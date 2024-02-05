كيف تزرع في طفلك حب الصلاة منذ الصغر؟.. خطوات عملية لكل أب وأم

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يتمنى كل أب من أعماق قلبه أن يرى ابنه/ ابنته ينتظم في الصلاة منذ الصغر، لذا تجده يبحث بدءًا عن الوسائل التي تساعده على تحقيق ذلك، سواءً من خلال التحفيز أو التشجيع، وحثهم بلطف على الصلاة سواءً في المنزل أو المسجد. اضافة اعلان

فالنبي صل الله عليه وسلم يقول: "أول ما يحاسب عنه العبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر" وفي الرواية الأخرى: "فإن قبلت صلاته قبل منه سائر عمله، وإن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله".

تكشف عائشة صديقي عبر موقع (jeddahmom) للأبوة والأمومة عن أبرز النصائح التي تساعد في تعليم الأطفال على أداء الصلاة في وقتها، من خلال خلق بيئة منزلية إيجابية تتوافر فيها الرعاية والاهتمام بالطفل، بما يساعده على التنشئة في أجواء روحية منذ الصغر.





كيفية تعليم الطفل الصلاة؟



كيف جعلني والداي أحب الصلاة؟



علم طفلك أن يقول الأذان والإقامة



الصلاة تعني الطاعة



ماذا تفعل عندما يكون لديك أكثر من طفل؟



ماذا تفعل عندما يكون لديك فتيات؟



الصلوات الخمس



ماذا يمكنك أن تفعل لتشجيع حب ابنك للصلاة؟



تنصح بأن يبدأ في تعليم الطفل المحافظة على الصلاة من عمر 7 سنوات حتى يتقنها عندما يكبر، وذلك مصداقًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "مروا أولادكم بالصلاة لسبع..".لكن معظم الآباء يدركون أنه ليس من السهل أن يحافظ الطفل على أداء الصلوات الخمس كل يوم. قد يصلي في بعض الأوقات، كيف تتعامل مع ذلك؟تتحدث صديقي عن تجربتها مع الصلاة في الصغر، قائلة: "عندما كنت طفلة، أحببت مشاهدة الصلاة في المسجد الحرام. كنت أجلس وأشاهدها حتى النهاية، وفي بعض الأحيان كان إخوتي يفعلون ذلك أيضًا.في رمضان، كنا نترك التلفزيون يعمل طوال فترة صلاة التراويح. لم يكن مسموحًا لنا بمشاهدته في رمضان لكن والدي كان يتعمد تشغيله في وقت التراويح حتى نشاهده. وفي كثير من الأحيان، كان يأخذنا إلى المسجد أيضًا. لقد ألهمنا أن نقرأ القرآن مثل الإمام، وكثيرًا ما كنا نتخيل أننا أئمة صغار أيضًا.عندما يأتي أبناء عمومتنا، كنا نؤدي الصلاة معًا ونجعل أحد الأولاد الأكبر سنًا هو الإمام.الآن، وبعد أن أصبحت أمًا تتحدث عن تجربتها مع ابنها البالغ من العمر 12 عامًا، والذي تقول إنه يعرف القرآن أكثر مما كنت أعرفه في عمره، ويصلي في المسجد بقدر ما يستطيع أيضًا. لكنه لا يواظب دائمًا على الصلاة، فهو أحيانًا ما يهمل صلواته.لكنها نجحت في النهاية في جعله ينتظم في الصلاة، عبر سلسلة من الخطوات التي تتحدث عنها:كان الزوج يشعر في كثير من الأحيان بالإحباط عندما يبدأ ابنه بالرد علينا ويخبرنا أنه لا يريد الصلاة. كان يبلغ من العمر ست سنوات في ذلك الوقت.وكان الأب يجلس في كثير من الأحيان مع ابننا ويتحدث معه عن أهمية الصلاة، وكان يأخذه في حضنه ويحكي له قصصًا من طفولته كيف كان يستمتع بوقت الصلاة مع والده.بالطبع، فهو يريد أن يكون ابنه مثله. يريد أن يبدأ العلاقة بين الأب والابن والتي بدأت عندما ربط صلاح قلوبهما ببعضها البعض.إذا كان الطفل يستطيع الصلاة، فهذا يعني أنه سوف يلتزم بمسؤولياته. تحدثنا معه عن كل هذه الأمور، لكن الأمر لم ينجح. كان عمره ست سنوات وطفلاً صغيرًا. لقد منحناه نجومًا ... نقاطًا... مكافآت، لكن ذلك لم يلهمه.ثم ذات يوم…. قلت له إنه إمام بيتنا. أخبرته أنه بمجرد أن يحين وقت الصلاة، عليه أن ينهض ويقيم (الأذان للصلاة إشارة إلى أن الصلاة ستبدأ قريبًا) وسوف نجتمع جميعًا خلفه حتى يتمكن من أداء الصلاة.وهذا ما نجح معه بالفعل. كان زوجي يشعر بالإهانة في البداية لأنني أجعله يصلي خلف ابنه، لكن بعد قليل من التشجيع فهم أن هناك شيئًا ما يمكن أن يفسد. كان يصلي صلاته بشكل مستقل خلفه (لأن الأطفال لا يؤمون الكبار في الصلاة ولكن كما تعلمون....) منذ ذلك اليوم، لدينا إمام صغير في منزلي.إذا كان لديك ولدان أو أكثر، فمن يقيم؟ البديل. أو الأصغر هو الإمام. الأكبر يذهب إلى المسجد. "تعليم الكبير أن يساعد أخاه. أنا مؤمنة بشدة بأن الإخوة هم أفضل المعلمين".انا فتاة. ومع ذلك، أحببت أن أظهر صلاتي لعائلتي. لقد نجحت هذه النصيحة مع بنات أخي أيضًا.وتذكري أن الفتيات يقفن في نفس الصف مع السيدات الأخريات عندما لايكون الإمام رجلاً، وعليهن أن يخفضن أصواتهن أيضًا.الغرض من هذه النصيحة ليس إخراج الأطفال للإمام، لكن لجعلهم يشعرون بالثقة في صلاتهم والاستمتاع بالصلاة.وتقول: هذه هي حيلتي الوحيدة التي ساعدتني شخصيًا في جعل ابني يصلي.فيما يلي بعض النصائح الإضافية التي يمكن أن تساعد طفلك على الحفاظ على صلاته ويكبر على حب الصلاة.طريقتنا الإسلامية في الحياة هي أن اليوم يبدأ مع الفجر وينتهي عند العشاء. إذا كنت تريد أن يصلي طفلك خمس مرات في اليوم، فليس هناك ما هو أكثر فعالية من إيقاظه للفجر ليشاهدك تصلي، ثم تركه يذهب إلى الفراش بعد صلاة العشاء مباشرة حتى يستيقظ مبكرًا ومنتعشًا.التدريس بالقدوة. أطفالنا يشاهدوننا أكثر مما يستمعون إلينا. إذا قمت بإحضار سجادة الصلاة بمجرد الأذان. كذلك طفلك سوف يفعل. فهو يراقبك ويريد بطبيعته أن يكون مثلك.أعطه سجادة الصلاة الخاصة به، وأعطه قبع الرأس لابنك، والحجاب لابنتك.لقد رأيت من خلال تجربتي الشخصية، أنه كلما كان الطفل أكثر كمالاً في وضوئه، كلما كان تركيزه أفضل.نداء الإقامة. من عادة زوجي إقامة الصلاة إذا صلى في البيت. الأطفال يسرعون عندما يسمعونه. ويدعون مثله أيضًا.اصطحب طفلك إلى المسجد. وادع لهم في صلاتك.أشرك أطفالك في صلواتك، واسأل الله تعالى أن يهديهم "رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ".املأ عالمه بالألعاب والأشياء التي تعلمه أسلوب حياته. لقد رأيت شخصيًا أن الأطفال الذين يكبرون مع ألعاب تتحدث عن ثقافتهم، يكبرون متقبلين لها ويشعرون بالأمان في ممارستها.اشتر لطفلك سجادة الصلاة والحجاب أو الكوفية الخاصة به. اشتر له ألعابًا تساعده على الصلاة.