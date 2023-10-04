كيف تحمي طفلك من الصداقات السامة؟.. تعرف على طرق اكتشافها والتعامل معها

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يدخل الأطفال في صداقات مع أقرانهم، يتقاسمون معهم أوقات المرح واللعب والمشكلات والمواقف الصعبة، مما يسهم في تقليل مشاعر الوحدة، وتعزيز احترام الذات، وتقديم الدعم في الأوقات الصعبة. اضافة اعلان

ويساعد الأصدقاء الجيدون على توفير مساحة آمنة لنا لمشاركة الأفكار والعواطف والتعامل مع التوتر والشدائد، فضلاً عن أن الصداقة توفر فرصًا لتعلم المهارات الحياتية الأساسية مثل التواصل الفعال وحل النزاعات والتعاطف.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد الصداقات الصحية على تعزيز النمو الشخصي والتطور، فيما يتعرض الأطفال الذين يتفاعلون مع أفراد مختلفين إلى وجهات نظر وثقافات وأفكار جديدة، مما يوسع آفاقهم ويعزز فهمهم للعالم من حولهم.

لكن في بعض الأحيان قد تكون بعض هذه الصداقات غير صحية تمامًا، وكشف (familyeducation.com) للأبوة والأمومة، كيف يمكنك معرفة ما إذا كان طفلك في صداقة سامة، وفهم عواقب العلاقات غير الصحية، وكيفية التحدث مع ابنك المراهق حول هذا الموضوع، وما يمكنك وما لا ينبغي عليك فعله للمساعدة.





علامات تشير إلى أن طفلك في صداقة سامة



عواقب الصداقات السامة في مرحلة الطفولة



الضرر باحترام الذات والهوية



التغيرات السلوكية وآليات التكيف غير الصحية



الخسائر العاطفية وتأثيراتها على الصحة العقلية



العزلة



نصائح لمساعدة طفلك على التعامل مع الصداقات السامة



كتب للأطفال حول وضع الحدود مع الأصدقاء



الصداقة في مرحلة المراهقة



كيف تتحدث مع ابنك المراهق عن الأصدقاء الأعداء أو الأصدقاء السيئين؟



اختر الوقت والمكان المناسبين



الاستمتاع النشط



الصداقات غير الصحية



تشجيع التفكير الذاتي



ناقش أعراض الصداقات السامة



أهمية وضع الحدود



استكشاف حل الصراعات



اتخاذ القرار



كشفت كيم فيرويتا, المعالج المساعد للزواج والأسرة والمستشار السريري المحترف عن العلامات التي تدل على وجود صديق سام لطفلك:-يحرج طفلك من خلال التقليل من شأنه أو إذلاله أمام الآخرين.-التحدث بشكل سيء أو النميمة عن طفلك خلف ظهره.-إقناع الآخرين بمعارضة طفلك حتى لا يرغب في أن يصبح صديقًا لهم.-التصرف بشكل مختلف أمام الآخرين مقارنة بالطريقة التي يتصرف بها مع طفلك.-الشعور بالغيرة من إنجازات طفلك أو صفاته الإيجابية أو الأصدقاء الآخرين أو وقت العائلة.-عدم احترام المساحة الشخصية لطفلك أو ممتلكاته.-السيطرة على ما يستطيع طفلك فعله وما لا يستطيع فعله.-الغضب من طفلك إذا لم يفعل ما يريد.-تجاهل ما يشعر به طفلك أو ما يحتاجه.تنصح فيرويتا: "إذا كان صديق (طفلك) يفعل أيًا من هذه الأشياء، فقد يكون الوقت قد حان للتحدث معه حول هذا الموضوع أو اتخاذ قرار بالذهاب في طريق منفصل" .يمكن أن يكون للصداقات السامة بين الأطفال عواقب وخيمة، مما يؤثر على احترامهم لذاتهم وسلوكهم ورفاههم بشكل عام.يعد فهم هذه العواقب أمرًا بالغ الأهمية للآباء ومقدمي الرعاية والمعلمين لتقديم التوجيه والدعم اللازمين.يمكن للصداقات السامة أن تضر باحترام الطفل لذاته. التعليقات السلبية والنقد المستمر والمقارنات والسلوكيات المتلاعبة من صديق سام يمكن أن تخلق الشكوك وعدم الأمان. قد يبدأ الطفل في التشكيك في قيمته وقدراته ومن هو. سوف يعتمد على التحقق الخارجي وآراء الآخرين.قد يتبنى الأطفال آليات تكيف غير صحية للتغلب على الصداقة السامة. وقد يشمل ذلك الامتثال لمطالب أصدقائهم السامين، أو قمع مشاعرهم، أو حتى تقليد السلوكيات السلبية. وبالتالي، يمكن أن يبدأ الأطفال في الابتعاد عن ذواتهم الحقيقية وإغفال قيمهم وأخلاقهم.يمكن أن تسهم الخسائر العاطفية الناجمة عن سلوك الصديق السام في زيادة التوتر والقلق وحتى الاكتئاب لدى الأطفال.يمكن أن تؤدي السلبية والتلاعب والخيانة المستمرة إلى حالة مستمرة من الضيق والتي يمكن أن تضر بالمجالات الأخرى من حياة الطفل، ويشمل الأداء الأكاديمي، والمزاج العام، والعلاقات خارج الصداقة السامة.يمكن للصداقات السامة أن تمنع الطفل من تجربة تفاعلات اجتماعية إيجابية مما يؤثر على قدرة الطفل على تطوير مهارات اجتماعية صحية. بسبب تأثير الصديق السام أو إحجام الطفل عن تكوين صداقات جديدة، قد يصبح منعزلاً عن أقرانه الآخرين. قد تؤدي هذه العزلة إلى تفاقم مشاعر الوحدة وتؤثر على قدرة الطفل على بناء روابط ذات معنى.تقدم فيرويتا النصائح التالية لمساعدة الآباء:ساعد طفلك على ممارسة الدفاع عن نفسهعلى سبيل المثال، عندما يختلف مع شيء ما، رحب برأيه وتحدث عن سبب ذلك. شجعه وعزز صوته حتى يتمكن من تنفيذ هذه المهارة الاجتماعية مع الآخرين.توصي فيرويتا بالكتب حول وضع الحدود والصداقات التي يمكن للوالدين قراءتها مع أطفالهم في مرحلة ما قبل المدرسة وأطفالهم الصغار لمساعدتهم على فهم العلاقات الصحية.عندما يدخل طفلك المدرسة المتوسطة والثانوية، قد تصبح مشاكل صداقته أكثر تعقيدًا.على الرغم من أنك قد ترغب في التدخل في اللحظة التي تعتقد فيها أن صداقة ابنك المراهق سامة، إلا أنه قد يكون من المفيد منحه الفرصة لاكتشاف ذلك بنفسه. وهذا يوفر الفرصة لتعلم مهارات حياتية مهمة مثل حل المشكلات، ووضع الحدود وإدارتها، والحزم، وحل النزاعات.لكن ذا وجدت أن ابنك المراهق لا يتعامل مع مشكلات الصداقة بشكل فعال، فيمكنك التحدث معه حول هذا الموضوع.امتنع عن مواجهة صديق طفلك مباشرة لأن ذلك سيجعل الوضع أسوأ لابنك. ليس هذا فحسب، بل إنه يعتقد أنك لا تثق في قدرته على التعامل مع مشكلاته الخاصة.الشيء الرئيسي الذي يجب التركيز عليه هو مساعدة ابنك على تطوير المهارات الحياتية للدفاع عن نفسه، والتعرف على السلوكيات الضارة، ومعرفة كيفية التحدث، ووضع الحدود والتعامل مع العلاقات غير الصحية.وفيما يلي بعض النصائح التي يمكنك اتباعها في التعامل بخصوص هذه المسألة:التوقيت ضروري عند بدء الكلام مع ابنك المراهق. ابحث عن مكان هادئ ومريح حيث يمكنك إجراء حوار مفتوح ومتواصل. اختر وقتًا تكون فيه أنت وابنك مسترخيين وقادرين على التركيز.ابدأ الكلام بتشجيع ابنك على مشاركة أفكاره ومشاعره. تدرب على الاستماع النشط، وأظهر التعاطف والتفهم دون مقاطعة. يؤدي هذا إلى ضبط نغمة إيجابية للمحادثة ويساعد ابنك المراهق على الشعور بأنه مسموع.قدم معلومات حول الصداقات غير الصحية في سن المراهقة، موضحًا ماهيتها وكيف يمكن أن تؤثر سلبًا على الصحة العقلية والرفاهية.اطلب منهم التفكير في أمثلة من الكتب والبرامج التلفزيونية والأفلام ومصادر وسائل التواصل الاجتماعي ذات السمعة الطيبة التي يمكنهم الارتباط بها والتي تكون ذات صلة بحالتهم.قم بتوجيه ابنك المراهق للتفكير في علاقاته وتحديد أي علامات سمية. اطرح أسئلة مفتوحة مثل "كيف تشعر بعد قضاء الوقت مع هذا الصديق؟"؛ "هل تشعر بالدعم والتقدير في هذه الصداقة؟"؛ "هل هناك أي سلوكيات تجعلك غير مرتاح؟"تحدث عن الأعراض الشائعة للصداقات السامة، مثل التلاعب والسلبية المستمرة ونقص الدعم والسلوك المسيطر. استخدم أمثلة ذات صلة لمساعدة ابنك على التعرف على هذه العلامات في علاقاته الخاصة.التأكيد على أهمية وضع حدود صحية في الصداقات. اشرح له أنه من المقبول قول لا، ورفض المطالب، وعدم الاستسلام لضغط الأقران من خلال إعطاء الأولوية لرفاهيتهم. ناقش السيناريوهات التي قد تحتاج إلى وضع حدود، وقدم إرشادات حول كيفية التواصل بشكل حازم.علّم ابنك المراهق طرقًا بناءة لمعالجة النزاعات مع الأصدقاء. شجعه على التواصل المفتوح ومهارات حل المشكلات، وشاركه استراتيجيات حل الخلافات دون المساس بصحتهم العاطفية.ساعد ابنك المراهق على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صداقاته. شجع التفكير النقدي من خلال طرح أسئلة مثل: "هل تعتقد أن هذه الصداقة تظهر أفضل ما فيك؟" و "هل هذا الصديق داعم لأهدافك واهتماماتك؟"