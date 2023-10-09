الإثنين، 24 ربيع الأول 1445 ، 09 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

كيف تساعد ابنك المراهق على تكوين صداقات؟.. 10 نصائح لا تفوتك

عقاب الأطفال
الحديث إلى الأبناء يساعدعم على اختيار الأصدقاء الجيدين
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

من المشاكل التي قد تؤرق الآباء والأمهات ما يتعلق منها بأصدقاء أبنائهم، خوفًا من التأثير السلبي لتلك الصداقات؛ لأن "المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل"، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اضافة اعلان
فيما قد يعاني البعض من اختيار الصديق المناسب له، مما قد يؤثر عليه ويجعله يفضل العزلة، لكن هناك خطوات يمكن اتخاذها للمساعدة في منحهم الدفعة التي يحتاجونها للتواصل الاجتماعي مع أقرانهم. 

أهمية الصداقة

العلاقات الصحية مهمة للأشخاص في جميع الأعمار ومراحل حياتهم. وتعتبر الصداقة ذات أهمية خاصة للمراهقين. 
إذ يمكن أن يساعد تعزيز الصداقات الصحية في بناء احترام الذات والمرونة، مما يمنحهم الثقة للمساعدة في تجنب التنمر. 
وفي السن الذي يوجد فيه خلل في نظام الغدد الصماء، يمكن للمراهق أن يكافح من أجل الاستقلالية، وتساعده الصداقات على الشعور بالتقدير وبالاهتمام مع أقرانه.
 
والصداقات الصحية لا تعمل فقط على تحسين مزاج ابنك، بل يمكن أن تساعد أيضًا في الحفاظ على سلامته. 

10 نصائح لمساعدة ابنك المراهق على تكوين صداقات؟


إذا كان ابنك المراهق يواجه صعوبة في تكوين صداقات، فإليك 10 نصائح يمكنك اتباعها للمساعدة في تشجيعه على التواصل الاجتماعي، وفق ما أورد موقع (talkitoutnc.org)، على النحو التالي: 

كن داعمًا له


أحد أهم الأشياء التي يمكن لأي أب القيام بها لمساعدة أبنائهم المراهقين على تكوين صداقات هو أن يكون لديهم علاقة داعمة قوية لتلبية احتياجاتهم العاطفية. 

تحدث إليه


إذا لاحظت أن ابنك المراهق يقضي الكثير من الوقت بمفرده في غرفته، اجلس معه وتحدث معه. قد يتذمر ولكن فهم سبب عدم سعادته أو قلقه قد يساعده على الخروج من حالة السبات. 

تعزيز الثقة


عندما يستوعب المراهق المزيد من المسؤوليات الجديدة، يمكن لمناقشاتك معه أن ترسل قرارات ابنك في اتجاه معاكس. ساعده على البناء على قراره بالتركيز على أفكاره الداخلية. 

الإصرار على المشاركة المدرسية


يمكن أن يساعد الانضمام إلى نادٍ مدرسي أو فريق رياضي ابنك على الشعور بالانتماء وزيادة ثقته بنفسه ومنحه الشجاعة للبحث عن التفاعل الاجتماعي والعثور على الأصدقاء. 

السيطرة على المشاعر السلبية


إذا كان ابنك المراهق يواجه صعوبة في التحكم في المشاعر السلبية، فقد يستبعده أصدقاؤه من المجموعة. 
ساعده على تعلم أدوات المرونة. خذ وقتًا للتحدث معه عن مشاعره ومنحه استراتيجيات للتعامل مع المشاعر السلبية، مثل التنفس العميق ونقاط التركيز وممارسة الرياضة. 

وجهات النظر المختلفة 


يستوعب ابنك المراهق قدرًا كبيرًا من المعلومات التي تعلمها حديثًا. وتشجيعه على فهم وجهات النظر المختلفة يمكن أن يساعده على الانفتاح على صداقات جديدة وصحية. 

تجنب القلق


القلق هو استجابة الجسم الطبيعية للتوتر. قد يجد بعض الأطفال صعوبة في تكوين صداقات نتبجة تعرضهم لمواقف مرهقة في الماضي أثناء قيامهم بذلك. 
إذا كنت تعتقد أن بناء العلاقات أمر يثير قلق ابنك المراهق، فهناك وسائل متاحة للمساعدة في تهدئته. 

ممارسة الهويات والأنشطة


شجع ابنك المراهق على تعزيز هواياته وتسجيله في الأنشطة اللامنهجية التي يستمتع بها في العثور على أشخاص لديهم اهتمامات مشتركة. 

كن قدوة جيدة لابنك

 أظهر لابنك قيمة الصداقات الصحية من خلال اطلاعه على الأدوار المهمة التي يلعبها الأصدقاء في حياتك الخاصة. 

احصل على نصيحة من متخصص


إذا كان ابنك يجد صعوبة في تكوين صداقات، فيمكن للمستشار المحترف أن يعلمه تقنيات تنمية المهارات الاجتماعية لمساعدته على النجاح. 

اقرأ أيضا

الطفل والهاتف
11:53 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

معلومات لا تفوتك.. ما هو العمر المناسب للسماح لطفلك بحمل الهاتف؟

روايات للمراهقين 1
9:47 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

اختصاصية نفسية: هذا ما تفعله الروايات "البوليسية" بالأطفال والمراهقين

سناب شات
12:24 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

تحذير لأولياء الأمور.. أداة سناب شات الذكية تعرض خصوصية الطفل للخطر

رعاية الطفل
10:40 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

تحذير للأمهات: خطأ في النظام الغذائي للرضع يتسبب في تشوه الساقين

اقرأ أيضا

استشاري نفسي يحذر من سلوكيات خاطئة تؤثر على نفسية الطفل

خبراء يحذرون: الألعاب المغناطيسية تهدد أرواح الأطفال

في 11خطوة.. كيف تعلم طفلك الدفاع عن النفس؟

دراسة تحذر من آلة تحضير الحليب الصناعي: خطر على الأطفال

كيف تحمي طفلك من الصداقات السامة؟.. تعرف على طرق اكتشافها والتعامل معها

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

فوائد صلة الرحم
12:45 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

فوائد صلة الرحم.. التواصل العائلي يحافظ على صحتك

توجيه كلمات سلبية للأطفال
4:55 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

دراسة تُحذّر من خطر توجيه الوالدين كلمات سلبية لأطفالهم

زواج ---
11:30 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

لهذه الأسباب.. الزواج في سن مبكرة أفضل

فوائد الختان - طفل رضيع
6:54 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

خلال الشهر السادس .. ٣ أطعمة مفيدة للطفل تسهم في نمو عقله وجسده

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
9:57 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الحد الأدنى من حساب المواطن وما لا تعرفه عن القطار الهيدروجيني

عقاب الأطفال
9:38 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

كيف تساعد ابنك المراهق على تكوين صداقات؟.. 10 نصائح لا تفوتك

حساب المواطن
8:59 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

بعد التعديلات الأخيرة.. توضيح من حساب المواطن بخصوص الحد الأدنى للفرد من الدعم

القطار الهيدروجيني
7:59 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

ما لا تعرفه عن القطار الهيدروجيني.. كيف يعمل وما أهم فوائده؟

تقاعد الموظفين
7:45 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

المملكة تتصدر العالم بأقل سن لتقاعد الموظفين

أمطار المملكة 10
7:20 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

منها مكة والمدينة.. "الأرصاد" يتوقع سحبًا ممطرة ورياحًا نشطة على 8 مناطق