط هنا).





التصرف بلطف



التحلي بالاحترام



كن مفيدًا



مراعاة الآخرين



كن متعاطفًا



الوعي بالمشاعر



الشعور بالقلق



أن يكون كريمًا



هل يضايق الطفل الذي يعيش في البيت المجاور كل كلب أو قطة تمر بجانبه؟علم طفلك أن يتدخل ويحمي الكلب أو القطة من تصرفات طفل الجيران، مثل هذا سوف يقطع شوطًا طويلًا في تشكيل شخصيته كشخص عطوف.شجعه أيضًا على أن يكون لطيفًا في كلامه وأفعاله. دعه يتجنب اللغة غير المهذبة.وعندما يتعرض زميله في الصف أو اللعب للمضايقة، علم طفلك أن يدافع عن الضحية ضد المتنمر.سواء عند مخاطبة المعلمين أو كبار السن في الأسرة أو حتى من هم في مثل عمره، علم طفلك أن يكون مهذبًا ومحترمًا.دعه يتعلم كيف يعامل الجميع بالاحترام الذي يستحقونه. والاستعداد للاستماع إلى الآخرين ومحاولة فهم وجهات نظرهم.بدءًا من المساعدة في الأعمال المنزلية وحتى مساعدة كبار السن، دع طفلك يكون على استعداد لتقديم المساعدة للمحتاجين. إن إدراك احتياجات الآخرين سوف يغرس التعاطف في طفلك.يجب أن يتعلم طفلك التسامح مع أخطاء الآخرين ومراعاتهم عندما يخطئون. وهذا، في نهاية المطاف، انعكاس للطبيعة الرحيمة له.إذا أثار طفلك ضجة وبكاء على كل زلة صغيرة لمن حوله، فسيظهر كشخص متهور.إظهار تفهمه لمشاعر شخص آخر وتجربة ما يشعر به أمر ضروري جدًا ليصبح طفلك شخصًا عطوفًا.دع طفلك يفهم معنى التعاطف ولماذا من المهم بالنسبة له أن يكون متعاطفًا.في الواقع، التعاطف هو سمة أساسية، والتي تضع الأساس لبناء معظم السمات الأخرى. ستساعد الزيارات إلى دور الأيتام أو المرضى على تعزيز التعاطف لدى طفلك.شجع طفلك على أن يكون شخصًا مثقفًا عاطفيًا. دعه يكون على دراية بمشاعره ومشاعر الآخرين.علمه التعرف على المشاعر وفهمها. عندما يكون قادرًا على فهم الناس، سيكون قادرًا على إظهار تعاطفه معهم.قم ببناء مفردات "العواطف" لدى طفلك، حتى تساعده على التعبير عن مشاعره بشكل أفضل وفهم المشاعر عند التعبير عنها.علّم طفلك أن يهتم برفاهية الآخرين والعناية بهم. الأفعال البسيطة مثل رعاية النبات، أو رعاية أخ أصغر، أو الاهتمام باحتياجات كبار السن، سيساعده على تنمية شعور القلق لدى طفلك.شجع طفلك أن يكون كريمًا، سواء من خلال مشاركة لعبته المفضلة مع زميل أخر، أو التواصل لتقديم الهدايا إلى الأشخاص الفقراء، دعه تتذوق متعة العطاء.يقول الكاتب والشاعر الأمريكي رالف والدو إيمرسون: "إن الهدف من الحياة ليس أن تكون سعيدًا. بل أن تكون مفيدًا، وأن تكون محترمًا، وأن تكون رحيمًا، وأن تجعل الأمر يحدث بعض الفارق بأنك قد عشت حياتك وعشتها بشكل جيد".