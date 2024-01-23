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في 3 خطوات.. كيف تحمي ابنك من رفاق السوء؟

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تحدث مع ابنك لوضع حد لتلك الصداقات
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من أكثر ما يزعج أي أب أو أم أن يكون ابنهما قريبًا من أصدقاء من ذوي السلوك السيء، ممن يكونون أبعد عن القيم والمبادئ التي يعملون على غرسها في سلوك أبنائهم.اضافة اعلان
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل". ويقول المثل الدارج: "الصاحب ساحب"، لما له من تأثير على صديقه. 
إذًا، كيف يمكنك معرفة ما إذا كان أصدقاء ابنك لهم تأثير إيجابي على شخصيته، أو يكونون سببًا في انخراطه في سلوكيات مدمرة؟.

قرناء السوء

ووفقًا لموقع civilizedcaveman.com، فإن هناك بعض الطرق التي تساعد للتعرف على ما إذا كان صديق ابنك له تأثير سيء عليه. 

تغييرات سلبية

إذا لاحظت تغيرات سلبية في سلوك ابنك، عندما يبدأ في تقليد سلوك الأشخاص المحيطين به. 

الخوف من صديقه

إذا لاحظت أن ابنك يبدو خائفًا من الاختلاف مع صديقه، فهذا أمر يدعو للقلق. ربما يكون طفلك ضحية للتنمر.

أصدقاؤه يخالفون القواعد 

رفض صديق ابنك احترام أي من القواعد التي تضعها قد يكون مؤشرًا واضحًا على أنه ليس نموذجًا إيجابيًا. 
لذا، فقد تحتاج إلى التواصل مع ولي أمره وإخباره بمخاوفك. قد لا يكون على علم بكيفية تصرف ابنه خارج منزله. وعند القيام بذلك، تجنب تقديم نصيحة غير مرغوب فيها.

المخاطرة مع أصدقائه

يميل الأطفال إلى المخاطر معًا بدلاً من المخاطرة بمفردهم، لأن التجربة تبدو أكثر فائدة عندما يكونون مع الأصدقاء. 
عندما تضيف عدم قدرة الأطفال على اتخاذ خيارات جيدة أو التحكم في دوافعهم، فقد لا ينتهي الأمر بالخير لأي منهم. 
نظرًا لأن سلوك المخاطرة معد، فإن الأطفال يميلون إلى التصرف بطريقة معينة بسبب ضغط الأقران، وهو أمر قد يكون له عواقب وخيمة. 
من الأفضل التدخل قبل أن ينخرطوا في أنشطة تشكل مخاطر جسيمة على صحتهم، مثل التدخين، أو استخدام المواد المخدرة. 

كيف تحمي طفلك؟


عندما تلاحظ الآثار السلبية على سلوك ابنك نتيجة للتفاعلات الاجتماعية، فأنت بحاجة إلى معالجتها على الفور، على الرغم من الأمر قد يكون حساسًا عند مناقشته. 
وللتأكد من حماية أطفالك من الأصدقاء ذوي التأثيرات السيئة، إليك بعض النصائح:

تحدث إلى ابنك 

أفضل طريقة للتعامل مع هذا النوع من المواقف، هو التحدث مع ابنك بأمانة وصراحة. أخبره بمخاوفك بشأن صديقه لكن عليك أن تكون هادئًا أثناء النقاش وتستمع إليه باهتمام. 
استمر في التركيز على مشاعره ومعتقداته وقراراته بشأن صداقته لشخص ما. اسألهم كيف يؤثر صديقه عليه وكيف يشعر حيال ذلك. 

تجنب انتقاد أصدقائه

 قد يكون رد فعلك الأولي هو انتقاد صديق ابنك وحديثك عن تأثيره السيئ، لكن هذا لن يكون فعالاً وقد يجعل طفلك يتخذ موقفًا دفاعيًا. 
بدلًا من ذلك، اذكر أمثلة واضحة على السلوك السيئ أو غير المحترم. على سبيل المثال، قل له: "أنا لا أحب الطريقة التي تتحدث بها معي ومع الآخرين". 

ضع القيود الضابطة

عليك أن تتذكر أنك كوالد، يمكنك وضع القيود، يما يتماشى مع القيم التي تريدها أن يمتلكها عندما يكبر. 
في كثير من الأحيان، يرى الأطفال هذه القواعد كوسيلة لعرقلتهم ولا يدركون أهميتها. إذا كنت تعلم أن صديق طفلك متورط في سلوك غير محبب لك، ضع حدًا لمقدار الوقت الذي يمكن لابنك التفاعل معه.
عندما يتعلق الأمر بحماية طفلك من أقرانه ذوي التأثير السيئ، يمكن أن تصبح مهمتك أكثر صعوبة. لكن الأمر يتطلب في النهاية من الآباء أن يظلوا على دراية بمن يتواجد أبناؤهم معهم.

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