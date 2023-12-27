في أي عمر يجب نقل الطفل إلى غرفة منفصلة؟

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عندما يتعلق الأمر بنوم الأطفال، فإنه ليس ثمة اتفاق على الطريقة الأفضل، لسبب واحد، وهو أن هناك اختلافات بينهم تجعل لكل منهم احتياجات نوم مختلفة. اضافة اعلان





نوم الطفل



متى ينقل الطفل في غرفة خاصة؟



الأطفال الذين لديهم غرف منفصلة ينامون لفترة أطول



هل يمكن أن تشكل مشاركة الطفل غرفة الوالدين خطرًا؟



وتبرز في هذا الإطار مشكلة تتداخل مع اتخاذ الآباء قرارات بشأن نوم الطفل، وهي أنهم قد يحصلون على نصائح متضاربة من الخبراء حول المكان الذي يجب أن ينام فيه الطفل ومتى يجب أن ينامه في غرفته الخاصة، وفقًا لموقع "فري ويل فاميلي".وتوصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بضرورة مشاركة الأطفال في الغرفة حتى عمر 6 أشهر، ولكن ليس في سرير واحد مع والديهم.لكن دراسة أجريت عام 2017 أوصت بأن ينام الأطفال في غرفتهم الخاصة بعد عمر أربعة أشهر.في المبادئ التوجيهية التي تم تحديثها في عام 2016، أوصت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بأن يتشارك الأطفال غرفة واحدة مع الآباء، لكن ليس في سرير واحد معهم.ويرتبط ذلك بممارسات النوم الآمن لمحاولة منع متلازمة موت الرضيع المفاجئ والوفيات المرتبطة بالنوم.وقالت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، إن مشاركة الطفل في غرفة واحدة مع الوالدين يجب أن تستمر على الأقل حتى عمر 6 أشهر، ومن الناحية المثالية حتى 12 شهرًا.وتشير دراسة عام 2017 إلى أنه قد يكون من الأفضل للأطفال أن يكون لديهم غرف خاصة بهم بدءًا من عمر 4 أشهر.وأظهرت الدراسة، أن الأطفال الذين لديهم غرف منفصلة ينامون لفترة أطول من الأطفال الذين يتشاركون الغرفة مع والديهم.في عمر 4 أشهر، ينام الأطفال بمعدل 46 دقيقة إضافية؛ وفي عمر 9 أشهر، 40 دقيقة إضافية؛ وفي عمر 30 شهرًا، كان الأطفال الذين ينامون في غرفهم الخاصة مبكرًا يميلون إلى النوم أكثر أيضًا.فيما ارتبط عدم الحصول على قسط كاف من النوم بالعديد من النتائج السلبية، مثل ضعف النمو الجسدي والمعرفي والعاطفي وكذلك العلاقات مع الوالدين.وثبت أيضًا أن عادات النوم التي يتم تحديدها عند الرضيع تميل إلى البقاء في وقت لاحق من مرحلة الطفولة، لذلك من المهم البدء بممارسات النوم الآمن في وقت مبكر.وكان لدى الآباء المشاركين في الدراسة الذين اختاروا تقاسم الغرفة أسبابًا أخرى تجعلهم ينامون بشكل سيئ: فقد كانوا أكثر فقرًا، وحصلوا على مساعدة أقل، ويعيشون في بيئات منزلية أكثر ازدحامًا (وأكثر ضجيجًا على الأرجح).بالإضافة إلى اكتشاف أن مشاركة الغرفة قد تعني نومًا أقل لكل من الوالدين والأطفال، وجدت الدراسة أيضًا أن ذلك قد يكون مرتبطًا ببعض المخاطر. ووجد الباحثون أن مشاركة الغرفة كانت مرتبطة في الواقع بممارسات النوم غير الآمنة ذلت الصلة بالوفيات المرتبطة بالنوم عند الأطفال.وقد يكون هذا بسبب أن الآباء ومقدمي الرعاية هم أكثر عرضة للوقوع في ممارسات نوم غير آمنة، مثل وضع الطفل في سريرهم الخاص، أو النوم مع الطفل أثناء الرضاعة إذا كان يشارك الوالدين الغرفة.على سبيل المثال، وجدوا أن الأطفال الذين يتشاركون غرفة واحدة لديهم خطر تقاسم السرير أربع مرات أكثر من الأطفال الذين يعيشون في غرفهم الخاصة.ومن ناحية أخرى، أخذت توجيهات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال في الاعتبار الأدلة التي تشير إلى أن الآباء الذين يذهبون إلى غرفة أخرى لإطعام طفلهم أو جعله ينام، هم أكثر عرضة للنوم مع الطفل في مكان غير آمن، مثل كرسي أو أريكة.وتحذر من أن النوم المشترك على كرسي أو أريكة أكثر خطورة من النوم في السرير. و يكون خطر السقوط أكبر، كما أن هناك خطرًا أكبر لأن يحاصر الطفل ويختنق.وأخيرًا، فإن هناك اختلافًا من طفل لآخر، لذلك ستحتاج كل أسرة إلى أخذ احتياجاتها الخاصة بعين الاعتبار قبل تحديد بيئة النوم الأفضل لطفلها. وليس لدى الجميع، على سبيل المثال، خيار مشاركة الغرفة، لأن مساحتها لا تسمح بذلك.