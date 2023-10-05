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صحيفة تواصل الالكترونية

في 11خطوة.. كيف تعلم طفلك الدفاع عن النفس؟

عقاب الأطفال
توجيه الطفل مهم في سن مبكرة
أ أ
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قد يكون من الصعب تعليم الأطفال كيفية القيام بذلك الدفاع عن أنفسهم، خاصة عندما يكونون صغارًا.
لكن من المهم منحهم الأدوات التي يحتاجونها للدفاع عن أنفسهم، جسديًا وعاطفيًا.اضافة اعلان
وقدم موقع  overcomewithus.com، بعض النصائح لمساعدة الطفل على تعليم كيفية الدفاع عن نفسه: 

البداية مبكرًا

من المهم أن تبدأ بتعليم أطفالك كيفية الدفاع عن أنفسهم في وقت مبكر، سيساعدهم ذلك على الشعور بمزيد من الثقة والقدرة عندما يواجهون مواقف صعبة.

تشجيع الحزم

إحدى أفضل الطرق لتعليم أطفالك كيفية الدفاع عن أنفسهم هي تشجيعهم على أن يكونوا حازمين، من خلال تعليمهم التحدث عن أنفسهم والتعبير عن احتياجاتهم بوضوح وثقة. 

تبادل الأدوار 


أحد أفضل الطرق لتعليم الأطفال كيفية الدفاع عن أنفسهم هي تبادل الأدوار معهم، مما يساعدهم على تعلم ما سيمارسونه في المواقف الحياتية. 

تقديم الدعم والتوجيه


من المهم أن تقدم لأطفالك الدعم والتوجيه الذي يحتاجونه عندما يتعلمون كيفية الدفاع عن أنفسهم، عبر الاستماع إليهم دون إصدار أحكام عندما يثقون بك، وتقديم الطمأنينة والتشجيع عندما يكونون في أمس الحاجة إليها.

علمه كيفية الرد جسديًا

إذا كان أطفالك بحاجة للدفاع عن أنفسهم جسديًا، فمن المهم تعليمهم كيفية القيام بذلك بأمان وفعالية,، قد يشمل ذلك تقنيات مثل الرد أو المراوغة أو الضرب. كما يمكن تعليمهم، فنون الدفاع عن النفس.
من خلال تعليم أطفالك كيفية الدفاع عن أنفسهم في سن مبكرة، يمكنك المساعدة في غرس الثقة واحترام الذات الذي سيدوم مدى الحياة.

ساعده على تطوير شعور قوي بقيمة الذات

امنحهم الأدوات التي يحتاجونها للتنقل في العالم بقوة ومرونة وثقة. من المهم مساعدتهم على إدراك أن لديهم قيمة ويستحقون الاحترام. يعد تحديد القيمة الذاتية خطوة مهمة عند تعلم كيفية تعليم طفلك الدفاع عن نفسه.

علمه كيفية التعامل مع المتنمر

إذا كان طفلك يعاني من التنمر، فمن المهم تعليمه كيفية الدفاع عن نفسه، من خلال تقنيات تشمل تجاهل المتنمر أو الرد بهدوء وثقة. 
الشيء الذي يمكن لطفلك أن يقوله هو: "لا أريد الشجار ، لكن سأفعل إذا اضطررت لذلك".
من خلال تعليم طفلك كيفية التعامل مع المتنمرين بشكل فعال، يمكنك مساعدتهم على الثقة بالنفس الأمر الذي سيفيدهم جيدًا طوال حياتهم.

امدحه عندما يدافن عن نفسه 


من المهم أن تمدح أطفالك عندما يدافعون عن أنفسهم، مما يساعدهم على الشعور بالرضا عن أنفسهم ويشجعهم على مواصلة الدفاع عما يؤمنون به.
بعض الأمثلة على الأشياء التي يمكنك قولها هي:
"أنا فخور جدًا بك لأنك تحدثت عن نفسك".
"أنت شجاع جدًا في الوقوف في وجه هذا المتنمر".
"أعلم أن الأمر ليس سهلاً، لكنك تقوم بعمل رائع".

شجعه على أن يكون قويًا في مواجهة الشدائد


عندما يكبر طفلك ويواجه المزيد من التحديات في الحياة، من المهم تشجيعه على البقاء قويًا، من خلال تعليمه الثقة في قدراته والمرونة في مواجهة الأمور الصعبة.
إحدى الطرق لدعم طفلك أثناء تعلمه كيفية الدفاع عن نفسه هي بث الطمأنينة والثناء عليه وتشجيعه كلما أمكن ذلك.
من العبارات التي يمكنك قولها: "أنت شجاع جدًا في مواجهة مخاوفك".
يمكنك أيضًا تقديم النصائح والإرشادات عندما يحتاج إليها، ولكن في النهاية يعود الأمر إلى طفلك لاكتشاف قوته وثقته.
عندما يواجه طفلك صعوبات، عليك أن تكون أكبر مشجع له. ومن خلال دعمه وتشجيعه، يمكنك مساعدته على تطوير المهارات التي يحتاجها للدفاع عن نفسه الآن وفي المستقبل.

كن قدوة إيجابية 

قد يشمل ذلك تعليم طفلك كيفية الاستجابة جسديًا عند مواجهة المتنمر، ومساعدته على تطوير الثقة بالنفس، والإشادة به عندما يدافع عن نفسه.
يمكنك أيضًا أن تكون قدوة إيجابية من خلال إظهار كيفية التعامل بفعالية مع المواقف الصعبة.
من خلال اتخاذ هذه الخطوات، يمكنك منح طفلك المهارات والدعم الذي يحتاجنه ليصبح شخصًا قويًا واثقًا من نفسه.

احصل على المساعدة 

إذا وجدت نفسك تواجه صعوبة في التواصل مع طفلك حول كيفية الدفاع عن نفسه، فيمكنك التواصل مع متخصص لتقديم المساعدة له.

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