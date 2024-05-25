كيف تحمي طفلك من الاستغلال والتحرش عند استخدامه الأجهزة اللوحية؟ (فيديو)

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حذر الخبير التقني، سالم الدلبحي، من تشغيل الجهاز اللوحي مع الأطفال بدون التأكد من الإعدادات والضوابط التي تحميهم من الوقع ضحية للاستغلال والتحرش.

وأضاف الدلبحي، أن الإعدادات الافتراضية على الأجهزة اللوحية تسمح للأطفال بمحتوى الشذوذ، ومراسلة الغرباء المتصيدين من النطاق القريب، واللعب مع الغرباء والدردشة معهم، وتسميم الأفكار، والمعلومات الخاطئة، وغيرها.





خطوات حماية طفلك من الاستغلال والتحرش على الأجهزة اللوحية



المراسلات الخاصة خط أحمر







إعدادات مهمة و خطيرة ضروري تفعيلها لجهاز الطفل حتى لا يكون عرضة للاستغلال و التحرش. إلى من يعطي أطفاله الأجهزة..إعدادات مهمة و خطيرة ضروري تفعيلها لجهاز الطفل حتى لا يكون عرضة للاستغلال و التحرش. pic.twitter.com/3mv2tXslNs May 24, 2024

1 - الذهاب للإعدادات من جهاز الآيباد.2 – تحديد مدة الاستخدام.3 - تفعيل قيود المحتوى الخصوصية، يتم تفعيله ليسمح لك بالتحكم فيها (تضم الكبار، البالغين، محتوى فاضح، كتب فاضحة، السماح مع الجميع، وغيرها).4 - اختيار البرامج والصور والكتب غير الفاضحة.5 - اختيار التطبيقات حسب عمر الأطفال.6 - عينات التطبيقات نختار عدم السماح.7 - اللعب مع الغرباء نختار الأصدقاء فقط.8 - إضافة الأصدقاء نختار عدم السماح.وشدد الخبير التقني على أن أي مراسلات خاصة على الأجهزة اللوحية للأطفال نختار عدم السماح؛ لأنه من الممكن أن يطلبوا من أبنائكم معلومات بنكية أو معلومات خاصة أو تصوير أهلهم.