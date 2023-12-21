الخميس، 08 جمادى الثانية 1445 ، 21 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

طفلك لا يهتم بالدراسة.. تعرّفي على أسباب المشكلة والحل

طفلي لا يهتم بالدراسة
6 أسباب وراء فقدان طفلك الاهتمام بالدراسة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تعاني الكثير من الأمهات من عدم إقبال أبنائهم على التعليم والدراسة، وربما تطور الأمر إلى عدم الذهاب إلى المدرسة، أو تسربهم منها خلال اليوم الدراسي.اضافة اعلان
وهذه مشكلة قائمة وحقيقية، أن معظم الطلاب يخشون الذهاب إلى المدرسة؛ لأنهم غير مهتمين بالدراسة، أو ربما يعانون من ظروف قد لا تلقى اهتمامًا كافيًا من الأسرة.
ووفقًا لمجلة "سيدتي"، يقدم الخبراء 6 أسباب وراء فقدان طفلك الاهتمام بالدراسة، وكيف يمكنك إثارة حماسته مرة أخرى وإسعاده.

أسباب فقدان طفلك الاهتمام بالدراسة
1 - مشكلة الاهتمام الذي يتحول إلى هاجس

يهتم الأطفال الصغار بالأشياء بسهولة شديدة. إنهم يميلون إلى إظهار الرغبة في تعلم أشياء جديدة إذا كان ما يتعلمونه مثيرًا. لذلك، وهذا يجعل الطفل يتعلق بالمدرسة، هي فكرة الأشياء الجديدة التي تدب فيه الحماس، والتي يمكن أن تتحول أيضًا إلى هوس.
وقد أظهرت الأبحاث أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا يقضون وقتًا متزايدًا على الكمبيوتر. إن الإدمان على ألعاب الكمبيوتر سيعرض القدرة على الدراسة للخطر، لأن عقل الأطفال سوف يدور حول ألعاب الكمبيوتر فقط، ما يؤدي إلى فقدان الاهتمام بالتعلم.
ما الحل؟
لا نشجعك على فرض حظر كامل على ألعاب الكمبيوتر لأطفالك، حيث إن ممارسة ألعاب الكمبيوتر يمكن أن تفيد أطفالك من خلال مساعدتهم على الاسترخاء.
ومع ذلك، يجب أن يتم كل شيء باعتدال ويجب أن تحدي من مقدار الوقت الذي يقضيه أطفالك أمام الشاشة؛ لضمان عدم تطور هذه العادة الضارة لديهم.


2 - عدم المساعدة في أداء الواجبات ما يؤدي إلى العجز

يجد بعض الطلاب أن الدراسة صعبة للغاية إذا قاموا بتنفيذها بمفردهم. وعندما يجد الطلاب أنه ليس لديهم أحد يلجأون إليه، يتعبون ويبدأون بالتخلي عن الدراسة.
من المرجح أن يواجه الانطوائيون من الأطفال هذه المشكلة. نظرًا لطبيعتهم المتحفظة، فإنهم يجدون صعوبة أكبر في استشارة معلمهم للحصول على المساعدة. وقد يجد البعض أيضًا صعوبة في تكوين صداقات.
ما الحل؟
إذا كان أطفالك انطوائيين، فمن الضروري أن تقدمي لهم الدعم العاطفي وتراقبي سلوكهم. نظرًا لأن الانطوائيين يميلون إلى العزلة وعدم التحدث عن مشاكلهم، فيجب عليك إظهار اهتمامهم والسؤال باستمرار عما إذا كانوا بحاجة إلى مساعدة في واجباتهم المدرسية.


3 - الدراسة من دون هدف

من الصعب أن يهتم الطفل بفعل أي شيء يعتبره عديم الفائدة. يحاول بعض الآباء تحفيز أطفالهم بإخبارهم أنه من المهم الدراسة الجادة والحصول على درجات جيدة حتى ينجحوا في النهاية.
ومع ذلك، عليك أن تضعي في اعتبارك أن أطفالك قد لا يفهمون الغرض من النجاح في المستقبل. وبالتالي، قد لا يتمكنون من إدراك أهمية الدراسة.
ما الحل؟
بدلًا من ذلك، أخبري أطفالك بأهمية كل موضوع لتحفيز طفلك على الدراسة. يمكنك القيام بذلك من خلال شرح الاستخدام العملي لمواضيع معينة في حياتهم اليومية.
على سبيل المثال، يمكنك أن تصفي لهم كيف يمكن تطبيق ما تعلموه في الرياضيات في قياس الأشياء وحساب حجم الأموال.


4 - طرق التدريس مملة في التعلم

يتمتع الأطفال المميزون بقدرات مختلفة ويتفاعلون مع أنماط متعددة من التدريس والتعلم. حيث يكره بعض الأطفال ببساطة قراءة الكتب المدرسية ورؤية فقرات طويلة من الكلمات التي تشرح المفاهيم، التي يرونها مملة.
ما الحل؟
من المهم بالنسبة لك تحديد أسلوب التعلم الأمثل لأطفالك.
إذا كان أطفالك غير قادرين على التركيز عند القراءة، فحاولي تشغيل محاضرات فيديو على مواقع لتسهيل التعلم.
قد يكون لديهم عقل بصري ويكونون أكثر اهتمامًا بهذا النمط من التعلم.


5 - عبء العمل الثقيل يسبب التعب

يجبر العديد من الآباء أطفالهم على حضور دروس إثرائية مثل دروس الفنون القتالية. إنهم يريدون تزويد أطفالهم بأكبر عدد ممكن من المهارات حتى لا يخسر أطفالهم أمام الآخرين.
ومن خلال القيام بذلك، قد يكون أطفالهم مثقلين بالأعباء ويشعرون بالإرهاق في النهاية، ما يتسبب في فقدان الاهتمام بكل شيء بما في ذلك الدراسة.
ما الحل؟
إذا كان أطفالك يشكون دائمًا من مدى تعبهم، فقومي بمراجعة مناهجهم الدراسية. وإذا كانت هذه الشكاوى معقولة وكان مزدحماً بالفعل، فقومي بإجراء التعديلات اللازمة. وتذكري دائمًا عدم إرهاق أطفالك.


6 - التوقعات العالية تؤدي إلى فقدان الحافز

بالتأكيد سيرغب كل والد في أن يكون طفله هو الأفضل، ومن السهل على الآباء وضع معايير عالية وطلب الحصول على درجة "A" من طفلهم أثناء الامتحانات. ومع ذلك، يجب عليهم أن يفهموا تداعيات وضع توقعات غير واقعية.
فقط تخيلي أن تضعي نفسك مكان طفلك. إذا أعطاك رئيسك هدفًا من المستحيل تحقيقه. من المحتمل أن تفقدي الدافع لأنه بغض النظر عن مدى صعوبة محاولتك، فلن تتمكني من إرضائه. وبالمثل، هذا هو ما قد يشعر به أطفالك.
ما الحل؟
في حين أنه من الضروري أن تحددي أهدافًا لأطفالك، تذكري دائمًا أن هذه الأهداف يجب أن تكون واقعية وفي حدود قدرات أطفالك. أنت لا تريدين منهم أن يستسلموا ويفقدوا الاهتمام بالدراسة.

اقرأ أيضا

الضباب يهدد الأطفال.. كيف تحمي أبناءك من برودة الطقس المفاجئة؟

وكيل وزارة الموارد: نسعى لتنفيذ مشروع نظام الحماية الأسرية إلكترونيًا

عاجل.. محامٍ يكشف عن شروط الزواج في نظام المعاملات المدنية (فيديو)

أغربها الثالثة.. 4 طرق صحيحة لقياس درجة حرارة طفلك

نصائح ومحاذير للأم مع تحميم الطفل في الشتاء

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

فوائد الختان - طفل رضيع
3:54 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

كيف تحافظين على دفء طفلك خلال الشتاء؟

أمانهم
8:21 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

"أمانهم في مكانهم".. نشر ثقافة استخدام كراسي الأطفال بالمركبات

كيف تتعامل مع الطفل
7:39 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

احذر.. "المقالب المخيفة" قد تؤدي بالطفل إلى فقدان النطق

ارتخاء الرقبة عند الأطفال
11:55 ص الجمعة، 15 ديسمبر 2023

ارتخاء الرقبة عند الأطفال.. الأسباب والأعراض والعلاج

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

طفلي لا يهتم بالدراسة
6:35 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

طفلك لا يهتم بالدراسة.. تعرّفي على أسباب المشكلة والحل

حساب المواطن
5:59 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يوضح تأثير قرض العمل الحر على الدعم

المهندس ثامر السعدون - الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني
5:48 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

"الحكومة الرقمية": 97% من الخدمات الحكومية إلكترونية (فيديو)

العمالة المنزلية
4:59 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

توضيح عاجل من "أبشر" حول تجديد إقامة عامل منزلي خارج المملكة

وزير الدفاع يلتقي الرئيس الفرنسي
4:19 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

بتوجيه من ولي العهد.. وزير الدفاع يلتقي الرئيس الفرنسي (صور)

ويندوز 11
3:59 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

بالتفاصيل.. مايكروسوفت تصلح مشكلات كبيرة في ويندوز 11