كيف تحافظين على دفء طفلك خلال الشتاء؟

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يمكن أن يمثل الحفاظ على الدفء تحديًا كبيرًا عند الأطفال خلال فصل الشتاء، حيث تكثر الأمراض التنفسية وبخاصة بين الفئة الصغيرة. اضافة اعلان

والسبب أنهم أقل قدرة على التعامل مع البرد وليس لديهم الكثير من الدهون في الجسم لتدفئة أنفسهم.





كيف تحافظين على دفء طفلك؟



وسائل أخرى للحفاظ على تدفئة طفلك



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حددت مدينة الملك سعود الطبية، ثلاث طرق للحفاظ على دفء الطفل خلال الشتاء، على النحو التالي:ملابس صوف أكثر دفئًا - أكثر دفئًا من القطن.سروايل وسترات مقاومة للماء - للحفاظ على جغافه.قفازات وجوارب وأحذية - للحفاظ على دفء أطرافه.وينصح الخبراء للحفاظ على دفء طفلك للمساعدة في مكافحة الأمراض:ألبسي طفلك طبقات من الملابس، يكون من السهل إزالتها حتى تتمكني من ضبطها إذا أصبح طفلك دافئًا زيادة عن اللزوم – السحّاب هو خيار رائع لذلك لأنه يسمح بتلبيس سهل وسريع للغاية.يمكنك اختيار الأقمشة القابلة للتنفس مثل القطن أو ميرينو التي تنظم درجة الحرارة بشكل طبيعي. كقاعدة عامة. ألبسي طفلك طبقة واحدة زيادة أكثر مما ترتدينه أنتِ.يمكنك أن تبدأي ببدلة بسحّاب، ثم تضيفي بناطيل وسراويل، ثم قميصًا طويل الأكمام، وسترة بسحّاب، ثم قبعة، وقفازات، وجوارب طويلة، وما إلى ذلك حسب الحاجة!