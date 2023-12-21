طفلك لا يهتم بالدراسة.. تعرّفي على أسباب المشكلة والحل

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تعاني الكثير من الأمهات من عدم إقبال أبنائهم على التعليم والدراسة، وربما تطور الأمر إلى عدم الذهاب إلى المدرسة، أو تسربهم منها خلال اليوم الدراسي. اضافة اعلان

وهذه مشكلة قائمة وحقيقية، أن معظم الطلاب يخشون الذهاب إلى المدرسة؛ لأنهم غير مهتمين بالدراسة، أو ربما يعانون من ظروف قد لا تلقى اهتمامًا كافيًا من الأسرة.

ووفقًا لمجلة "سيدتي"، يقدم الخبراء 6 أسباب وراء فقدان طفلك الاهتمام بالدراسة، وكيف يمكنك إثارة حماسته مرة أخرى وإسعاده.





أسباب فقدان طفلك الاهتمام بالدراسة

1 - مشكلة الاهتمام الذي يتحول إلى هاجس



2 - عدم المساعدة في أداء الواجبات ما يؤدي إلى العجز



3 - الدراسة من دون هدف



4 - طرق التدريس مملة في التعلم



5 - عبء العمل الثقيل يسبب التعب



6 - التوقعات العالية تؤدي إلى فقدان الحافز



يهتم الأطفال الصغار بالأشياء بسهولة شديدة. إنهم يميلون إلى إظهار الرغبة في تعلم أشياء جديدة إذا كان ما يتعلمونه مثيرًا. لذلك، وهذا يجعل الطفل يتعلق بالمدرسة، هي فكرة الأشياء الجديدة التي تدب فيه الحماس، والتي يمكن أن تتحول أيضًا إلى هوس.وقد أظهرت الأبحاث أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا يقضون وقتًا متزايدًا على الكمبيوتر. إن الإدمان على ألعاب الكمبيوتر سيعرض القدرة على الدراسة للخطر، لأن عقل الأطفال سوف يدور حول ألعاب الكمبيوتر فقط، ما يؤدي إلى فقدان الاهتمام بالتعلم.ما الحل؟لا نشجعك على فرض حظر كامل على ألعاب الكمبيوتر لأطفالك، حيث إن ممارسة ألعاب الكمبيوتر يمكن أن تفيد أطفالك من خلال مساعدتهم على الاسترخاء.ومع ذلك، يجب أن يتم كل شيء باعتدال ويجب أن تحدي من مقدار الوقت الذي يقضيه أطفالك أمام الشاشة؛ لضمان عدم تطور هذه العادة الضارة لديهم.يجد بعض الطلاب أن الدراسة صعبة للغاية إذا قاموا بتنفيذها بمفردهم. وعندما يجد الطلاب أنه ليس لديهم أحد يلجأون إليه، يتعبون ويبدأون بالتخلي عن الدراسة.من المرجح أن يواجه الانطوائيون من الأطفال هذه المشكلة. نظرًا لطبيعتهم المتحفظة، فإنهم يجدون صعوبة أكبر في استشارة معلمهم للحصول على المساعدة. وقد يجد البعض أيضًا صعوبة في تكوين صداقات.ما الحل؟إذا كان أطفالك انطوائيين، فمن الضروري أن تقدمي لهم الدعم العاطفي وتراقبي سلوكهم. نظرًا لأن الانطوائيين يميلون إلى العزلة وعدم التحدث عن مشاكلهم، فيجب عليك إظهار اهتمامهم والسؤال باستمرار عما إذا كانوا بحاجة إلى مساعدة في واجباتهم المدرسية.من الصعب أن يهتم الطفل بفعل أي شيء يعتبره عديم الفائدة. يحاول بعض الآباء تحفيز أطفالهم بإخبارهم أنه من المهم الدراسة الجادة والحصول على درجات جيدة حتى ينجحوا في النهاية.ومع ذلك، عليك أن تضعي في اعتبارك أن أطفالك قد لا يفهمون الغرض من النجاح في المستقبل. وبالتالي، قد لا يتمكنون من إدراك أهمية الدراسة.ما الحل؟بدلًا من ذلك، أخبري أطفالك بأهمية كل موضوع لتحفيز طفلك على الدراسة. يمكنك القيام بذلك من خلال شرح الاستخدام العملي لمواضيع معينة في حياتهم اليومية.على سبيل المثال، يمكنك أن تصفي لهم كيف يمكن تطبيق ما تعلموه في الرياضيات في قياس الأشياء وحساب حجم الأموال.يتمتع الأطفال المميزون بقدرات مختلفة ويتفاعلون مع أنماط متعددة من التدريس والتعلم. حيث يكره بعض الأطفال ببساطة قراءة الكتب المدرسية ورؤية فقرات طويلة من الكلمات التي تشرح المفاهيم، التي يرونها مملة.ما الحل؟من المهم بالنسبة لك تحديد أسلوب التعلم الأمثل لأطفالك.إذا كان أطفالك غير قادرين على التركيز عند القراءة، فحاولي تشغيل محاضرات فيديو على مواقع لتسهيل التعلم.قد يكون لديهم عقل بصري ويكونون أكثر اهتمامًا بهذا النمط من التعلم.يجبر العديد من الآباء أطفالهم على حضور دروس إثرائية مثل دروس الفنون القتالية. إنهم يريدون تزويد أطفالهم بأكبر عدد ممكن من المهارات حتى لا يخسر أطفالهم أمام الآخرين.ومن خلال القيام بذلك، قد يكون أطفالهم مثقلين بالأعباء ويشعرون بالإرهاق في النهاية، ما يتسبب في فقدان الاهتمام بكل شيء بما في ذلك الدراسة.ما الحل؟إذا كان أطفالك يشكون دائمًا من مدى تعبهم، فقومي بمراجعة مناهجهم الدراسية. وإذا كانت هذه الشكاوى معقولة وكان مزدحماً بالفعل، فقومي بإجراء التعديلات اللازمة. وتذكري دائمًا عدم إرهاق أطفالك.بالتأكيد سيرغب كل والد في أن يكون طفله هو الأفضل، ومن السهل على الآباء وضع معايير عالية وطلب الحصول على درجة "A" من طفلهم أثناء الامتحانات. ومع ذلك، يجب عليهم أن يفهموا تداعيات وضع توقعات غير واقعية.فقط تخيلي أن تضعي نفسك مكان طفلك. إذا أعطاك رئيسك هدفًا من المستحيل تحقيقه. من المحتمل أن تفقدي الدافع لأنه بغض النظر عن مدى صعوبة محاولتك، فلن تتمكني من إرضائه. وبالمثل، هذا هو ما قد يشعر به أطفالك.ما الحل؟في حين أنه من الضروري أن تحددي أهدافًا لأطفالك، تذكري دائمًا أن هذه الأهداف يجب أن تكون واقعية وفي حدود قدرات أطفالك. أنت لا تريدين منهم أن يستسلموا ويفقدوا الاهتمام بالدراسة.