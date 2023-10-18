ظاهرة نادرة تتكرر مرة في المليار.. تحمل بتوأم أثناء حملها بطفل آخر

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في حالة نادرة تبلغ نسبة حدوثها واحدًا في المليار، حملت امرأة من ولاية بنسلفانيا الأمريكية، بتوأم بعد أسبوع واحد من حملها في طفلة. اضافة اعلان

وحملت ديونا فليتشر، منسقة التسويق في فيلادلفيا، بالجنين الأول قبل ستة أيام من حملها في توأم أخرين، في حدث نادر تقول "كليفلاند كلينيك" إن فرصة حدوثه تقترب من الصفر.





10 حالات فقط في العالم



دورات غير منتظمة



الحمل الفائق



ولا يوجد سوى حوالي 10 حالات مؤكدة في العالم وجميعها تتعلق بطفلين تم إنجابهما في أوقات مختلفة.وكانت فليتشر تنتظر هي وشريكها أنطونيو ليفينجتون طفلاً في عام 2019، وبعد حوالي أربعة أسابيع من حملها، أجرت فحصًا بالموجات فوق الصوتية عبر المهبل، والذي كشف عن جنين واحد.لكن بعد حوالي أسبوعين، بدأت تعاني من آلام "فظيعة" في أسفل بطنها. شعرت بالقلق من تعرضها للإجهاض وهرعت إلى غرفة الطوارئ.وكشفت الموجات فوق الصوتية الثانية عن وجود طفلين آخرين، لتصبح حاملاً في ثلاثة توائم.وقالت فليتشر لموقع "إنسايدر": ''كيف يمكن لذلك أن يكون ممكنًا؟، لقد سألت الشخص الذي يقوم بإجراء التصوير بالموجات فوق الصوتية. كان الفحص السابق شاملاً للغاية. لم يكن هناك شك في أنه كان هناك طفل واحد فقط".غير أنها كانت تعاني من دورات غير منتظمة طوال حياتها، حيث كانت تعاني بعض الأحيان من حدوثها مرتين في الشهر، وفي أحيان أخرى، لم تكن تعاني منها على الإطلاق.وقالت: "لقد صدمت أنا وأنطونيو. كان هناك الكثير مما يجب معالجته لم نسمع أبدًا عن الحمل عندما تكونين حاملًا بالفعل. لكن الأطباء أكدوا أنها حالة حمل فائق".ويحدث هذا عندما تمر المرأة بدورتين متتاليتين، تؤدي كل منهما إلى الحمل، ولكي يحدث هذا، يطلق جسم المرأة بويضة خلال دورتها الأولى. وبعد المعاشرة، يتم تخصيب تلك البويضة وتتحول إلى جنين، ومن ثم يتم زرع الجنين في بطانة الرحم.وخلال الدورة التالية، يحدث نفس الشيء، وينضم الجنين الجديد إلى الجنين الذي ينمو بالفعل في الرحم. وعادة، تتغير الهرمونات أثناء الحمل لمنع التوبيض، وذلك عندما يطلق المبيض بيضة.ويعد الحمل الفائق نادرًا جدًا لدرجة أن الخبراء غير متأكدين من أسبابه، وتتضمن معظم الحالات استخدام تقنيات الإنجاب المساعدة، والتي تشمل علاجات الخصوبة مثل التخصيب في المختبر، لكن لا زال من غير المرجح للغاية حدوثه مع هذه الأساليب.وفي حالة فليتشر، تبين أن الطفلين "الأصغر سنا" هما توأمان متطابقان. وقالت: "قال أحد المتخصصين إن الألم الذي كنت أعانيه في وقت مبكر كان مرتبطًا بتوسع الرحم بسرعة كبيرة. لقد كانت بحاجة لإفساح المجال لثلاثة أطفال".بعد ستة أشهر من الحمل، انفجر كيس الماء لديها، وتم وضعها في الفراش لمدة شهرين تقريبًا. وفي 18 يناير 2021، أنجبت ثلاث فتيات: دريم وأماني وعنبر.وقضى التوائم الثلاثة أكثر من شهر في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، على الرغم من أن جميعهن "بصحة جيدة" وتبلغ أعمارهن الآن عامين ونصف. وقالت فليتشر: "إنها حزمة من الطاقة".وأنجبت فليتشر طفلاً رابعًا، أنطونيو جونيور، في أكتوبر 2022. ولا يخططان لإنجاب المزيد من الأطفال.