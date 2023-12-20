كيف تتعامل مع طفلك المتمرد؟.. نصائح لا تفوتك

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في مراحل نمو الطفل المختلفة، قد تظهر عليه أعراض التمرد، لكن في بعض الأحيان يكون السبب هو الفترة الثنائية الرهيبة، أو فترة القلق المحرجة التي يمر بها طفلك في سن المراهقة. اضافة اعلان

ويؤدي ذلك عادة إلى دخول الآباء في جدل متكرر مع أبنائهم حول قائمة غير نهائية من الأمور محل الخلاف.

من هنا، فإن معرفة الأسباب الجذرية لسلوك الطفل المتمرد وكذلك كيفية التعامل معه يمكن أن يساعد في منع الآباء من الدخول في معركة لا نهاية لها مع أبنائهم.





طرق التعامل مع الطفل المتمرد



ضع في اعتبارك عمر طفلك



تحكم في عواطفك



لا تكن دكتاتورًا



ضع حدودًا واضحة



الحزم في تطبيق القواعد



توقع الزلات



أسباب السلوك المتمرد



القضايا الفسيولوجية



القضايا الظرفية



عدم السيطرة



معرفة القواعد دون اتباعها



تأكيد الاستقلالية



اضطراب التحدي المعارض



استشر الطبيب



ابنك شخص مستقل، لديه أفكار ومشاعر قد لا تتوافق دائمًا مع أفكارك ومشاعرك، لكن عندما تظهر مشاعره كسلوك متمرد، قد يكون من الصعب تعلم كيفية التعامل معها ليس فقط، بل مساعدته على التغلب عليها - خاصة عندما يكون من السهل عليك كأب أن تضغط للتغلب على مشاعره.وقدم موقع "هيثلاين" مجموعة من النصائح لتفادي الصراعات بين الآباء والأبناء المتمردين:قد يكون التعامل مع الطفل المتمرد أمرًا صعبًا، لكن عليك تعديل أسلوبك وفقًا لعمر طفلك.وعلى الرغم من أنه يمكنك التحدث صراحة من القلب إلى القلب مع ابنك المراهق، إلا أنه لن يكون من المنطقي خوض نقاش مماثل مع طفل صغير، أو طفل في مرحلة ما قبل المدرسة، أو طفل في بداية المرحلة الابتدائية.وفيما يتعلق بسلوك التمرد لدى الأطفال الأصغر سنًا،، عليك إجراء محادثات قصيرة معه، باستخدام مفردات بسيطة يفهمها الصغار.ومن ذلك، استخدام العبارات المحايدة البسيطة مثل: "أنا أفهم أنك منزعج، لكننا لا نرمي ألعابنا لمجرد أننا لا نستطيع الحصول على قطعة بسكويت أخرى"، أفضل من لهجة الاتهام التي تقول: "لماذا ترمي ألعابك، أنا أكره ذلك".قد يكون الأمر صعبًا بشكل خاص، نظرًا لأن لديك رغبة في كبح تصرفات طفلك المتمرد، لكن التعامل من منظور عاطفي يجعل من الصعب على أي منكما الوصول إلى السبب الجذري.فالأب بحاجة إلى وضع نموذج للطريقة الصحيحة للتعبير عن مشاعر طفله مثل التعاسة أو الإحباط. ومن الصعب جدًا إقناع طفل متمرد في أي عمر بأنه يجب عليه اتباع توجيهات الأب عندما يصرخ عليه.من المهم أن يتعلم الأطفال أن الصراخ والنقاش لايجتمعان معًا. بالنسبة للأطفال الأصغر سنًا، ركز على أساليب مثل جعلهم يجلسون، أو العد إلى رقم معين ( من 1 إلى 10)، أو ممارسة التنفس البطيء للمساعدة في تحقيق الهدوء.لا يجب أن تتعامل كأب أو أم بأسلوب دكتاتوري مع طفلك. حتى الأطفال الصغار يجب أن يُمنحوا خيار الاختيار أو الاختيارين كل يوم.تناولت إحدى الدراسات سلوك المراهقين الذين تربوا على يد آباء مستبدين في سنوات ما قبل المدرسة، مقابل أولئك الذين كانوا ديمقراطيين وسلطويين مع أطفالهم الصغار.وجد الباحثون أن الأطفال الذين نشأوا على يد آباء ديمقراطيين/سلطويين كانوا مراهقين أكثر كفاءة وتكيفًا.مع الأطفال الصغار، يمكن أن يكون الأمر بسيطًا مثل السماح لهم باختيار ملابسهم لليوم أو لوجبتهم التالية. مع الأطفال الأكبر سنًا، يمكن أن تكون الخيارات مشروطة وتتوقف على اتباعهم للحدود المقررة.تعتبر أشياء مثل الخروج مع الأصدقاء، أو زيادة البدلات، أو الوصول إلى سيارة العائلة محفزات كبيرة لتشجيع الأطفال الذين يحتمل أن يكونوا متمردين على "الامتثال للقوانين".الأطفال غالبًا ما يكونون متمردين لأنهم يريدون اختبار حدود والديهم لمعرفة إلى أي مدى يمكنهم الذهاب قبل مواجهة العواقب. لذا، يجب عليك أن تضع الحدود بشكل واضح حتى لا يتم تجاوزها.لذا كانت لديك قواعد صارمة للغاية في منزلك، فقد يكون الوقت قد حان لإعادة النظر فيها والتفكير في القواعد التي قد تحتاج إلى تحديث.التواصل أمر أساسي، ويجب عليك إشراك أطفالك - وخاصة الأكبر سنًا - في أي مناقشات حول تغيير القواعد والعواقب المحتملة.بمجرد وضع المبادئ التوجيهية المنزلية للسلوك، بالإضافة إلى تحديد العواقب المحتملة لخرقها، يجب عليك أن تكون حازمًا عند تطبيقها.فلن تعني القواعد الكثير لطفلك إذا تمكن من كسرها دون مواجهة أي تداعيات.لا أحد مثالي. لذا، حتى لو بدا أن طفلك ينتقل من مرحلة التمرد، فلا ينبغي أن تتفاجأ إذا كانت هناك بعض الزلات له.الشيء الأكثر أهمية هو أن تظل متسقًا مع توقعاتك، وأن تتذكر جميع الجوانب الإيجابية لطفلك. لا تركز فقط على الأمور السلبية، أو تتصرف وكأن أي زلة هي علامة على فشلك في واجباتك التربوية.على الرغم من أنه يمكن أن يظهر بشكل مختلف لدى الأطفال من جميع الأعمار، إلا أن السلوك المتمرد عادة ما يكون له بعض الأسباب الجذرية الشائعة.هل سبق لك أن لاحظت أن طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة ظهرت عليه أعراض الغضب والتمرد عندما لم ينم بشكل جيد، أو يمضي فترة طويلة دون تناول وجبة خفيفة؟ على الرغم من أنك قد لا تعتقد أن الجوع أو النعاس يمكن أن يسببا سلوكًا متمردًا، لكن العكس صحيح تمامًا.لذا، قبل أن تبدأ في التشكيك في مهاراتك في التربية، تأكد من أن طفلك الصغير يحصل على راحة جيدة وبطن ممتلئة.يمكن أن يكون التمرد أيضًا علامة تحذيرية حول أشياء أخرى قد تحدث في حياة الطفل. مثل تعرض الطفل لمشاكل زوجية، أو عنف جسدي، أو حتى التنمر والاعتداء الجنسي، يمكن أن تتسبب جميعها في جعل الطفل "حسن الأخلاق" سابقًا متمردًا.لذا، إذا لاحظت فجأة زيادة طفيفة في التمرد، فتأكد من عدم حدوث أي شيء مثير في حياته المنزلية أو المدرسية.بغض النظر عن العمر، فإن الافتقار إلى السيطرة يمكن أن يكون محبطًا لأي شخص. غالبًا ما يكون هذا سببًا شائعًا للتمرد لدى الأطفال الصغار نظرًا لأن معظم يومهم يكون خارج نطاق سيطرتهم - فيما يتعلق بما يرتدونه، وماذا يأكلون، وحتى ما يمكنهم مشاهدته.إن منح الأطفال الأصغر سنًا "وهم الاختيار"، مثل اختيار بعض الملابس أو الوجبات الخفيفة والسماح لهم بالاختيار بينهما، يمكن أن يمنحهم إحساسًا بالحرية والسيطرة أثناء كبح التمرد.هذا السيناريو غالبًا ما يُرى عند الأطفال في سن ما قبل المدرسة. في حين أن الطفل البالغ من العمر عامين قد لا يفهم القواعد، فإن الطفل الذي يتراوح عمره بين 3 و5 سنوات يعرفها ولكنه قد يواجه صعوبة في متابعتها.بدلاً من التركيز على العقوبة، من المهم مساعدة الطفل الصغير في سن ما قبل المدرسة على العمل من خلال القواعد، والنظر في سلوكه، وفهم سبب تعارض سلوكه ولماذا يجب اتباع القواعد.يمكن أن يحدث هذا في أي مرحلة عمرية، لكن غالبًا ما يعاني منه الأبناء المراهقون. يريد الطفل أن يثبت أنه لم يعد "طفلاً" بعد الآن، وقد يعارض الأنشطة التي كان يحبها في السابق، أو الأصدقاء الذين كاا يفضلهم في السابق.وبقدر ما قد يكون هذا أمرًا مرهقًا، يجب على الآباء الاستمرار في التركيز على تعزيز القيم والمبادئ التوجيهية الإيجابية.وبالنسبة للأطفال الأكبر سنًا الذين هم في سن الاستقلال، فإن السماح أحيانًا بعواقب العالم الحقيقي يمكن أن يكون بمثابة معلم أفضل من أي تداعيات يمكن أن يخلقها أحد الوالدين.في حين أنه من المرجح أن سلوك طفلك يرجع إلى رغبته في الاستقلال والسيطرة، فمن الممكن أن يكون اضطراب التحدي المعارض هو السبب، والذي تشمل علاماته ما يلي:الخلافات المتكررة مع البالغينموقف سلبي أو غاضب أو حتى عدوانيالتفاعلات العدوانية والقاسية مع أقرانهمالرغبة في الانتقامومع ذلك، يمكن أيضًا أن تُعزى هذه الأفعال إلى مشكلات أخرى تتعلق بالصحة العقلية أو الجسدية.لذا، قبل أن تفترض أن طفلك يعاني من اضطراب العناد المعارض، يجب عليك التأكد من عدم وجود مشكلات أساسية أخرى. ومن الأفضل التحدث إلى طبيب.إذا وجدت نفسك غير قادر على التعامل مع سلوك طفلك — أو كنت تشعر بالقلق من احتمال وجود مشكلة أكبر — فاستشر طبيب الأطفال أو أخصائي الصحة العقلية.القدرة على التمييز بين الأسباب الجذرية للتمرد سوف تساعدك على ضمان تقدم طفلك بنجاح من خلال نموه العاطفي. وباستخدام الأدوات السلوكية وأدوات التأقلم الصحيحة، سيكون قادرًا على مواجهة أي شيء يعترض طريقه في مرحلة البلوغ.