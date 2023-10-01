كيف تُعلّمين طفلك الاعتماد على نفسه؟

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يرغب الآباء والأمهات في جعل أطفالهم يتعلمون الاعتماد على الذات منذ الصغر، من خلال العمل على إكسابهم المهارات المختلفة التي تعمل على تعزيز استقلاليتهم عندما يكبرون. اضافة اعلان

قد يكون من الصعب بعض الشيء التأقلم مع الأمر في البداية لأنك بطبيعة الحال ستعمل على القيام بكل ما في وسعك لتسهيل حياتهم، لكن على المدى الطويل ستساعدهم فعليًا على مواجهة العالم، ومساعدتهم على أن يكونوا مستقلين.

وفيما يلي الخطوات التي تساعد على جعل طفلك يعتمد على نفسه، وفق موقع (mathgenie.com):





دعه يتخذ قراراته بنفسه



الأعمال المنزلية



التنظيف



قيمة المال



شجعه على القراءة بمفرده



أظهر دعمك له



المواقف المختلفة



فهم الواقع



اختيار ما يجب القيام به، ونوع الطعام الذي يجب تناوله - كل هذا يجعله يدرك مدى أهمية القيام بالأشياء بمفرده.يمكنه المساعدة في تنظيف المنزل وهو يشعر بالمتعة، أو المساعدة في الغسيل أو المسح، من خلال وسائل لا تجعله يعتمد فقط على نفسه بشكل أكبر ولكن كيفية القيام بمهام متعددة.شجعه بعد اللعب بالألعاب على شيء إعادتها إلى مكانها، وهذا سيساعده على أن يكون منظمًا.يتضمن ذلك التحدث معه عن قيمة المال، مثل قيمة كل عملة، وما هي بالضبط.عند القراءة له، اطرح عليه أسئلة لإشراكه بشكل فعال، مثل ما يعتقد أنه سيحدث بعد ذلك، أو ما هو الجزء المفضل لديه. يساعد ذلك على تنمية اهتمامه بالتفاصيل وعمليات التفكير. إذا كان يقرأ بمفرده، سيستغرق وقتًا للعمل على الفهم والاستقلالية بشكل جيد.أنت تعلّم طفلك كيف يصبح أكثر اعتمادًا على نفسه، لكن يجب أن يعرف دائمًا مدى حبك له، سوف يلهمه هذا على العمل بجدية أكبر.تحدث معه حول المواقف المختلفة، وما الذي كان يمكنه فعله بشكل أفضل، وما الذي سيفعله في المرة القادمة.سواء كانت مشكلة أو شيئًا إيجابيًا، فمن الجيد جدًا إجراء مناقشات معه لأن الأطفال يتعلمون بشكل أفضل عندما يمكنهم التحدث عن الأشياء.اطلب منه أن يفكر في واقع المواقف اليومية. يمكن للأطفال الصغار أن يميزوا بين الصواب والخطأ في بعض الأحيان بشكل أفضل من البالغين، وغالبًا ما يعاملون بعضهم البعض بشكل أفضل لهذا السبب.إن فهم الأخلاق الحميدة وعدم إصدار الأحكام يعد خطوة كبيرة نحو الاعتماد على الذات.لا تقلق إذا كنت أنت أو طفلك تواجه صعوبة في التكيف مع هذه التغييرات الرئيسة في البداية، لأنه سيتطور مع الوقت، وسوف تكون فخورًا برؤية طفلك يكبر وهو يتمتع بشخصيته المستقلة.