قبل بلوغ الخامسة.. 7 نصائح مهمة تساعد على نمو عقل طفلك

هل تعلم أن دماغ طفلك يتطور بشكل أسرع في السنوات الخمس الأولى منه في أي مرحلة أخرى من الحياة؟
ففي سن الخامسة، يكتمل نمو الدماغ بنسبة 90 بالمئة. ويمكن للأوقات التي تقضيها مع طفلك أن تعزز نموه، خاصة عندما يتعلق الأمر بتعلم التحدث والتواصل- سواء كان ذلك بالقراءة في وقت النوم، أو اللعب، أو الاستحمام.
تُحدث كل ابتسامة وحضن ودردشة ولعبة فرقًا، حيث تساعده على تعلم التواصل واكتساب الثقة وتكوين صداقات. وفيما يلي أبرز النصائح، وفق ما نشرت صحيفة "ذا صن":
1- القراءة قبل النومللقراءة فوائد عديدة، منها تعليمه كلمات جديدة، والمساعدة في تنمية الخيال، وإتاحة الفرصة له لطرح الكثير من الأسئلة.
2 -ألعاب العدتوفر الحياة الواقعية أفضل الفرص لتطوير مهارات الرياضيات المبكرة لدى الطفل، مثل العد والتعرف على الأرقام. يمكنك عد أي شيء – من البازلاء في الطبق إلى الفقاعات في الحمام.
3- وقت الطعام يعتبر وقت تناول الطعام فرصة رائعة لتشجيع الأطفال الصغار على تعلم كلمات جديدة.
امنحه الخيارات. على سبيل المثال، اسأله: "هل ترغب في الطماطم أم الخيار؟" أو صف شكل الطعام وملمسه، باستخدام الألوان أو الصفات مثل "ناعم" و"اسفنجي".
إذا قال طفلك كلمة بشكل غير صحيح، شجعه بابتسامة كبيرة، وكرر الكلمة الصحيحة.
4- اللعب بالماءيحب معظم الأطفال رش الماء في الحمام. يمكن الجمع بين اللعب بالماء وتنظيف الدمية الخاصة بطفلك على سبيل المثال. تحدثي عما تفعلينه - "اغسلي أرجلها" أو "نظفي بطنها".
5 الاحتضان لا يساعد الاحتضان طفلك على الشعور بالأمان والأمان فحسب، بل إنه مفيد أيضًا لعقله.
يساعد اللمس الجسدي أجسامنا على إطلاق الأوكسيتوسين، المعروف أيضًا باسم "هرمون السعادة". يمكنك ترديد أغاني الأطفال أثناء ذلك أو قراءة كتاب.
منذ لحظة الولادة، تبرز أهمية التلامس الجسدي بين الأم والطفل. وينبغي أن يستمر ذلك خلال السنوات الأولى.