الثلاثاء، 11 ربيع الأول 1445 ، 26 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

في 5 خطوات.. كيف تعلم ابنك الشجاعة؟

الطفل الانطوائي
الأطفال بحاجة إلى قدوة لهم في الشجاعة
أ أ
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يحتاج الأطفال إلى ممارسة التمارين الرياضية وتناول الأطعمة الصحية والتعليم الشامل حتى يكونوا ناجحين. 
ويحتاجون أيضًا إلى المساعدة في بناء الثقة والمهارات حتى يتمكنوا من أن يصبحوا قادة - ليس فقط في المستقبل، بل اليوم أيضًا. ويتطلب ذلك منهم أن يتحلوا بسلوك الجاعة، ويمكن للوالدين أن يشكلوا قدوة قوية لأبنائهم. اضافة اعلان
وكشفت منظمة (Children First Canada) عن خمس خطوات لتعليم الأطفال كيفية التحلي بالشجاعة في أي عمر.

1. القيادة بالقدوة

إذا كنت ترغب في تربية أطفال شجعان، فإن أهم شيء يمكنك القيام به هو أن تكون قدوة لهم.
يتعلم الأطفال من خلال ما يرونه في سن مبكرة جدًا، حيث يراقبون الكبار أو حتى الأطفال الآخرين من حولهم ويقلدون ما يرونه. وهي الطريقة التي يتعلمون بها القيام حتى بالمهام الأساسية، مثل إطعام أنفسهم أو الوقوف.
حتى عندما يكبر الأطفال، فإنهم يستمرون في تقليد الآخرين حول كيفية التصرف.
وهناك الكثير من الطرق البسيطة لإظهار الشجاعة في الروتين اليومي للآباء، مثل التعبر عن المخاوف والقلق، ثم أظهر لطفلك كيف يتعامل مع تلك المخاوف لإنجاز ما تنوي القيام به. 

2. تعليم الصدق


أثناء إظهارك للشجاعة، تأكد من أنك تثبت أيضًا أنه لا بأس أن تكون خائفًا أو متوترًا، وأنه لا بأس في مشاركة ذلك مع الآخرين.
لا تخف مشاعرك، خاصة عندما تكون خائفًا من القيام بشيء ما. سيعتقد طفلك أنك لا تعرف الخوف، وقد يشعر بعدم الكفاءة أو أن مخاوفه غير مبررة عندما يشعر بالتوتر بشأن شيء ما.
عندما تواجه مهمة لا ترغب في القيام بها أو شيئًا تشعر بالتوتر تجاهه، انتبه جيدًا للغتك. تحدث مع نفسك بلطف عن مخاوفك، بدلًا من اتباع أسلوب "الحديث الحماسي" والتقليل من شأن مخاوفك.

3. تقديم نماذج للشجاعة


لا يتعين عليك أن تكون القدوة الوحيدة لطفلك، بل يجب البحث عن النماذج القوية لهم في حياتهم لمساعدتهم على تعلم الشجاعة أيضًا.
 من البرامج التلفزيونية  والأفلام إلى كتب التاريخ، اغتنم دائمًا الفرصة لتُظهر لطفلك مثالًا على الشجاعة، أو لتعليمه دروسًا أخلاقية مهمة.

4. لعب الأدوار


بنفس الطريقة التي تساعدهم على استلهام الشجاعة في حياتهم الخاصة عن طريق المشاهدة، فإن الممارسة يمكن أن تساعد أيضًا.
سيبدو لعب الأدوار مع طفلك وكأنه وقت لعب بالنسبة له، لكن ذلك يمثل طريقة رائعة لتعزيز الصفات الجيدة فيه بطريقة لطيفة.
شجع أطفالك على التظاهر بلعب دور المستكشفين والأبطال الخارقين والمغامرين والأدوار الأخرى بما يتيح لهم "التغلب" على مخاوفهم وإنقاذ الموقف.

5. اشرح الشجاعة له بالطريقة الصحيحة


في أي وقت تحاول فيه تعليم طفلك الشجاعة من خلال الألعاب أو الأنشطة، تأكد من أنه يفهم ماهية الشجاعة.
بالنسبة للأطفال الخجولين، قد تبدو الشجاعة أحيانًا بعيدة المنال، لأنها تعني أنه يتعين عليهم مواجهة تحديات مستحيلة لن يواجهوها أبدًا في الحياة الواقعية. أو قد يعتقدون أن بعض الأبطال فقط هم الذين يمكنهم أن يكونوا شجعان.
وعندما تشرح الشجاعة لطفلك وتشجعها، تأكد من أنك توضح الطرق المتاحة للشجاعة، بدءًا من اختيار القيام بالشيء الصحيح عندما لا يفعل الآخرون ذلك، وحتى التغلب على المخاوف الصغيرة، مثل القفز من لوح الغوص في حمام السباحة، يحتاج طفلك إلى تعلم الشجاعة بجميع الأشكال والأحجام.

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