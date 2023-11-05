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صحيفة تواصل الالكترونية

"شؤون الأسرة": أطفال المملكة الأكثر امتلاكًا للهواتف الذكية

الاطفال والشاشة
الأطفال والهواتف الذكية
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سجلت المملكة أعلى نسبة للأطفال الذين يمتلكون هاتفًا ذكيًا ممن تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 12 عامًا.
وذلك بناء على تقرير مجلس شؤون الأسرة، الذي حذر من التأثير السلبي للهواتف الذكية على الأطفال في المملكة.اضافة اعلان


وسائل إعلامية مختلفة

وقال المجلس إن أطفالنا اليوم محاطون بوسائل إعلامية مختلفة تؤثر في اتجاهاتهم النفسية وتغير نمط حياتهم، مما يوجب على الأسرة الحرص والمتابعة وتقنين استخدام الأجهزة الذكية.

التطبيقات التي يستخدمها الأطفال

وأشار المجلس إلى التطبيقات التي كانت الأكثر استخدامًا بين الأطفال، وهي: واتساب وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك.

تأثير الأجهزة الذكية على الأطفال

1ـ شعورهم الدائم بالقلق والتوتر.
2ـ عدم الشعور بالوقت وبالآخرين من حولهم.
3ـ قلة أو انعدام الأنشطة الرياضية.
4ـ الميل إلى العزلة وقلة التواصل مع الآخرين.
5ـ الدخول في حالة ترقب دائم لمواقع التواصل الاجتماعي.

المدة الزمنية المسموح بها

وأكد مجلس شؤون الأسرة، أن للأسرة دورًا مهمًّا في موازنة الوقت الذي يقضيه الطفل على الأجهزة الإلكترونية.
وقال المجلس تحت عنوان "الطفل والأجهزة الإلكترونية": ينمو الأطفال في عالم محاط بوسائل إعلامية مختلفة يمكن الوصول إليها بسهولة.


صعوبة ملاحقة التطور

وقد يجد الآباء صعوبة في مواكبة التطور المتسارع في المحتوى والمميزات والتطبيقات الجديدة التي يتم تقديمها باستمرار.
وأضاف: أنواع الأجهزة (التلفاز وألعاب الفيديو والأجهزة الذكية)، بالنسبة للرضع حتى 18 شهرًا يجب ألا يكون هناك وقت للجلوس أمام الشاشة.

بعض الوقت مع أحد الوالدين

ويسمح للأطفال من 18 شهرًا إلى 24 شهرًا، ببعض الوقت مع أحد الوالدين، وبالنسبة للعمر من 5 إلى 18 سنة فيجب ألا يتجاوز الوقت ساعتين يوميًّا.

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