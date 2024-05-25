كيف تحمي طفلك من الاستغلال والتحرش عند استخدامه الأجهزة اللوحية؟ (فيديو)

حذر الخبير التقني، سالم الدلبحي، من تشغيل الجهاز
اللوحي مع الأطفال بدون التأكد من الإعدادات والضوابط التي تحميهم من الوقع ضحية
للاستغلال والتحرش.
وأضاف الدلبحي، أن الإعدادات الافتراضية على الأجهزة اللوحية تسمح للأطفال بمحتوى الشذوذ، ومراسلة الغرباء المتصيدين من النطاق القريب، واللعب مع الغرباء والدردشة معهم، وتسميم الأفكار، والمعلومات الخاطئة، وغيرها.
خطوات حماية طفلك من الاستغلال والتحرش على الأجهزة
اللوحية1 - الذهاب للإعدادات من جهاز الآيباد.
2 – تحديد مدة الاستخدام.
3 - تفعيل قيود المحتوى الخصوصية، يتم تفعيله ليسمح لك بالتحكم فيها (تضم الكبار، البالغين، محتوى فاضح، كتب فاضحة، السماح مع الجميع، وغيرها).
4 - اختيار البرامج والصور والكتب غير الفاضحة.
5 - اختيار التطبيقات حسب عمر الأطفال.
6 - عينات التطبيقات نختار عدم السماح.
7 - اللعب مع الغرباء نختار الأصدقاء فقط.
8 - إضافة الأصدقاء نختار عدم السماح.
المراسلات الخاصة خط أحمروشدد الخبير التقني على أن أي مراسلات خاصة على الأجهزة اللوحية
للأطفال نختار عدم السماح؛ لأنه من الممكن أن يطلبوا من أبنائكم معلومات بنكية أو
معلومات خاصة أو تصوير أهلهم.
إلى من يعطي أطفاله الأجهزة..— الموجز السعودي (@saudistuff) May 24, 2024
إعدادات مهمة و خطيرة ضروري تفعيلها لجهاز الطفل حتى لا يكون عرضة للاستغلال و التحرش. pic.twitter.com/3mv2tXslNs