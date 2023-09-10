في حوض السباحة.. احذري: 7 أخطاء تُعرّض طفلك لخطر الموت

أ أ

تلجأ بعض الأسر إلى استخدام حمامات السباحة المخصصة للأطفال للاستمتاع بها أثناء الطقس الحار، لكن الخبراء حذروا من أن استخدامها بشكل غير صحيح يمكن أن يشكل خطرًا صحيًا. اضافة اعلان

وكشفت صحيفة "ذا صن" عن سبعة أخطاء شائعة على وجه الخصوص يمكن أن تكون قاتلة، وشرحت كيفية تجنبها لإبقاء الأطفال في أمان أثناء الاستمتاع بالماء.





. ترك الأطفال بمفردهم



حتى لو لم يستغرق الأمر سوى بضع دقائق لترك طفلك بمفرده، فإن ذلك يشكل خطرًا حقيقيًا على حياته، إلى حد أنه قد يكون مميتًا، وفقًا للجمعية الملكية لإنقاذ الحياة في المملكة المتحدة.وقال مدير المؤسسة الخيرية، لي هيرد: "للأسف، يمكن أن يحدث الغرق بسرعة كبيرة، لذا من الضروري التأكد من عدم ترك طفلك بمفرده عندما يكون في الماء أو بالقرب منه. لا تتركه أبدًا دون مراقبة".





. عدم تفريغ المسبح



قد يخطر ببالك ترك الماء في حمام السباحة بعد انتهاء الوقت المخصص لطفلك، وذلك من أجل توفير إعادة تعبئته في اليوم التالي، إلا أنه من الضروري تفريغه بمجرد الانتهاء، حتى لايشكل خطرًا إذا صادفه بمفرده، كما يقول الخبراء.وقالت هانا سميث، المتخصصة في الرياضات المائية: "تعد حمامات السباحة للأطفال متعة كبيرة في الحديقة في يوم صيفي حار، ولكن عليك دائمًا أن تضع سلامة المياه على رأس أولوياتك، حتى لو كان أطفالك في حمام سباحة به بضع بوصات فقط من الماء".





. تغطية المسبح



من المقرحات التي قد يطرحها البعض تغطية حوض السباحة بغطاء قديم لإبعاد الحشرات وتوفير المياه.لكن مدربة السباحة نيكي سكارناتي حذرت من أن القيام بذلك قد يكون قاتلاً لأنه يعرض الصغار لخطر متزايد للغرق.وقالت: "يمكن للطفل أن يغرق في شبر ماء خلال 20 ثانية. إن ترك حوض سباحة للأطفال به ماء يشكل بالفعل خطرًا للغرق. لذلك لاتضع بطانية فوقه، لأنه إذا سقط فيه أو فوق البطانية، فسوف يتدحرج محاولاً الخروج. سوف يلتحف بالبطانية ولن يتمكن من النهوض مرة أخرى".





. عدم قلب حوض السباحة



ينصح بمجرد أن يصبح حمام السباحة فارغًا، أن يتم قلبه رأسًا على عقب.وقالت مديرة الجمعية الملكية لإنقاذ الحياة في المملكة المتحدة: "هذا يعني أن الماء، من زخات المطر على سبيل المثال، لايمكن أن يتجمع في حوض التجديف إذا ترك في وضع مستقيم ويصبح خطرًا محتملاً".وأضافت أن ما لا يقل عن 26 طفلاً تبلغ أعمارهم 14 عامًا أو أقل لقوا حتفهم بسبب الغرق العرضي في المملكة المتحدة في عام 2022.





. التعرض لأشعة الشمس



حتى مع الحماية المناسبة، يتعرض الأطفال للإصابة بالجفاف والحرق بسهولة عند التعرض المباشر للشمس.وقالت الدكتورة سارة جارفيس، طبيبة عامة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، إنه لذلك من المهم إبقاء حمام السباحة الخاص بك وأطفالك في الظل.





. استخدام الماء البارد جدًا



يجب أن تكون درجة حرارة الماء في حمام السباحة 29 درجة مئوية على الأقل، وفقًا لموقع "ووتر ببيز"، ولكن إذا كنت تساعدين طفلاً يقل عمره عن 12 أسبوعًا أو وزنه 10كيلوجرامات على السباحة، فيجب أن تكون درجة الحرارة 32 درجة مئوية على الأقل.وقال متحدث باسم الموقع: "يمكن للأطفال الأكبر سنًا السباحة في حمامات تبلغ درجة حرارتها 30 درجة مئوية، ويمكن للأطفال الصغار دون عامين السباحة في حمامات سباحة تبلغ درجة حرارتها 29 درجة مئوية طالما أنهم يرتدون ملابس الغوص".وقال البروفيسور مايك تيبتون، المتخصص في البيئات القاسية: “إن الاستجابة للغمر المفاجئ في الماء البارد يمكن أن تسبب مجموعة من الاستجابات الفسيولوجية، مثل اللهاث وفرط التنفس، والتي يمكن أن تؤدي بسرعة إلى الغرق".وأضاف: "هناك أيضًا زيادة مفاجئة في ضغط الدم والضغط الواقع على القلب مما قد يؤدي إلى مشاكل في القلب".





. استخدام العوامات الخطرة



حذرت نيكي، من فلوريدا بالولايات المتحدة، من استخدام عوامات السباحة ذات المظلات فوق رؤوس الأطفال.وقالت إن الأجهزة المصممة للسماح للصغار بالاستلقاء على ظهورهم أو بطونهم في الماء يمكن أن تنقلب بسهولة وتترك الطفل ووجهه لأسفل في الماء، مما قد يؤدي إلى غرقهم بسرعة.وأضافت: "كل ما يتطلبه الأمر هو أن يميل الطفل إلى الأمام قليلاً وسوف ينقلب". وتابعت: "يمكن أن تلتصق المظلة فوقه، لذا سيكون من الصعب للغاية عليك العثور على طفلك وإخراجه".وأوضحت أن البدائل الجيدة هي العوامات القابلة للنفخ ذات القاع الواضح وكراسي الاستلقاء الشبكية، ولكن بشكل عام من الأفضل عدم استخدام العوامات على الإطلاق.