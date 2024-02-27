الثلاثاء، 17 شعبان 1445 ، 27 فبراير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

قبل بلوغ الخامسة.. 7 نصائح مهمة تساعد على نمو عقل طفلك

تربية الاطفال
الاهتمام بنمو عقل الطفل يبدأ مبكرًا
أ أ
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هل تعلم أن دماغ طفلك يتطور بشكل أسرع في السنوات الخمس الأولى منه في أي مرحلة أخرى من الحياة؟
ففي سن الخامسة، يكتمل نمو الدماغ بنسبة 90 بالمئة. ويمكن للأوقات التي تقضيها مع طفلك أن تعزز نموه، خاصة عندما يتعلق الأمر بتعلم التحدث والتواصل- سواء كان ذلك بالقراءة في وقت النوم، أو اللعب، أو الاستحمام.اضافة اعلان
تُحدث كل ابتسامة وحضن ودردشة ولعبة فرقًا، حيث تساعده على تعلم التواصل واكتساب الثقة وتكوين صداقات. وفيما يلي أبرز النصائح، وفق ما نشرت صحيفة "ذا صن":

1- القراءة قبل النوم

للقراءة فوائد عديدة، منها تعليمه كلمات جديدة، والمساعدة في تنمية الخيال، وإتاحة الفرصة له لطرح الكثير من الأسئلة. 

2 -ألعاب العد

توفر الحياة الواقعية أفضل الفرص لتطوير مهارات الرياضيات المبكرة لدى الطفل، مثل العد والتعرف على الأرقام. يمكنك عد أي شيء – من البازلاء في الطبق إلى الفقاعات في الحمام.

3- وقت الطعام 

يعتبر وقت تناول الطعام فرصة رائعة لتشجيع الأطفال الصغار على تعلم كلمات جديدة.
امنحه الخيارات. على سبيل المثال، اسأله: "هل ترغب في الطماطم أم الخيار؟" أو صف شكل الطعام وملمسه، باستخدام الألوان أو الصفات مثل "ناعم" و"اسفنجي".
إذا قال طفلك كلمة بشكل غير صحيح، شجعه بابتسامة كبيرة، وكرر الكلمة الصحيحة.

4- اللعب بالماء

يحب معظم الأطفال رش الماء في الحمام. يمكن الجمع بين اللعب بالماء وتنظيف الدمية الخاصة بطفلك على سبيل المثال. تحدثي عما تفعلينه - "اغسلي أرجلها" أو "نظفي بطنها".

5 الاحتضان 

لا يساعد الاحتضان طفلك على الشعور بالأمان والأمان فحسب، بل إنه مفيد أيضًا لعقله.
يساعد اللمس الجسدي أجسامنا على إطلاق الأوكسيتوسين، المعروف أيضًا باسم "هرمون السعادة". يمكنك ترديد أغاني الأطفال أثناء ذلك أو قراءة كتاب.
منذ لحظة الولادة، تبرز أهمية التلامس الجسدي بين الأم والطفل. وينبغي أن يستمر ذلك خلال السنوات الأولى.

6 التواجد بالخارج

يحب الأطفال التواجد بالخارج، لذا في الإمكان اصطحابهم أثناء التسوق وسؤالهم عما إذا كان بإمكانهم تذكر الأشياء الموجودة في قائمة التسوق الخاصة بك أثناء جلوسهم في عربة التسوق. هذا يجعله يشعر بأنهم جزء مما تفعله ويعمل على إثارة تفكيره. 

7 لعب الأدوار

القيام باللعب مع طفلك يساعده على تطوير فهمه للعالم الخارجي. ويمكن للطفل في هذا الوقت أن يقوم بأداء العديد من الأدوار، على سبيل المثال تقمص دور سائق حافلة.

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