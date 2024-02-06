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عاجل.. استشاري يكشف عن كوارث أخلاقية للأطفال بسبب استخدام الجوال (فيديو)

إدمان الاطفال للسوشيال ميديا
الأطفال قد يتعرضون لأشياء مخلة في هذه السن
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حذر الدكتور نادر الرحيلي، استشاري وأستاذ الطب النفسي للأطفال والمراهقين، من مخاطر استخدام الجوال والإلكترونيات، مؤكدًا أن خطر ذلك كبير جدًا حتى لمن هم بعمر 12 أو 13 عامًا.اضافة اعلان

العمر الأنسب لاستخدام الجوال والإلكترونيات

وقال لبرنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية": "لا يوجد عمر محدد واضح لاستخدام الجوال والإلكترونيات، لكن مخاطرها كبيرة جدًا، إذا عرفنا أن استخدام الجوال بالطريقة هذه، أن هناك مربيًا آخر يربي أبناءنا على أمور لا نعرفها ويعودهم على أشياء خاطئة".
وانتقد الاستشاري النفسي، إقدام الأهل على السماح لأطفالهم بحمل الهواتف في سن صغيرة في عمر 12 أو 13 عامًا، بدعوى أن أقاربهم في هذه السن يحملونه.

كوارث أخلاقية نتيجة الجوال

وروى الرحيلي، قصصًا واقعية لأبناء تأثروا سلبًا باستخدام الجوال والسوشيال ميديا أخلاقيًا.
وقال: "على سبيل المثال من الأشياء التي نواجهها في العيادة أطفالاً في عمر أقل من 10 سنوات، يتحدث لوالده أو والدته عن أمور حساسة جدًا، أمور لا يعرفها الطفل في هذا العمر، وأتحدث عن أمور جنسية بتفاصيل دقيقة".
وأضاف: "الأم تصاب وقتها بالذهول وتسأل عن سبب ذلك وكيف تتصرف. نحاول أن نتعمق أكثر في هذه الحالة، نجد أن هناك شيئًا حصل". 
وتابع الاستشاري النفسي: "قبل عام تحدثت إلى أحد المسؤولين عن موضوع الرقابة، وكان هناك أحد البرامج تعرض إعلانات للأطفال إباحية جدًا، وانتشر الإعلان على نطاق واسع وصارت مشكلة كبيرة في حينها".

تطبيقات الصور

وذكر أن من الأمور الكارثية وصول بعض التطبيقات التي تتضمن صورًا وتنشر بعض اليوميات، حيث يقدم الطفل في مرحلة المراهقة - في عمر 9 سنوات – على تصوير نفسه بطريقة قد تكون غير لائقة بناءً على طلب الطرف الآخر البالغ. 
وأوضح أن هذه الحالات تكررت مرارًا، بطريقة مخلة أخلاقيًا، بينما لا يدرك الطفل تبعات أفعاله الأخلاقية، فهو يراها من قبيل المتعة أو نوع من الضحك والمزاح وهي في الحقيقة خطيرة".

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