قل ولا تقل.. كيف تتعامل مع الطفل الذي فقد أحد والديه؟

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لاشك أن وفاة أحد الوالدين من أكثر الأشياء المؤلمة التي يمكن أن يعاني منها أي شخص.

لذا عني الإسلام أيما عناية بمشاعر اليتيم ودعا إلى الترفق به والإحسان إليه، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على رعايته وإيلاء الاهتمام به، وقال: "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا" ، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئًا. رواه البخاري. اضافة اعلان

حتى إنه صلى الله عليه وسلم جعل الإحسان إلى اليتيم ومعاملته بلين ورفق من أسباب ترقيق القلب.

عن أبي الدرداء ـ رضي الله عنه ـ قال : أتى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ رجل يشكو قسوة قلبه، فقال له النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : "أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟، ارحم اليتيم، وامسح رأسه، وأطعمه من طعامك ، يلن قلبك وتدرك حاجتك". رواه الطبراني.

كما بشر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من أحسن إلى اليتيم بعظيم الأجر والثواب من الله. قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : "من مسح رأس يتيم ـ لم يمسحه إلا لله ـ كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات ، ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده ، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين". رواه أحمد.





كيفية مساعدة الطفل اليتيم



أفضل طريقة لمساعدة الطفل اليتيم



مشاعر الطفل اليتيم



ساعده على الاحتفاظ بذكريات جيدة



طمأنة الطفل اليتيم



تخصيص الوقت للطفل اليتيم



ماذا أقول لطفل فقد أحد والديه؟



أشياء لا يجب أن تقولها لطفل فقد أحد والديه



وفقًا لما أظهرته الأبحاث، فإنه في العامين الأولين بعد فقدان أحد الوالدين، يكون الطفل أكثر عرضة للمعاناة من مشاكل نفسية. وأولئك الذين يعانون من الاكتئاب أو الضغوطات داخل الأسرة هم الأكثر عرضة للمعاناة من الاكتئاب أو الأمراض العقلية الأخرى.خلال هذا الوقت العصيب، من المهم معرفة كيفية دعم ومساعدة الأطفال اليتامى، كما يشير parentingforbrain.com.وفيما يلي بعض الطرق المهمة التي يمكن من خلالها مساعدة الطفل اليتيم على التأقلم:لا تتجنب التحدث مع الطفل عن فقدان أحد الوالدين، أو تجعله موضوعًا محظورًا، ولا تتظاهر بأن كل شيء طبيعي، أو أنه لم يحدث شيء أمامه.أفضل طريقة لمساعدة الطفل اليتيم على تجاوز أحزان فقد أحد والديه هي سؤاله عما يشعر به وما يحتاج إليه. شجعه على التحدث. لكن إذا لم يكن مستعدًا، فاحترم صمته. وعندما يكون مستعدًا للتحدث، استمع بانتباه.يواجه الطفل أحيانًا صعوبة في التعبير عن مشاعره واحتياجاته وحزنه. لذا عليك مساعدته على التعبير عن مشاعره بالكلمات. باستخدام عبارات مثل:"أريد أن أكون قادرًا على فهم ما تشعر به أو تفكر فيه"."أحتاج إلى مساعدتك لفهم ما تشعر به".يؤدي فقدان أحد الوالدين أحيانًا إلى صعوبة في التحدث إلى الطفل. عندما يعبر عن حزنم، فإننا نريد غريزيًا مساعدته على تجاوز أحزانه. قد نقول أشياء مثل: "لا تبك" أو "لا تحزن".لكن قول مثل هذه العبارات يبطل مشاعر الطفل. خلال عملية التعافي من الصدمة، يجب تقديم الدعم العاطفي، وليس قمع المشاعر لدى الطفل.يعد التحقق من المشاعر أمرًا ضروريًا للأطفال من جميع الأعمار، لكنه مهم بشكل خاص للأطفال الذين يتعاملون مع آلام الحزن. إذا عبر طفلك عما يشعر به، لا ترفض أو تستهن بعواطفه.التحدث مع طفل عن الموت قد يكون غير مريح. حتى الكبار قد يجدون صعوبة في مناقشة الموت مع بعضهم البعض. قد لا يفهم الأطفال الصغار بشكل كامل ديمومة الموت. قد يكون لديهم الكثير من الأسئلة.اسأله عن ذكرياته المفضلة مع الأب/ الأم المفقود، وساعده على الاحتفاظ بالذكريات الطيبة التي ستبقى معهم إلى الأبد.عادة ما توفر هذه الذكريات راحة كبيرة للأطفال. عندما تثير مشاعر طيبة لديه، اطلب من الطفل أن يتذكر مدى شعوره بالرضا. علمه أن يستعيد هذه الذكريات كلما تذكر افتقاد والديه.اعتمادًا على نوع الخسارة، يشعر بعض الأطفال الذين فقدوا أحد والديهم بالقلق بشأن بقاء الأب/ الأم. وكآلية دفاع، قد يخفون محنتهم عن الوالد المفجوع.عليك طمأنة الطفل بأنه في مكان آمن، وسيتم الاعتناء به جيدًا ولا بأس في الشعور بالحزن وإظهاره.من الشائع أن يُظهر الأصدقاء والعائلة دعمًا قويًا فورًا في أعقاب الوفاة، لكنهم بعد ذلك يواصلون حياتهم دون تخصيص الوقت للاستفسار عن حالة الطفل لاحقًا.تختلف تجربة الحزن لدى كل طفل. لا يوجد إطار زمني محدد لـ "المدة التي يستغرقها الحزن على أحد الوالدين". يحتاج بعض الأطفال إلى مزيد من الوقت لتجاوز أحزانه.تواصل معه من وقت لآخر، خاصة في المناسبات الخاصة. اسأله عن أحواله، حتى لو لم تكن قادرًا على فعل الكثير من أجله، اظهر اهتمامك به.فيما يلي بعض الأمثلة على الكلمات المريحة للطفل اليتيم:الموت صعب جدًا.كيف تشعر؟هل تريد أن تتحدث؟أنا آسف جدًا لما حصلأنا هنا من أجلكهل تريد عناق؟هل تريد أن تترك وحيدًا؟هل هناك أي شيء يمكنني القيام به من أجلك؟لا بأس أن تشعر بالحزن.لا بأس في البكاء. أنت لست ضعيفًا.من الطبيعي أن تكون خائفًا.هل لديك أي ذكريات تريد مشاركتها؟يمكنك أن تأتي إلي عندما تحتاج إلى ذلك.أحبك.ليس عليك التحدث. سأجلس فقط بجانبك.يمكنك التحدث معي في أي وقت تريد.لقد أحببتك كثيرًا.ليس عليك أن تنساه/ا.وقالت انها سوف تكون فخورة بك.هذا الأمر مؤلم..هل لديك أي ذكريات جميلة يمكنك مشاركتها؟لقد كان شخصًا رائعًا وأبًا/ أمًا رائعًا.تعازي القلبية.من الطبيعي أن يكون لديك مشاعر مختلطة.أنا آسف جدًا بشأن الأخبار الحزينة.لا تحزن. سوف يزول الألم.لا تبكك، والدك يحتاج منك أن تكون قويًا الآن.استمر بحياتكالزمن يعالج كل الجراح.الآن عليك أن تكون شابًا أو فتاة كبيرًا.البكاء لن يفيد.والدتك لا تريد رؤيتك تبكي.رحيل والدك/ والدتك نعمة لأنه لم يعد تعاني.يمكن أن تكون الآثار النفسية لفقد الأم أو الأب في سن مبكرة مدمرة. تظهر الأبحاث أن أفراد الأسرة الحزينة هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب واضطراب ما بعد الصدم7.أفضل ما يمكن فعله إذا كان رد فعل الطفل حزينًا بشكل غير عادي أو إذا بدا أنه لا يستطيع الخروج من الحزن لفترة طويلة هو استشارة طبيب نفسي.