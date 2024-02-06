الثلاثاء، 25 رجب 1445 ، 06 فبراير 2024

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كيف تتخلص من إدمان العادة السرية؟.. 5 نصائح وحل وحيد

مرضى الاكتئاب
العادة السرية تؤدي إلى الشعور بالذنب
أ أ
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يعاني بعض الشباب من إدمان العادة السرية، ويجد صعوبة في التخلص من هذه العادة المذمومة، والتي قد يكون لها أضرارها على الصحة النفسية والبدنية.

ووفقًا للدراسات الطبية، فإنه من المفيد الانخراط في أنشطة رياضية وتجنب المواد الإباحية التي تزيد الرغبة في ممارستها.اضافة اعلان
وقدم موقع "ميديكال نيوز توداي"، مجموعة من الإرشادات التي تساعد في الإقلاع عن العادة السرية، وتشمل الآتي:

1. تجنب المواد الإباحية

التعرض للمواد الإباحية قد يثير الرغبة في ممارسة العادة السرية.
لذا يجب تجنب الأفلام والصور والمواقع الإباحية، عن طريق الحد من وصولهم إليها باستخدام المرشحات الموجودة على الأجهزة الإلكترونية التي تحظر أنواعًا معينة من المحتوى، مثل المواد الإباحية.
وعلى الرغم من أنه يمكن لأي شخص إلغاء حظر مثل هذه المواقع، إلا أنه في الوقت الذي يمكن أن يقوم فيه بذلك يمكن أن يستعيد السيطرة على دوافعه وتجنب تصفحها.

2. املأ وقتك بنشاط مفيد 

قد يكون من المفيد للشخص أن يجد طرقًا لشغل وقته بما لا يثير لديه الرغبة في ممارسة العادة السرية.
العثور على منافذ لتفريغ الطاقة يمكن أن يبعده الشخص عن ممارسة الاستمناء. ويمكن كذلك للأشخاص التفكير في ممارسة هواية جديدة أو تعلم مهارة جديدة، أو خوض تجربة رياضة جديدة.
تتطوير أهداف جديدة يمكن أن يساعد الشخص على إعادة تركيز طاقته وإيجاد الإثارة والإنجاز في أشياء أخرى.
قد يكون من المفيد أيضًا تحديد متى تكون الرغبة في ممارسة العادة السرية في أعلى مستوياتها والتخطيط لأنشطة أخرى في ذلك الوقت.

3. استشارة الطبيب النفسي 

عندما تؤثر العادة السرية سلبًا على حياة الشخص، فقد يكون من المفيد طلب المشورة من أخصائي الصحة العقلية.
من الممكن أن تكون المشكلة مرتبطة في الأساس باضطراب الوسواس القهري، يعد التحدث مع المعالج أو الطبيب النفسي مفيدًا للتغلب على المشاعر السلبية وتعلم استراتيجيات تعديل السلوك للتوقف عن العادة السرية.

4. قضاء المزيد من الوقت مع الآخرين

قد يمارس بعض الأشخاص العادة السرية لأنهم يشعرون بالوحدة أو ليس لديهم أي شيء آخر يملأون وقتهم به.
قضاء وقت أقل بمفردك يقلل من احتمالية ممارسة العادة السرية، في حين أن قضاء الوقت مع الآخرين لن يبقي الشخص مشغولاً فحسب، بل قد يعيد توجيه تركيزه أيضًا.
وهناك عدة طرق لتقليل العزلة. يمكن للأشخاص مقابلة الأصدقاء أو العائلة أو حضور فصل دراسي أو الانضمام إلى صالة الألعاب الرياضية للبقاء على تواصل اجتماعي مع الآخرين.

5. ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة وسيلة فعالة لتقليل التوتر وتركيز الطاقة بشكل إيجابي.
يمكن للأنشطة مثل الجري والسباحة ورفع الأثقال أن تقوي الجسم وتطلق الإندورفين الذي يعزز الشعور بالسعادة.
الشعور بالسعادة والاسترخاء قد يقلل من الرغبة في ممارسة العادة السرية بشكل متكرر.

6. احصل على الدعم من الآخرين

عندما تكون العادة السرية قهرية، فقد يكون ذلك لأسباب مختلفة. على سبيل المثال، منها حالات الصحة العقلية غير المعالجة.
لذا، فإن الحصول على الدعم من مجموعة موثوقة من الأشخاص قد يكون مفيدًا لبعض الأشخاص في التخلص من هذه العادة. حيث يمكن أن يمنحهم المساحة التي يحتاجونها للتعبير عن مخاوفهم وتطوير استراتيجيات التكيف الإيجابية.
عندما يتحدث شخص ما بصراحة عن التحديات التي يواجهها، يمكن للآخرين مساعدته على التخلص من العادة السرية.

الآثار الجانبية للعادة السرية 

يمكن أن تسبب العادة السرية بعض تسبب الآثار الجانبية التالية:
تورم القضيب: عند الذكور، يمكن أن يحدث تورم خفيف، أو وذمة في القضيب نتيجة العادة السرية.
تهيج الجلد: عندما ممارسة العادة السرية قد يؤدي ذلك إلى الاحتكاك أو تهيج الجلد، لكنه يختفي بعد بضعة أيام.
الشعور بالذنب: بعض الأشخاص قد يشعرون بمشاعر سلبية بعد ذلك، مثل الشعور بالذنب أو الخجل.

السلوك القهري

في بعض الحالات، يمكن أن تكون العادة السرية سلوكًا جنسيًا قهريًا. يتضمن السلوك الجنسي القهري انشغالًا مكثفًا ومتكررًا بالحوافز والتخيلات والسلوكيات الجنسية.
وهذا ليس هو نفس الدافع الجنسي العالي، وقد يسبب السلوك القهري مشاكل نفسية واجتماعية أو ضيقًا. 
عندما تكون العادة السرية سلوكًا قهريًا، فهي مشكلة تتعلق بالصحة العقلية. وفقًا لتقرير دراسة الحالة في مجلة الطب النفسي، عادة ما تكون العادة السرية القهرية إما حالة للتحكم في الانفعالات أو نوع من العجز الجنسي.

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