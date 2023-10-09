كيف تساعد ابنك المراهق على تكوين صداقات؟.. 10 نصائح لا تفوتك

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من المشاكل التي قد تؤرق الآباء والأمهات ما يتعلق منها بأصدقاء أبنائهم، خوفًا من التأثير السلبي لتلك الصداقات؛ لأن "المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل"، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اضافة اعلان

فيما قد يعاني البعض من اختيار الصديق المناسب له، مما قد يؤثر عليه ويجعله يفضل العزلة، لكن هناك خطوات يمكن اتخاذها للمساعدة في منحهم الدفعة التي يحتاجونها للتواصل الاجتماعي مع أقرانهم.





أهمية الصداقة



10 نصائح لمساعدة ابنك المراهق على تكوين صداقات؟



كن داعمًا له



تحدث إليه



تعزيز الثقة



الإصرار على المشاركة المدرسية



السيطرة على المشاعر السلبية



وجهات النظر المختلفة



تجنب القلق



ممارسة الهويات والأنشطة



كن قدوة جيدة لابنك



احصل على نصيحة من متخصص



العلاقات الصحية مهمة للأشخاص في جميع الأعمار ومراحل حياتهم. وتعتبر الصداقة ذات أهمية خاصة للمراهقين.إذ يمكن أن يساعد تعزيز الصداقات الصحية في بناء احترام الذات والمرونة، مما يمنحهم الثقة للمساعدة في تجنب التنمر.وفي السن الذي يوجد فيه خلل في نظام الغدد الصماء، يمكن للمراهق أن يكافح من أجل الاستقلالية، وتساعده الصداقات على الشعور بالتقدير وبالاهتمام مع أقرانه.والصداقات الصحية لا تعمل فقط على تحسين مزاج ابنك، بل يمكن أن تساعد أيضًا في الحفاظ على سلامته.إذا كان ابنك المراهق يواجه صعوبة في تكوين صداقات، فإليك 10 نصائح يمكنك اتباعها للمساعدة في تشجيعه على التواصل الاجتماعي، وفق ما أورد موقع (talkitoutnc.org)، على النحو التالي:أحد أهم الأشياء التي يمكن لأي أب القيام بها لمساعدة أبنائهم المراهقين على تكوين صداقات هو أن يكون لديهم علاقة داعمة قوية لتلبية احتياجاتهم العاطفية.إذا لاحظت أن ابنك المراهق يقضي الكثير من الوقت بمفرده في غرفته، اجلس معه وتحدث معه. قد يتذمر ولكن فهم سبب عدم سعادته أو قلقه قد يساعده على الخروج من حالة السبات.عندما يستوعب المراهق المزيد من المسؤوليات الجديدة، يمكن لمناقشاتك معه أن ترسل قرارات ابنك في اتجاه معاكس. ساعده على البناء على قراره بالتركيز على أفكاره الداخلية.يمكن أن يساعد الانضمام إلى نادٍ مدرسي أو فريق رياضي ابنك على الشعور بالانتماء وزيادة ثقته بنفسه ومنحه الشجاعة للبحث عن التفاعل الاجتماعي والعثور على الأصدقاء.إذا كان ابنك المراهق يواجه صعوبة في التحكم في المشاعر السلبية، فقد يستبعده أصدقاؤه من المجموعة.ساعده على تعلم أدوات المرونة. خذ وقتًا للتحدث معه عن مشاعره ومنحه استراتيجيات للتعامل مع المشاعر السلبية، مثل التنفس العميق ونقاط التركيز وممارسة الرياضة.يستوعب ابنك المراهق قدرًا كبيرًا من المعلومات التي تعلمها حديثًا. وتشجيعه على فهم وجهات النظر المختلفة يمكن أن يساعده على الانفتاح على صداقات جديدة وصحية.القلق هو استجابة الجسم الطبيعية للتوتر. قد يجد بعض الأطفال صعوبة في تكوين صداقات نتبجة تعرضهم لمواقف مرهقة في الماضي أثناء قيامهم بذلك.إذا كنت تعتقد أن بناء العلاقات أمر يثير قلق ابنك المراهق، فهناك وسائل متاحة للمساعدة في تهدئته.شجع ابنك المراهق على تعزيز هواياته وتسجيله في الأنشطة اللامنهجية التي يستمتع بها في العثور على أشخاص لديهم اهتمامات مشتركة.أظهر لابنك قيمة الصداقات الصحية من خلال اطلاعه على الأدوار المهمة التي يلعبها الأصدقاء في حياتك الخاصة.إذا كان ابنك يجد صعوبة في تكوين صداقات، فيمكن للمستشار المحترف أن يعلمه تقنيات تنمية المهارات الاجتماعية لمساعدته على النجاح.