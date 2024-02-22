فقرات متنوعة.. برنامج عائلي بسيط للاحتفال بيوم التأسيس مع الأطفال

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تعم الاحتفالات جميع مناطق المملكة في يوم التأسيس، الذي يُعد مناسبة وطنية تهدف لاستذكار تاريخ 1727/2/22م، وهو يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى التي أسسها الإمام محمد بن سعود منذ ثلاثة قرون تقريبًا.









برنامج عائلي للاحتفال بيوم التأسيس مع الأطفال



وفي هذه المناسبة يحتفل الصغار قبل الكبار بها، ويشعروا بقيمة هذا اليوم، وذلك من خلال عدد من البرامج الترفيهية التي من الممكن حسب مجلة "سيدتي" أن تنظمها الأسر لأبنائها، مثل:





1 - لقاءات أسرية للتعرف على تاريخ يوم التأسيس



وذلك بقيام الأسرة بالجلوس مع الأبناء وتعريفهم بتاريخ المملكة العريق، وسبب الاحتفال بيوم التأسيس.





2 - يمكن للأم أن تقوم بقراءة القصص للأبناء



ومن الفقرات الترفيهية الخفيفة التي يتخللها سوم الاحتفال هو قيام الأم بقراءة القصص للأبناء عن بطولات تاريخية أسست دعائم هذا الوطن.





3 – مسابقة تاريخية بأسئلة وأجوبة للأطفال



4 - ارتداء ملابس يوم التأسيس



بأن يجمع أولياء الأمور أفراد العائلة، ويقوموا بعمل مسابقة تاريخية عبارة عن أسئلة وأجوبة عن تاريخ المملكة ويوم التأسيس.لربط الأبناء بوطنهم ومعرفتهم لتاريخ بلدهم، يمكن لأفراد الأسرة ارتداء أزياء شعبية، وذلك بارتداء ملابس تعبر عن يوم التأسيس.





5 - زيارة مناطق تاريخية في المملكة



كما يمكن التخطيط لرحلة داخلية لزيارة بعض الأماكن التاريخية في المملكة ومنها العلا ومحافظة عسير والأحساء والهفوف وغيرها.





6 - توزيع تمور ومشغولات منزلية



واحتفالًا بيوم التأسيس، يمكن توزيع هدايا تحتوي على تمر المملكة في ذكرى يوم التأسيس؛ فلكي يشعر الأطفال بقيمة خير هذا الوطن. قومي بجمع كمية من حبات التمر الشهية ذات الشكل الموحد لتوزيعها على الأبناء.