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كيف تُعلّمين طفلك الاعتماد على نفسه؟

اعتذار الطفل
تعليم الطفل الاعتماد على الذات يقوم شخصيته في المستقبل
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يرغب الآباء والأمهات في جعل أطفالهم يتعلمون الاعتماد على الذات منذ الصغر، من خلال العمل على إكسابهم المهارات المختلفة التي تعمل على تعزيز استقلاليتهم عندما يكبرون.اضافة اعلان
قد يكون من الصعب بعض الشيء التأقلم مع الأمر في البداية لأنك بطبيعة الحال ستعمل على القيام بكل ما في وسعك لتسهيل حياتهم، لكن على المدى الطويل ستساعدهم فعليًا على مواجهة العالم، ومساعدتهم على أن يكونوا مستقلين.
وفيما يلي الخطوات التي تساعد على جعل طفلك يعتمد على نفسه، وفق موقع (mathgenie.com):

دعه يتخذ قراراته بنفسه 

اختيار ما يجب القيام به، ونوع الطعام الذي يجب تناوله - كل هذا يجعله يدرك مدى أهمية القيام بالأشياء بمفرده.

الأعمال المنزلية 


يمكنه المساعدة في تنظيف المنزل وهو يشعر بالمتعة، أو المساعدة في الغسيل أو المسح، من خلال وسائل لا تجعله يعتمد فقط على نفسه بشكل أكبر ولكن كيفية القيام بمهام متعددة.

التنظيف


شجعه بعد اللعب بالألعاب على شيء إعادتها إلى مكانها، وهذا سيساعده على أن يكون منظمًا.

قيمة المال


يتضمن ذلك التحدث معه عن قيمة المال، مثل قيمة كل عملة، وما هي بالضبط.

شجعه على القراءة بمفرده


عند القراءة له، اطرح عليه أسئلة لإشراكه بشكل فعال، مثل ما يعتقد أنه سيحدث بعد ذلك، أو ما هو الجزء المفضل لديه. يساعد ذلك على تنمية اهتمامه بالتفاصيل وعمليات التفكير. إذا كان يقرأ بمفرده، سيستغرق وقتًا للعمل على الفهم والاستقلالية بشكل جيد.

أظهر دعمك له 


أنت تعلّم طفلك كيف يصبح أكثر اعتمادًا على نفسه، لكن يجب أن يعرف دائمًا مدى حبك له، سوف يلهمه هذا على العمل بجدية أكبر.

المواقف المختلفة


تحدث معه حول المواقف المختلفة، وما الذي كان يمكنه فعله بشكل أفضل، وما الذي سيفعله في المرة القادمة. 
سواء كانت مشكلة أو شيئًا إيجابيًا، فمن الجيد جدًا إجراء مناقشات معه لأن الأطفال يتعلمون بشكل أفضل عندما يمكنهم التحدث عن الأشياء.

فهم الواقع 

اطلب منه أن يفكر في واقع المواقف اليومية. يمكن للأطفال الصغار أن يميزوا بين الصواب والخطأ في بعض الأحيان بشكل أفضل من البالغين، وغالبًا ما يعاملون بعضهم البعض بشكل أفضل لهذا السبب. 
إن فهم الأخلاق الحميدة وعدم إصدار الأحكام يعد خطوة كبيرة نحو الاعتماد على الذات.
لا تقلق إذا كنت أنت أو طفلك تواجه صعوبة في التكيف مع هذه التغييرات الرئيسة في البداية، لأنه سيتطور مع الوقت، وسوف تكون فخورًا برؤية طفلك يكبر وهو يتمتع بشخصيته المستقلة.

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