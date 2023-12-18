عاجل.. محامٍ يكشف عن شروط الزواج في نظام المعاملات المدنية (فيديو)

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كشف المحامي أحمد المحيميد، عن الجديد فيما يتعلق بالزواج في نظام المعاملات المدنية.

وقال المحيميد في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية"، إن نظام المعاملات المدنية نص على سن الرشد للأطفال (18 عامًا)، وهو الأمر المنصوص عليه أيضًا في نظام الأحوال المدنية، وكذا نظام حماية الطفل. اضافة اعلان

وأضاف أن النظام تضمن أيضًا شروط الزواج، الولي من يكون، الولاية، متى يكون المهر، متى يكون هناك شروط للزواج، الشروط المقبولة وغير المقبولة، وأيضًا كافة التعاملات التي يجريها الأفراد في المعاملات.



نظام المعاملات المدنية الجديد



الحقوق الشخصية في نظام المعاملات المدنية الجديد



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وبدأن سريان نظام المعاملات المدنية، الذي أقر مجلس الوزراء في 14 يونيو 2023، ليكون المرجع لتنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم، ويحد من حالات المنازعات بينهم، ويقلل أمد الفصل في الخصومات.ويعد ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة صدورًا بعد نظام الأحوال الشخصية ونظام الإثبات والتي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في 8 فبراير 2021.وينقسم نظام المعاملات المدنية إلى عدة أقسام، تشمل العديد من المواضيع والمسائل المتعلقة بالمعاملات المدنية.ومن بينها الحقوق الشخصية: ويتناول هذا القسم الحقوق الشخصية للأفراد، مثل الحق في الحياة والسلامة والكرامة والحرية الشخصية، والحرية في اختيار المهنة والزواج والأسرة.