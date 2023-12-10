كن قدوة لأطفالك في 10 خطوات

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لاشك أن الأطفال يتأثرون بالآباء، سواءً كان إيجابًا أم سلبًا، لذا فإن ذلك يتطلب قدرًا كبيرًا من المسؤولية والتركيز في تصرفاتنا وأفعالنا أمام أبنائنا حتى ينشئوا أسوياء. اضافة اعلان

وإذا ما أردت أن تكون قدوة حسنة لأبنائك فعليك بهذه الطرق التي حددها موقع (allprodad.com) للأبوة والأمومة، على النحو التالي:





1. الحياة الصحية



2. تحسين الذات



3. الخدمة/ التطوع



4. تحدث عن تجاربك



5. ضبط النفس



6. العلاقات الصحيحة



7. الاحترام والاستماع



8. الموقف الإيجابي



9. تحديد الأهداف



10. اجعل أفعالك تتحدث



عندما نأكل بشكل صحيح ونمارس الرياضة بانتظام، فإن ذلك لا يحسن حياتنا فحسب، بل إنه يشكل قدوة لأطفالنا.السمنة في مرحلة الطفولة يمكن أن تؤدي إلى الاكتئاب والمرض. لذا فإن الاعتدال هو المفتاح في النظام الغذائي، وكذلك ممارسة الرياضة، وعليك أن تحافظ على نفسك داخل النطاق الصحي لتكون قدوة لأبنائك.يجب أن يكون تحسين الذات دائمًا في أذهاننا. جرب تجارب جديدة ووسع آفاقك. وهذا يعلم أطفالنا ألا يتوقفوا عن النمو أبدًا. هناك دائمًا شيء جديد لنتعلمه في هذه الحياة. حاول أن تتعلم شيئًا جديدًا كل يوم. عند التفكير في كيفية أن تكون قدوة لأبنائك، عليك أولاً بتحسين الذات.اجعل من الأمور المعتادة في حياتك التطوع بوقتك وجهدك وومواهبك. وهذه من أفضل الطرق لبناء وحدة الأسرة، ومهارات العمل الجماعي، والأهم من ذلك كله، القلوب السخية والخدمية. علم أطفالك تلبية احتياجات الآخرين.لا تخفِ من أنت كشخص لأطفالك. شارك تجاربك السابقة عندما يكون ذلك مناسبًا - الأخطاء والانتصارات.أظهر لهم أن الضعف فضيلة تأتي من موقع القوة. اصطحب أطفالك للعمل معك ودعهم يرون حياتك اليومية.إن إطلاق مشاعرنا، مهما كانت، أمر صحي ويقلل من التوتر. ومع ذلك، فإن الطريقة التي نفعل بها ذلك أمام أطفالنا لها عواقب وخيمة.فمن الضروري ممارسة ضبط النفس قدر الإمكان أمام أطفالنا. أمسك لسانك وتحكم في مزاجك. إذا لزم الأمر، اذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو للجري لفترة طويلة.لدينا العديد من العلاقات المهمة لكنها لن تسير جميعها بالصورة المأمولة، ربما تكون هناك مشكلات مع والديك أو زوج زوجتك أو إخوتك أو أخواتك أو زوجتك السابقة.عليك أن تغفر وتبادر إلى العطاء في علاقاتك. اجعل الأمر صعبًا قدر الإمكان على أي شخص أن يقول شيئًا سيئًا عنك. كن المبادر وتحمل دائمًا المسؤولية الشخصية أولاً.إذا كنت تريد تعليم أطفالك كيف يكونوا واثقين من أنفسهم، فإن ذلك يبدأ بإظهار الاحترام لهم والاستماع إلى أفكارهم الفريدة.وهذا جانب صعب من جوانب القيادة، لكن أفضل القادة يستمعون بعناية ويتحدثون بشكل أقل بكثير. افتح عقلك وأذنيك لما يقوله لك أطفالك. وسوف يتعلمون بدورهم أن يفعلوا الشيء نفسه في وقت لاحق من حياتهم.هناك الكثير من السلبيات التي يمكن العثور عليها في المجتمع. بدلًا من ذلك، أظهر موقفًا إيجابيًا ومطمئنًا وتفاؤلًا.يعد تحديد الأهداف أمرًا مهمًا لإعطائنا معيارًا للمكان الذي نتجه إليه والتقدم الذي نحرزه. وتنفيذ وتحقيق تلك الأهداف لهما نفس القدر من الأهمية. عندما يرانا أطفالنا نتحرك وفقًا للخطة تمامًا، فهذا يوضح لهم أهمية التنظيم والانضباط الذاتي. ساعدهم في التوصل إلى مجموعة أهدافهم الخاصة وامتدحهم عند تحقيق الأهداف.الجانب الأكثر أهمية لكونك قدوة لأطفالك هو أن تقول دائمًا ما تعنيه وتعني ما تقوله. ادعم كلماتك بأفعال مرئية وملموسة، وكن شخصًا يتمتع بالنزاهة والقيمة. وكما أشار بنيامين فرانكلين، "إن العمل الجيد أفضل من القول الجيد".