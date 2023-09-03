كيف تتصرفين إذا سقط الماء المغلي على طفلك؟

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قد تجد بعض الأمهات صعوبة في معالجة مشكلة سقوط الماء المغلي على الطفل، لذا من المهم معرفة ما الذي يتعين فعله إذا حدث ذلك لاقدر الله.

قالت نيكي جوركوتز، المسعقة السابقة، ومديرة موقع "تيني هيرتس إيديكوشن" للإسعافات الأولية للوالدين، إن هذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص للأطفال الذين لم يتدربوا بعد على استخدام المرحاض.

وأضافت عر تطييق "إنستجرام": "هل يرتدي طفلك الصغير الحفاضات؟ إذًا عليك أن تعرفي هذا"، موضحة، أن أول ما يجب على كل والد القيام به بعد رش الماء الساخن على الطفل هو خلع ملابسه.

وتابعت: "إذا أصيب طفلك بحروق، فإن أول شيء عليك القيام به هو إزالة أي قطعة من الملابس أو المجوهرات غير العالقة من موقع الحرق. وهنا يأتي دور الحفاضات".





سقوط الماء المغلي في الحفاضات



أولويات التعامل مع الحرق



180 ألف حالة وفاة ناجمة عن الحروق سنويًا



كيفية علاج الحروق؟



وبينت أن "الحفاضات مصممة لامتصاص الماء والاحتفاظ به. لذا، إذا قام طفلك الذي يرتدي الحفاضات بسكب كوب من الماء المغلي عن طريق الخطأ على صدره داخل الحفاض، فإن الحفاض سيقوم بذلك بالضبط: يمتص الماء المغلي ويحتفظ به".وأشارت، وفقًا لصحيفة "ذا صن" إلى أنه "لذلك عليك إزالة هذا الحفاض في أسرع وقت ممكن"، لافتة إلى أن الأمر بسيط مثل ملئه بالماء البارد الجاري الذي يبرد الحرق ويزيل الحرارة من الحفاض في نفس الوقت.وشددت المسعفة السابقة على أن الأولويات هي:-تبريد الحرق.-انتظار سيارة الإسعاف.-تهدئة طفلك وإزالة الأشياء غير العالقة.-الحفاضات من أول الأشياء التي يجيب أن تصلي إليها لإزالة الماء الساخن من المنطقة التناسلية.وأوضحت المسعفة السابقة، أن "الإسعافات الأولية للحروق مهمة جدًا"، مبينة أن الحروق هي رابع أكثر أنواع الصدمات شيوعًا في جميع أنحاء العالم.وتقدر منظمة الصحة العالمية، أن 180 ألف حالة وفاة ناجمة عن الحروق كل عام.وفي بريطانيا، يقدر المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية، أن حوالي 250 ألف شخص يصابون بالحروق سنويًا، مع حضور 175 ألفًا للطوارئ و16 ألفًا لتلقي الرعاية المتخصصة.والحروق هي السبب الحادي عشر الأكثر شيوعًا للوفاة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة وتسعة أعوام، والسبب الخامس الأكثر شيوعًا لإصابات الأطفال غير المميتة.والأسباب الأكثر شيوعًا هي المشروبات الساخنة، والقدور، وأسلاك الكهرباء، والمواقد، وأبواب الفرن، وأجهزة تمليس الشعر، وملقط التجعيد، والحمامات الساخنة، والنيران المفتوحة، وحفلات الشواء، والنيران، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا.يحدث الحرق بسبب الحرارة الجافة (مثل الحديد أو النار)، أو بسبب شيء رطب (مثل الماء الساخن أو البخار). ويتم التعامل مع كلاهما بنفس الطريقة.يمكن أن تكون الحروق مؤلمة جدًا وقد تسبب احمرارًا أو تقشيرًا للجلد أو تورمًا أو ظهور جلد أبيض أو متفحم.لعلاج الحروق، يجب إبعاد الشخص عن مصدر الحرارة، ويجب تبريد جلده، ويجب إزالة أي ملابس أو مجوهرات قريبة من المنطقة المصابة.ويجب أيضًا تدفئة المريض ، ولف الحرق بضمادة شاش، ويمكن إعطاءه مسكنات الألم إذا لزم الأمر.وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا بما يلي:-دع المنطقة تبرد لمدة 20 دقيقة تحت الماء الجاري البارد اعتمادًا على شدة الجرح.-قم بتغطية الحرق بشكل غير محكم باستخدام غيار معقم.