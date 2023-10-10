كيف تعزز ثقة ابنك في نفسه؟.. 12 نصيحة مهمة

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منذ الولادة، يكتسب الأطفال مهارات جديدة بمعدل مذهل، وإلى جانب ذلك، يكتسبون أيضًا الثقة اللازمة لاستخدامها.

ومع تقدم الأطفال في السن، يمكن أن تكون هذه الثقة بنفس أهمية المهارات نفسها. اضافة اعلان

ويحتاج الأطفال إلى الثقة في قدراتهم الخاصة لتحقيق النجاح، وفي الوقت نفسه، معرفة أنهم قادرون على التعامل معها إذا لم ينجحوا في شيء ما. ومن خلال تجربة الإتقان والنهوض من الفشل، يكتسبون الثقة بالنفس.

وفيما يلي 12 طريقة ينصبح بها معهد "تشايلد مايند" لتغيير حياة الأطفال الذين يعانون من الصحة العقلية واضطرابات التعلم، والتي يمكن من خلالها إعداد الأطفال لتحقيق أقصى استفادة من مهاراتهم ومواهبهم:





1. كن قدوة لطفلك



2. لا تنزعج من الأخطاء



3. شجعه على تجربة أشياء جديدة



4. اسمح لابنك بالفشل



5. الثناء على المثابرة



6. ساعد ابنك في العثور على شغفه



7. حدد الأهداف



8. امتدح جهده



9. توقع منه المشاركة



10. احتضان النقص



11. قم بإعداده لتحقيق النجاح



12. أظهر حبك له



حتى لو لم يكن لديك هذا الشعور تمامًا! تعاملك مع المهام الجديدة بتفاؤل والكثير من الاستعدادات يشكل مثالاً جيدًا للأطفال. هذا لا يعني أن عليك التظاهر بأنك مثالي. اعترف بقلقك، لكن لا تركز عليه، بل ركز على الأشياء الإيجابية.ساعد الطفل على إدراك أن الجميع يرتكبون أخطاء، والشيء المهم هو التعلم منها، وليس الخوض فيها.الأشخاص الواثقون من أنفسهم لا يدعون الخوف من الفشل يعيق طريقهم، وذلك ليس لأنهم متأكدون من أنهم لن يفشلوا أبدًا، لكن لأنهم يعرفون كيفية التعامل مع النكسات بسرعة.بدلاً من تركيز كل طاقتهم على ما يتفوقون فيه بالفعل، من الجيد للأطفال التنويع.اكتساب مهارات جديدة يجعل الأطفال يشعرون بالقدرة والثقة في قدرتهم على التعامل مع أي شيء يأتي في طريقهم.من الطبيعي أن ترغب في حماية طفلك من الفشل، لكن التجربة والخطأ هي الطريقة التي يتعلم بها، ويمكن أن يحفزه هذا على بذل المزيد من الجهد، الأمر الذي سيخدمه جيدًا.إن تعلم عدم الاستسلام عند التعرض لأول إحباط هو مهارة حياتية مهمة. الثقة واحترام الذات لا يتعلقان بالنجاح في كل شيء طوال الوقت، بل يتعلقان بالمرونة الكافية للاستمرار في المحاولة، وعدم الشعور بالأسى إذا لم تكن الأفضل.إن استكشاف اهتمامات طفلك الخاصة يمكن أن يساعدهم على تطوير الشعور بالهوية، وهو أمر ضروري لبناء الثقة. وبطبيعة الحال، فإن رؤية مواهبه تنمو تعطي أيضًا دفعة كبيرة لاحترامه لذاته.توضيح الأهداف، الكبيرة والصغيرة، وتحقيقها يجعل الأطفال يشعرون بالقوة. ساعد طفلك على تحويل رغباته وأحلامه إلى أهداف قابلة للتنفيذ من خلال تشجيعه على إعداد قائمة بالأشياء التي يرغب في تحقيقها.ثم، تدرب على تقسيم الأهداف طويلة المدى إلى معايير واقعية. ستقوم بالتحقق من صحة اهتماماتهم ومساعدتهم على تعلم المهارات التي سيحتاجون إليها لتحقيق أهدافهم طوال الحياة.إن مدح الأطفال على إنجازاتهم أمر رائع، ولكن من المهم أيضًا أن تجعلهم يعرفون أنك فخور بجهودهم بغض النظر عن النتيجة.يتطلب الأمر عملاً شاقًا لتطوير مهارات جديدة، ولا تكون النتائج فورية دائمًا. دع طفلك يعرف أنك تقدر العمل الذي يقوم به، سواء كان صغيرًا يقوم باللعب بالمكعبات أو مراهقًا يعلم نفسه هواية جديدة.قد يتذمرون، لكن الأطفال يشعرون بأنهم أكثر ارتباطًا وتقديرًا عندما يتم الاعتماد عليهم للقيام بالوظائف المناسبة لعمرهم، بدءًا من وضع الألعاب في مكانها، إلى غسل الأطباق وحتى اصطحاب الأشقاء الأصغر سنًا.تعتبر الواجبات المنزلية وأنشطة ما بعد المدرسة رائعة، لكن احتياج أسرتك إليها أمر لا يقدر بثمن.الكمال أمر غير واقعي، ومن المهم للأطفال أن يفهموا هذا. ساعد طفل على إدراك أنه سواء كان ذلك على شاشة التلفزيون أو في مجلة أو على صفحة أحد الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي ، فإن فكرة أن الآخرين دائمًا سعداء وناجحون ويرتدون ملابس مثالية هي فكرة خيالية ومدمرة.بدلًا من ذلك، ذكّره بأن كونه أقل من الكمال هو أمر إنساني ولا بأس به على الإطلاق.التحديات جيدة للأطفال، ولكن يجب أن تتاح لهم أيضًا الفرص التي يمكنهم من خلالها التأكد من تحقيق النجاح.ساعد طفلك على المشاركة في الأنشطة التي تجعله يشعر بالراحة والثقة الكافية لمواجهة تحدي أكبر.دع طفلك يعرف أنك تحبه مهما كان الأمر. سواء حصل على درجات جيدة أو سيئة في المدرسة. حتى عندما تكون غاضبًا منه. عندما يعرف طفلك بأنك تعتقد أنه رائع - وليس فقط عندما يفعل أشياء عظيمة - سيعزز قيمته الذاتية حتى عندما لا يشعر بالرضا عن نفسه.