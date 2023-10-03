فوائد صلة الرحم.. التواصل العائلي يحافظ على صحتك

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أولى الإسلام عناية واهتمامًا بالغًا بالحفاظ على أواصر العلاقة بين الناس، ودعا إلى تحقيق التواصل بين الأهل والأقارب.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحب أن يُبسط له في رزقه، ويُنسأ له في أثره، فليصل رحمه". اضافة اعلان





دعم الصحة العقلية والبدنية



أشكال الدعم العائلي



كيفية الإبقاء على تواصل



المطالبة بالتواصل



نصائح للتواصل



يقول جون نورثمان، عالم النفس الأمريكي: "إن فكرة الشعور بالارتباط تصبح معززة للغاية لنا جميعًا، وتساهم في تحقيق السعادة، وتسهم في الصحة العقلية وتسهم أيضًا في الصحة البدنية".وأضاف: "من المعروف أنه عندما يشعر الناس بتواصل أفضل، وأنهم يشعرون بتحسن جسدي، فمن المؤكد أنهم أقل عرضة للشعور بالاكتئاب - أو إذا فعلوا ذلك، فهم في وضع أفضل للخروج من الاكتئاب".وتابع، وفقًا لموقع "ويب إم دي" الطبي: "بشكل عام، يؤدي ذلك إلى الشعور بدرجة أكبر من الدعم والتواصل نفسيا".من جهتها، قالت أنيتا فانجيليستي، الأستاذة في جامعة تكساس، إن “التواصل هو ما يخلق العائلات. عندما يتواصل أفراد العائلة، فإنهم يفعلون أكثر من مجرد إرسال رسائل لبعضهم البعض - فهم يجسدون علاقاتهم".وأضافت، أن "التواصل الأسري الجيد مهم، لأن الأسر هي ما نلجأ إليها في أغلب الأحيان للحصول على الدعم. إذا لم تتواصل العائلات، فقد تنهار أنظمة الدعم".أوضحت فانجيليستي أن الدعم العائلي يمكن أن يتخذ أشكالًا مختلفة، بما في ذلك:الدعم العاطفي: "يجعلنا نشعر بالتحسن، ونتشارك اللحظات السعيدة معًا".إظهار التقدير: "يجعلنا نشعر بالرضا عن أنفسنا، والتحقق من أننا نقوم بعمل جيد، ويساعدنا عندما لا نقوم بعمل جيد".الدعم العائلي: "الشعور بالانتماء. مهم في العائلات، ليكون لديك قاعدة منزلية، ومكان تشعر فيه بالقبول والانتماء، بغض النظر عن الأمر".الدعم المعلوماتي: "؟كيفية القيام بالأشياء التي ربما قام بها الآخرون في بيئة عائلية أخرى".الدعم الملموس: أشياء مثل الدعم المالي وحزم الرعاية المنزلية.لم تسمع أحد أقاربك منذ فترة؟ لا تجد الوقت الكافي للاتصال بالمنزل؟، ربما يكون الحل في محادثته عبر البريد الإلكتروني.لكن آرثر بودين، عالم النفس والرئيس السابق لجمعية علم النفس الأمريكية يقول: "تشتهر رسائل البريد الإلكتروني بتوليد سوء الفهم، بسبب السرعة وعدم التفكير الذي يولده الناس بها".ويمكن أن يساء فهمها بسهولة لأن النغمة غالبًا ما تكون غائبة، فيما يقول بودين: "إن ذلك يؤدي إلى ضعف التواصل العاطفي".وبالمثل، فإن النصوص أو التغريدات - حتى المكالمات الهاتفية - يمكن أن تفتقر إلى الإشارات التي تحصل عليها فقط من خلال الاتصال المرئي.مع ذلك، تشير فانجيليستي إلى أن شيئًا أفضل من لا شيء.وتقول: "أعتقد أن ما سيؤكده معظم العاملين في مجال الاتصالات هو أن الأمر لا يتعلق بالقناة بقدر ما يتعلق بالطريقة التي يتم بها التعامل مع هذه القناة".يحذر بعض علماء النفس من المطالبة بالتواصل.إن عبارة "اتصل بي كل ليلة جمعة" قد لا تكون مستحيلة فحسب، بل قد تؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة لشخص يحاول العثور على موطئ قدم في موقف جديد. ويقول بودين إن المطالب لا تجدي نفعًا في تلك المواقف.وينصح بودين: "أولاً وقبل كل شيء، لا تتصل بهم كل ليلة أو في أي جدول منتظم،" متحدثًا على وجه التحديد عن أحد الوالدين الذي لديه ابن في الكلية.ويمكن لأفراد الأسرة الذين يريدون التواصل أن يجدوا طريقة، على سبيل المثال: أرسل بطاقة أو بريدًا إلكترونيًا مختصرًا، اترك رسالة أو أرسل رسالة نصية دون طلب أو توقع رد منها.ولا يجب أن يكون كل حديث أو خطاب عميقًا. يمكنك التحدث عن أشياء مثل أو الطقس، أو صحتك، أو الجيران، أو عن أحد من أفراد العائلة، الأمر الذي يساعد في تقوية التواصل.تقول فانجليستي: "في كثير من الأحيان، يريد الناس أن تكون هذه المحادثات عميقة وذات معنى ومؤثرة. السماح لها بأن تكون مملة وروتينية، أعتقد أن هذا شيء آخر ننساه".وتابعت: "كل تلك الأشياء المملة، هذه هي الأشياء التي تتكون منها علاقاتنا وحياتنا. إن السماح لهؤلاء بأن يكونوا جزءًا من محادثاتنا عن بعد يتيح لنا البقاء على اتصال بطريقة مهمة".ابتكر عالم النفس ديفيد أولسون شيئًا يسمى النموذج الدائري للأنظمة الزوجية والعائلية للمساعدة في فحص العائلات وعلاجها.وينقسم إلى ثلاثة جوانب من النظم الزوجية والأسرية:العمل الجماعيالمرونةالتواصلويشير إلى أن هذه الأشياء ضرورية لتحقيق تواصل عائلي ناجح:مهارات الإصغاءمهارات التحدثالإفصاح عن الذاتالوضوحتتبع الاستمراريةالاحترام والتقديريلعب التواصل دورًا مهمًا في الحفاظ على الصحة. إذ كما تقول فانجيليستي "ستكون صحتهم البدنية معرضة للخطر قليلاً تحت الضغط، لأن "أجسادهم في حالة مرهقة. لذا فإن وجود هذا التواصل وهذه العلاقة يمكن أن يكون مهمًا حقًا. نحن فقط نقلل من شأن ذلك".يقول نورثمان: "لديك الكثير من التاريخ ولديك تلك الروابط العائلية التي كانت موجودة منذ (الطفولة)". في مرحلة المراهقة وحتى مرحلة البلوغ، لديك تلك الروابط التي تحافظ على الاتصال. هذا هو المكان الذي يمكن أن تكون فيه العائلات قوية بشكل خاص.