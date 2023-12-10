الأحد، 26 جمادى الأولى 1445 ، 10 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

كن قدوة لأطفالك في 10 خطوات

كن قدوة لأطفالك
احرص على أن تمثل نموذجًا جيدًا لأطفالك
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

لاشك أن الأطفال يتأثرون بالآباء، سواءً كان إيجابًا أم سلبًا، لذا فإن ذلك يتطلب قدرًا كبيرًا من المسؤولية والتركيز في تصرفاتنا وأفعالنا أمام أبنائنا حتى ينشئوا أسوياء. اضافة اعلان
وإذا ما أردت أن تكون قدوة حسنة لأبنائك فعليك بهذه الطرق التي حددها موقع (allprodad.com) للأبوة والأمومة، على النحو التالي:

1. الحياة الصحية

عندما نأكل بشكل صحيح ونمارس الرياضة بانتظام، فإن ذلك لا يحسن حياتنا فحسب، بل إنه يشكل قدوة لأطفالنا.
السمنة في مرحلة الطفولة يمكن أن تؤدي إلى الاكتئاب والمرض. لذا فإن الاعتدال هو المفتاح في النظام الغذائي، وكذلك ممارسة الرياضة، وعليك أن تحافظ على نفسك داخل النطاق الصحي لتكون قدوة لأبنائك.

2. تحسين الذات

يجب أن يكون تحسين الذات دائمًا في أذهاننا. جرب تجارب جديدة ووسع آفاقك. وهذا يعلم أطفالنا ألا يتوقفوا عن النمو أبدًا. هناك دائمًا شيء جديد لنتعلمه في هذه الحياة. حاول أن تتعلم شيئًا جديدًا كل يوم. عند التفكير في كيفية أن تكون قدوة لأبنائك، عليك أولاً بتحسين الذات.

3. الخدمة/ التطوع

اجعل من الأمور المعتادة في حياتك التطوع بوقتك وجهدك وومواهبك. وهذه من أفضل الطرق لبناء وحدة الأسرة، ومهارات العمل الجماعي، والأهم من ذلك كله، القلوب السخية والخدمية. علم أطفالك تلبية احتياجات الآخرين.

4. تحدث عن تجاربك

لا تخفِ من أنت كشخص لأطفالك. شارك تجاربك السابقة عندما يكون ذلك مناسبًا - الأخطاء والانتصارات.
أظهر لهم أن الضعف فضيلة تأتي من موقع القوة. اصطحب أطفالك للعمل معك ودعهم يرون حياتك اليومية.

5. ضبط النفس

إن إطلاق مشاعرنا، مهما كانت، أمر صحي ويقلل من التوتر. ومع ذلك، فإن الطريقة التي نفعل بها ذلك أمام أطفالنا لها عواقب وخيمة.
فمن الضروري ممارسة ضبط النفس قدر الإمكان أمام أطفالنا. أمسك لسانك وتحكم في مزاجك. إذا لزم الأمر، اذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو للجري لفترة طويلة.

6. العلاقات الصحيحة

لدينا العديد من العلاقات المهمة لكنها لن تسير جميعها بالصورة المأمولة، ربما تكون هناك مشكلات مع والديك أو زوج زوجتك أو إخوتك أو أخواتك أو زوجتك السابقة.
عليك أن تغفر وتبادر إلى العطاء في علاقاتك. اجعل الأمر صعبًا قدر الإمكان على أي شخص أن يقول شيئًا سيئًا عنك. كن المبادر وتحمل دائمًا المسؤولية الشخصية أولاً.

7. الاحترام والاستماع

إذا كنت تريد تعليم أطفالك كيف يكونوا واثقين من أنفسهم، فإن ذلك يبدأ بإظهار الاحترام لهم والاستماع إلى أفكارهم الفريدة.
وهذا جانب صعب من جوانب القيادة، لكن أفضل القادة يستمعون بعناية ويتحدثون بشكل أقل بكثير. افتح عقلك وأذنيك لما يقوله لك أطفالك. وسوف يتعلمون بدورهم أن يفعلوا الشيء نفسه في وقت لاحق من حياتهم.

8. الموقف الإيجابي

هناك الكثير من السلبيات التي يمكن العثور عليها في المجتمع. بدلًا من ذلك، أظهر موقفًا إيجابيًا ومطمئنًا وتفاؤلًا.

9. تحديد الأهداف

يعد تحديد الأهداف أمرًا مهمًا لإعطائنا معيارًا للمكان الذي نتجه إليه والتقدم الذي نحرزه. وتنفيذ وتحقيق تلك الأهداف لهما نفس القدر من الأهمية. عندما يرانا أطفالنا نتحرك وفقًا للخطة تمامًا، فهذا يوضح لهم أهمية التنظيم والانضباط الذاتي. ساعدهم في التوصل إلى مجموعة أهدافهم الخاصة وامتدحهم عند تحقيق الأهداف.

10. اجعل أفعالك تتحدث

الجانب الأكثر أهمية لكونك قدوة لأطفالك هو أن تقول دائمًا ما تعنيه وتعني ما تقوله. ادعم كلماتك بأفعال مرئية وملموسة، وكن شخصًا يتمتع بالنزاهة والقيمة. وكما أشار بنيامين فرانكلين، "إن العمل الجيد أفضل من القول الجيد".

اقرأ أيضا

مذاكرة طفل
2:23 ص الجمعة، 08 ديسمبر 2023

6 عوامل تتسبب في ضعف شخصية الطفل

إدمان الاطفال للسوشيال ميديا
4:03 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. إذا كان ابنك مدمنًا للسوشيال ميديا.. كيف تحافظ على صحته العقلية؟

كيف تتعامل مع الطفل
10:45 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

قل ولا تقل.. كيف تتعامل مع الطفل الذي فقد أحد والديه؟

الاطفال والشاشة
8:02 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

دراسة: الجلوس لوقت طويل أمام الشاشات يُعرّض الأطفال لمشاكل عقلية

اقرأ أيضا

منها السلمون والفاصوليا.. أفضل 10 أطعمة تزيد الذكاء عند الأطفال

10 صعوبات تواجه العلاقات بين الإخوة غير الأشقاء.. إليك أفضل النصائح

أصعب الأسئلة اليومية التي يطرحها الأطفال على آبائهم

7 مؤشرات تكشف أن الطفل يرضع جيدًا

لكل امرأة تحلم بالأمومة.. هذه الحقائق عليك أن تعرفيها أولاً

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

نوم الرضيع
5:55 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

دراسة: نوم الرضيع بجوار الأم أفضل لنموه

اتجاع المريء
10:32 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

10 علامات تشير إلى إصابة الطفل بارتجاع المريء

طفل رضيع
4:53 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

منها مشكلات الولادة.. ما أسباب رفض الطفل للرضاعة الطبيعية؟

تناول الأطفال للحلويات
6:16 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

احذر .. حركة العين مؤشر على إصابة طفلك بالتوحد

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

958337
10:02 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

تنبيه عاجل من "الصحة" حول لقاح الأنفلونزا الموسمية

أهم 10
9:38 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. إيداع حساب المواطن وأشهر طرق الاحتيال في قطاع العقار بالمملكة

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
9:03 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. إيداع حساب المواطن لشهر ديسمبر والاستعلام الآن برقم الهوية

الاجيال
8:37 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

7 معتقدات تربوية خاطئة تتناقلها الأجيال

عقارات
8:11 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. بعد ضبط 92 وسيطًا.. تفاصيل أشهر طرق الاحتيال في قطاع العقار بالمملكة

حساب المواطن
7:24 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

بعد ساعات من بدء الإيداع.. تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص دفعة ديسمبر