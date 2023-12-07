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عاجل.. إذا كان ابنك مدمنًا للسوشيال ميديا.. كيف تحافظ على صحته العقلية؟

إدمان الاطفال للسوشيال ميديا
إدمان الاطفال للسوشيال ميديا
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تعاني الكثير من الأسر من إفراط أبنائهم في استخدام الهاتف، وإدمانهم للسوشيال ميديا، وهو أمر بالغ الخطورة ويؤدي إلى مشاكل نفسية لا حصر لها مثل التوحد والانطواء بل والاكتئاب أحيانًا.اضافة اعلان

المحافظة على الصحة العقلية للطفل

وهناك معايير مهمة يجب اتباعها لتعامل الأطفال مع الهاتف سواء لاستخدامه الألعاب الإلكترونية أو التواصل الاجتماعي، كما أشار إليها دكتور عبد العزيز آدم، اختصاصي علم نفس السلوك وطرق التعامل مع طفل مدمن السوشيال ميديا.



متابعة الألعاب والمواقع التي يتصفحها الطفل

يقول آدم، بعض المواقع والألعاب يؤدي تصفحها والتفاعل معها إلى مخاطر وأضرار جسيمة، بعض هذه الألعاب الشهيرة تسببت في انتحار العديد من المراهقين على مستوى العالم.
لذلك يجب الالمام التام بالألعاب والمواد التي يطلع عليها الطفل لحمايته من مخاطرها وتجنب تصفحه للعديد منها.

تقنين ساعات استخدام الهاتف

يجب ألا يزيد استخدام الهاتف عن ساعة يومًا غير متواصلة يتم تقسيمها على مدار اليوم؛ لأن الإفراط في استخدام الهاتف لأي غرض يؤدي إلى تلف خلايا المخ وضعف التركيز.

الحوار بشكل مستمر مع الأبناء

الحوار هو مفتاح التعامل مع الأبناء بود، ومن خلال هذا الحوار يجب أن يوضح الأبوين سبب حجب استخدام الموبايل لفترات طويلة، مع توضيح مخاطر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية بشكل مبالغ فيه.


تشجيع الطفل على متابعة مواقع مفيدة

بعض المواقع تحتوي على مواد تثقيفية تنمي من ثقافة وقدرات الطفل مثل الموسوعات العلمية والجغرافية أو تعليم مهارات يدوية للبنات، يجب تحفيز الأبناء على مطالعة هذه المواقع بدلًا من إهدار الوقت في اللعب وحسب.

متابعة مستوى إدراك الطفل من وقت لآخر

من المهم جدًا متابعة مستوى التركيز والإدراك لدى الطفل بشكل مستمر؛ لأن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية يؤدي إلى تشتت التركيز بمرور الوقت، وهذا يؤثر بشكل سلبي على النمو العقلي للطفل.

الاستعانة بالمتخصصين النفسيين

في مرحلة معينة إذا لم يستطع الوالدان السيطرة على استخدام الطفل لمواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الالكترونية مع وجود تشتت انتباه وصعوبات تعلم، هنا يجب اللجوء فورًا للاختصاصي النفسي لتقديم يد العون والمساعدة في علاج ذلك بشكل عملي وعلمي، مع توجيه الوالدين لكيفية التعامل مع تلك المشكلة بشكل فعال على المدى البعيد.

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