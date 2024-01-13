السبت، 01 رجب 1445 ، 13 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

سعود الطبية: 3 نصائح مهمة لتدفئة الأطفال في الشتاء

طريقة-تدفئة-الأطفال-في -الشتاء
تدفئة الطفل في الشتاء
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أكدت مدينة الملك سعود الطبية على أهمية الحفاظ على الدفء للأطفال الصغار لاسيما مع تدني درجات الحرارة في فصل الشتاء.

تدفئة الأطفال في الشتاءاضافة اعلان


وقالت سعود الطبية، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس": "يمكن أن يمثل الحفاظ على الدفء تحديًا كبيرًا عند الأطفال .. فكيف نفعل ذلك؟".

ووجهت سعود الطبية نصائح مهمة للحفاظ على دفء الأطفال في الشتاء كالتالي:
1- ارتداء ملابس صوف - أكثر دفئًا من القطن.
2- ارتداء سراويل وسترات مقاومة للماء - للحفاظ على جفافه
3- قفازات وجوارب وأحذية - للحفاظ على دفء أطرافه


في سياق آخر، أظهرت دراسة جديدة، أن الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر الإصابة بالسمنة لدى الأطفال.


إصابة الأطفال بالسمنة

ووجدت الدراسة التي نشرت مؤخرًا في مجلة "طب الأطفال"، أن خطر  إصابة الأطفال بالسمنة يبدو أقل بغض النظر عن مؤشر كتلة جسم الأم قبل الحمل.
وخلال الدراسة، تم تسجيل مؤشر كتلة الجسم لـ 8 آلاف و134 زوجًا من الأمهات والأطفال في 16 ولاية أمريكية وبورتوريكو.
وقام الباحثون بحساب درجات مؤشر كتلة الجسم للأطفال المشاركين من خلال مقارنة طول الأطفال ووزنهم، الذي تم أخذه عندما بلغوا سن 2 إلى 6 سنوات، مع أقرانهم.
وتم استكشاف سيناريوهين في الدراسة - ما إذا كانت الأم قد أرضعت من قبل، وما إذا كانت الأم ترضع طفلها رضاعة طبيعية حصرية عندما يبلغ من العمر 3 أشهر أو تستخدم الحليب الصناعي.

فوائد الرضاعة الطبيعية 

ووجد الباحثون، أن أي قدر من الرضاعة الطبيعية المستمرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى للرضيع يؤدي إلى انخفاض مؤشر كتلة الجسم لدى الطفل - بغض النظر عن مؤشر كتلة الجسم للأم قبل الحمل.
ويبدو أن هذا الارتباط أقوى بالنسبة للنساء اللاتي كن يعانين من السمنة قبل الحمل، وليس من زيادة الوزن، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".
وأدت الرضاعة الطبيعية الحصرية في عمر 3 أشهر إلى انخفاض مؤشر كتلة الجسم لدى الطفل، بالنسبة للنساء الواتي كان مؤشر كتلة الجسم قبل الحمل ضمن النطاق الطبيعي.
وارتبط كل شهر إضافي من الرضاعة الطبيعية (حصريًا أو مع الحليب الصناعي) بانخفاض ملحوظ في مؤشر كتلة الجسم لدى الأطفال، خاصة بالنسبة للأمهات اللاتي كن يعانين من زيادة الوزن أو السمنة قبل الحمل.

التشجيع على الرضاعة الطبيعية

وقالت الدكتورة جايل شيب، الأستاذة المساعدة في جامعة ميشيجان التي قادت البحث، في بيان: "يمكن للعاملين في مجال الصحة استخدام نتائج هذه الدراسة كفرصة لتشجيع وتعزيز الرضاعة الطبيعية بين جميع النساء، وخاصة أولئك اللواتي يعانين من السمنة".
وأضافت شيب: "تسلط النتائج التي توصلنا إليها الضوء على أن كل شهر إضافي من الرضاعة الطبيعية، سواء كانت كمية ثابتة أو حصرية، قد يساهم في انخفاض الوزن في وقت لاحق من مرحلة الطفولة، وخاصة بالنسبة للأمهات اللاتي عانين من السمنة قبل الحمل".
وتم تمويل الدراسة من خلال برنامج التأثيرات البيئية على نتائج صحة الطفل في المعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة.

فوائد حليب الثدي

وثبت أن حليب الثدي - الغني بالفيتامينات والمعادن والمواد المغذية والأجسام المضادة - يوفر مجموعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك تقليل خطر الإصابة بالربو والسكري من النوع الأول ومتلازمة موت الرضع المفاجئ وغيرها من الحالات.
ووجدت دراسة أجريت على الأطفال المولودين في عام 2019 أن 83.2 في المئة تم إرضاعهم على الأقل بعضًا من حليب الثدي عند الولادة، وأن 78.6 في المئة تناولوا حليب الثدي عند عمر شهر واحد.
وفي عمر 6 أشهر، حصل 55.8 في المئة منهم على بعض حليب الثدي و24.9 في المئة حصلوا على حليب الثدي حصريًا.

اقرأ أيضا

دراسة: ساعة واحدة يوميًا أمام الشاشات تسبب مشاكل غير عادية للأطفال

اختصاصية: انتشار الاضطرابات النفسية بين الشباب بالمملكة بنسبة 40%

"الأعراض والأسباب والعلاج والوقاية".. كل ما تحتاجه لحماية طفلك من الأنيميا

حتى لا يصبح اتكاليًا.. 5 طرق تجعل طفلك يعتمد على نفسه

مخاطر محتملة على الأبناء أثناء الإجازة .. و7 طرق لتعزيز تواصلك معهم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

الدورة الشهرية
11:40 ص الأحد، 07 يناير 2024

للأمهات.. أسباب تأخر البلوغ عند الفتيات وطرق العلاج

وقت فراغ الطفل
6:56 م السبت، 06 يناير 2024

لأولياء الأمور.. 7 حلول لقضاء وقت الإجازة في أمور مفيدة للأبناء

الرضع الاطفال
11:20 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

للأمهات.. ما الوقت المناسب بين إنجاب طفل وآخر؟

إدمان الاطفال للسوشيال ميديا
8:58 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

حملة "عينك عليهم" لحماية البيانات الشخصية للأطفال.. تعرف على قائمة المحظورات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

سكني
7:00 م السبت، 13 يناير 2024

عاجل.. سكني يكشف عن الالتزامات المنطبقة على مستفيدي منتج الأرض المجانية

جواز السفر
6:03 م السبت، 13 يناير 2024

عاجل.. تنبيه مهم من الجوازات للمواطنين الراغبين في السفر لدول الخليج

إيجار
5:05 م السبت، 13 يناير 2024

عاجل.. طريقة تحويل الإيجار من المنصة للمالك.. وحقيقة فرض رسوم أو ضريبة

ا
4:10 م السبت، 13 يناير 2024

تنبيه عاجل من سفارة أمريكا بالرياض وقنصلياتها في جدة والظهران

ا
3:00 م السبت، 13 يناير 2024

مشاجرة جماعية في أحد شوارع تبوك.. وبيان عاجل من الشرطة (فيديو)

وزارة الداخلية
2:00 م السبت، 13 يناير 2024

بيان عاجل.. الداخلية: ضبط (18538) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع