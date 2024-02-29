كيف تؤهل طفلك للصيام في رمضان؟.. إليك أهم الخطوات

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مع اقتراب حلول شهر رمضان، يتساءل كثير من الآباء والأمهات عن كيفية تأهيل الطفل للصيام لأول مرة، وما الوسائل التشجيعية والتحفيزية التي تساعده على ذلك.

وبشكل عام، فإنه لا ينصح أبدًا بإكراه الطفل على الصيام، ما دام ليس مكلفًا، لكن يجب تأهيلهم وتحفيزهم حتى يكونوا مستعدين في سن البلوغ للقيام بواجبات الركن الرابع من أركان الإسلام.





كيفية تعويد الأطفال على الصيام



1- التأكد من أنه مستعد جسديًا للصيام



2- تهيئة الطفل ذهنيًا



لماذا أمرنا الله بالصيام؟



3- صرف انتباهه



4- التشجيع والتحفيز



-فضائل الصيام ورمضان



6 – تناول السحور



7 - الدعاء



وفقًا لموقع "أمي آند كيد - ummiandkids" للأبوة والأمومة، فإن إقناع الأطفال بالصيام ليس مثل مطالبة شخص بالغ لم يصم مطلقًا طوال حياته، يتطلب الأمر المزيد من الجهد من جانبنا.وإليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لإعداد طفلك جميعًا لصيام رمضان:قبل أي شيء آخر، يجب أن نتأكد من جاهزية الطفل البدنية من خلال التأكد من أنه يتمتع بصحة جيدة.ومن المهم أيضًا ملاحظة أن كل طفل يختلف عن الآخر، إذ يكون البعض مستعدًا في سن الرابعة، بينما يرغب البعض الآخر في البدء في سن السادسة. وكل هذا يتوقف، والأمر متروك لك كوالد لتقييم ما هو الأفضل لطفلك.إن تقديم الأسباب لطفلك حول سبب وجوب الصيام سيكون عاملاً محفزًا كبيرًا بالنسبة له لقضاء اليوم بأكمله دون تناول الطعام والشراب. لكن يجب عندما نشرح له لماذا نحن كمسلمين يجب أن نصوم ألا يكون بطريقة معقدة.يمكنك أن تبين له أن الله أمر بذلك كما أخبرنا في القرآن "يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتيب عَلَيۡڪُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ من قَبۡلِڪُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَقُونَ". [سورة البقرة الآية ١٨٣].عندها قد يسأل طفلك: ولماذا؟ الجواب في نفس الآية. "لَعَلَّكُمۡ تَتَقُون"، (أي أهل التقوى).ما هي التقوى؟ يوضح أهل العلم، ومنهم الإمام النووي بأنها "طاعة أوامر الله ونواهيه".فعندما نصوم، ندرب أنفسنا لنكون أكثر وعيًا بأن الله يراقبنا، حيث لن يعرف أحد ما إذا كنا نختبئ في غرفنا ونتسلل إلى الطعام لنأكله، ويمكننا أن نخرج مرة أخرى ونتظاهر بأننا صائمون، لكننا لا نفعل ذلك لأننا نعلم أن الله يراقبنا، وتلك هي التقوى.كان الصحابة يصنعون الألعاب ويأتون بأطفالهم إلى المسجد حتى ينسوا جوعهم.يجب علينا أيضًا بذل الجهد لملء وقت أطفالنا بالأنشطة، وذلك بإحضارهم إلى المسجد، أو ممارسة الألعاب معًا، أو تنظيم مواعيد اللعب، أو قراءة الكتب، وما إلى ذلك.ولا ينبغي تنظيم الأنشطة التي من شأنها إرهاقهم مثل الأنشطة البدنية التي يمكن أن تستنزف طاقتهم بسرعة، وهذا قد يجعلهم أكثر عطشًا.يقول العلامة الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله: "يمكن للوالدين أن يملآ وقت أولادهما بقراءة القرآن وحفظ جزء يسير منه كل يوم، وقراءة الكتب التي تناسب مستواهم، وسماع الأشرطة التي تجمع بين الفائدة والمتعة، مثل الأناشيد" وإحضار أشرطة الفيديو المفيدة لهم. كل هذا تفعله قناة "المجد للأطفال"، ويمكن تخصيص وقت كل يوم للأطفال لمشاهدتها والاستفادة منها". [مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين 19/19، 20 المصدر ]يمكن أن يكون التشجيع والمكافآت حافزًا كبيرًا للأطفال للصيام، من خلال إعداد طعامهم المفضل للإفطار، أو شراء شيء خاص لهم، أو مجرد الثناء عليهم.عندما لا ينجح طفلك في إتمام صيامه حتى نهاية اليوم، يجب عليك الاعتراف بجهوده، وتشجيعه بدلاً من التقليل مما فعله.إليك بعض فضائل رمضان والصيام التي يمكنك مشاركتها مع أطفالك:1. هناك باب خاص يسمى الريان للصائمين.عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن في الجنة بابًا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لايدخل منه أحد غيرهم،، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد".2. يغفر الله له الذنوب الماضية:قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من صام شهر رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه".3. يجزي الله الصائمين أجرًا عظيمًا4. الصيام جُنة (وقاية) من الناريقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام؛ فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنّة".5. الصيام يحج عنا يوم القيامةقال النبي صلى الله عليه وسلم "الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. فيقول الصيام: يا رب! منعته الطعام والشهوات، فشفعني فيه؛ فيقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان".6. تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار في شهر رمضان7. تصفيد الشياطين في شهر رمضانقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين".تأكد من أن أطفالك يستيقظون لتناول وجبة السحور قبل الفجر حتى يكون لديهم الطاقة اللازمة ليوم كامل.النصيحة الأكثر أهمية هي القيام بالدعاء.كان سلفنا الصالح يدعون الله أن يعينهم على العمل الصالح، وبالتالي، يجب علينا أيضًا أن نفعل الشيء نفسه عندما يتعلق الأمر بتدريب أطفالنا على الصيام. فلندع الله أن يسهل علينا وعلى أطفالنا تحقيق أقصى استفادة من شهر رمضان.